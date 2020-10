“Mientras no puedas hacer mucho, haz algo que ames”: Una entrevista con Tricky

El legendario músico, rapero, productor y actor inglés Tricky (fundador de Massive Attack, actualmente solista) es una fuerza creativa que lleva más de dos décadas sin pausa alguna en su trabajo artístico. El mes pasado, el originario de Bristol lanzó Fall To Pieces, un disco minimalista pero que pega con mucha fuerza en el aislamiento actual.

Desde su debut Maxinquaye, hay que estar atentos a cada lanzamiento que hace este innovador del trip hop, ya que siempre atraviesa los géneros para crear música muy emotiva, con una variedad de instrumentos simplemente sorprendente. Con motivo del lanzamiento de su catorceavo disco, platicamos con él para saber qué piensa sobre el mundo hoy y cómo fue el proceso detrás de este álbum.

Su nuevo disco es todo lo contrario a lo que se vive en el mundo

Sopitas.com: Hola Tricky, ¿Cómo estás? Gracias por tomar el tiempo para la entrevista. Felicidades por Fall To Pieces, es un disco muy íntimo. ¿Qué ideas están detrás de las canciones? ¿Tiene algo que ver con el aislamiento o fue previo a esto?

Tricky: Fue creado hacer siete, ocho, incluso hace diez años. Muchas de las canciones son antiguas, pero las reescribí después. No pienso que sea sobre aislamiento, pero cuando alguien me preguntó “¿Por qué me gusta tanto este álbum?”, fue una pregunta interesante: me di cuenta de que es porque es simple.

Todo es muy complicado en este momento, con el COVID, el mundo, ve lo que está pasando en tu país. Todo es complicado, en todos lados. Y pienso que este álbum, no diría que es sobre aislamiento, diría que es simple, solo muy sencillo.

Sopitas.com: En el álbum hay pistas sobre sentirse incómodo, “Hate This Pain”, es fuerte y directa.

Tricky: Es gracioso que lo digas, parte del álbum es incómodo, y sé que parte de mi música. La gente me lo dice, que alguna de mi música los hace sentirse incómodos. Nunca lo he notado, pero en Fall To Pieces sí noté, por ejemplo, “Chills Me To The Bone” me hace sentir incómodo. Así que sí, creo que algo del disco da una vibra claustrofóbica.

Las letras hablan sobre la vida como es

Sopitas.com: En “I’m In The Doorway”, la música no es triste, pero la letra sí, trata sobre despedirse. ¿Cómo trabajas lo que quieres transmitir por ambos medios?

Tricky: Cuando tengo una pieza de música, usualmente la música me dice la letra. Cuando escucho algo que acabo de escribir, las palabras vienen a mi cabeza, siempre. Realmente no pienso sobre ello, las palabras salen. Así que es una canción feliz, pero la letra es triste.

Mis letras son letras sobre la vida. La vida es difícil, es algo difícil para todos, en alguna manera. Acabo de hacer una canción y me doy cuenta que es sobre una conversación con mi madre, suena a una conversación con mi madre. Escribo algo y hasta después veo de qué se trata. Realmente no me concentro mucho en la idea de las letras.

Ver en YouTube

Y la vida de Tricky ha sido muy complicada

Y es que Adrian Thaws (su verdadero nombre) no ha tenido una vida fácil. Su madre falleció alrededor de extrañas causas cuando él apenas tenía cuatro años, y es una figura constante en las referencias que tiene su arte.

El título de su disco debut es un homenaje a Maxine Quaye, quien realmente sigue en su mente hasta la fecha, como nos lo dijo posteriormente. Apenas el año pasado, Tricky volvió a sufrir una pérdida inmensa, ya que su hija de 24 años falleció (la causa sigue sin ser aclarada). Escuchamos esos sentimientos también en su nuevo disco.

Ver en YouTube

Sopitas.com: El disco completo para mí, se percibe distinto en el aislamiento. Si estoy en mi cuarto solo, eso amplifica la fuerza de la canción. ¿Cómo has revisitado tu propio disco?

Tricky: ¡Eso es raro! ¿Cierto? Porque aún no lo hemos tocado en vivo, por el COVID. Usualmente, ya habríamos tocado varias de las canciones en vivo. Así que estoy despojado de ello, cuando termino el disco, ya lo finalicé y luego lo toco en vivo. La siguiente vez que las escucho son sobre un escenario.

Ya que eso no ha pasado, es raro, no conoceré el sentimiento exacto de estas canciones. Es difícil para mí resolver eso. Estoy aprendiendo mucho de ti al decirme esto, yo estoy aprendiendo mucho sobre el disco, no he aprendido tanto del disco porque no lo he tocado en vivo. Que me digas esto es interesante, porque aprendo de esto también.

Tricky nos cuenta sobre otros planes además de este disco

Sopitas.com: Como músico, ¿Qué sigue como plan para este disco?

Tricky: Hice un rework de “I’m At The Doorway”, para el cual realicé una competencia. Subimos la instrumental de Doorway a un sitio, la gente mandó sus vocales y luego elegí dos vocales. Realmente nunca conocí a estas personas, solo escuché sus trabajos. Volví a trabajar sus voces con la canción y luego hice otra versión de Doorway con mi voz.

Sopitas.com: ¿Por qué elegiste hacer la competencia con “I’m In The Doorway” y no con otras canciones?

Tricky: Porque esa fue una de las más difíciles de escribir, tiene mucho espacio, y pensé que no es una canción fácil si cantas, o rapeas, o cantas ópera, es abierta, es un espacio abierto. Pensé que iba a ser más difícil, me gusta el hecho de que no sea fácil cantar en esa canción. No es sobre que no seas bueno, en la canción no pasa mucho, debes pensar en tu melodía o letras para que resalten.

Ver en YouTube

“Mientras no puedas hacer mucho, haz algo que ames”

Sopitas.com: ¿Y cómo ves las posibilidades que tenemos hoy en día, con estas herramientas?

Tricky: Son buenos tiempos para hacer algo que amas, en vez de hacer algo que necesitas hacer, porque todos hacemos lo que necesitamos hacer, pero no muchos hacemos lo que amamos, o tenemos la oportunidad de hacer lo que amamos. Soy suertudo, puedo hacer lo que amo. Mucha gente no tiene la oportunidad.

Estamos todos atascados hasta cierto punto. Mientras no puedas hacer mucho, haz algo que ames. Ya sea hacer un dibujo, escribir letras, tocar la guitarra, salir a caminar. Haz cosas que ames ahora. Pienso que eso te va a ayudar mucho hoy, que te ayudará a pasar esto, ya sea que te guste el ejercicio o lo que sea. Es un buen momento para dedicar tu tiempo a hacer algo que amas o con alguien que amas.

Sopitas.com: Los artistas como tú tienen el lado de músico, pero también tienen una faceta de productor. ¿Cómo le haces para cambiar tu rol cuando trabajas en tu música?

Tricky: Trabajo muy rápido, hago la música y la letra, y nunca pienso mucho. Amaría producir a una banda, producir su música. Ese es un lado que la gente no ha visto tanto, y puedo hacer eso, tomar una banda y puedo producirlo, como Rick Rubin.

Me encantaría hacer más de eso, son dos roles totalmente distintos. Así que, básicamente pienso escribir y cantar. Si escribo algo y me gusta la vibra, después me convierto en el productor porque entonces, se trata de terminarlo. La escritura es el músico, y ya que decido que algo me gusta tengo que transformarlo en algo, y ahí es cuando el productor viene después de que tengo la vibra inicial.

Ver en YouTube

Tricky recuerda la belleza que hay en no ser seres perfectos

Sopitas.com: Y sobre los sonidos en el disco, ¿Cómo trabajas, por ejemplo, los bajos?

Tricky: Por ejemplo, si viene un bajista, lo dejaré tocar diez tomas, sobre la pista. Cuando todos se van, tomo partes de eso. Y lo toco en el teclado, lo muevo. Algunos de mis elementos son en vivo pero no realmente en vivo. Con cualquier instrumento: guitarra, chello, y demás. Sé lo que quiero, realmente sé lo que quiero escuchar.

Si estoy trabajando con un músico, solo le digo “Solo toca”, y luego, cuando se van, escucharé todo y tomaré pedazos de eso y lo pondré donde quiero. Así que supongo que es preciso, es como un rompecabezas, me di cuenta el año pasado, cuando hago música es como un rompecabezas, tomo piezas y las acomodo. Por eso mi música suena fracturada, no siempre consigo hacerlo bien. Por eso no es como una grabación pop, no es consistente, porque yo estoy armando un rompecabezas.

Sopitas.com: Pero ahí está la belleza, tal vez que no acomodar las piezas a la perfección transmite algo distinto.

Tricky: Sí, ninguno de nosotros es perfecto, ¿Cierto? Así que, es como una persona imperfecta haciendo música imperfecta, y eso es con lo que la gente se relaciona. Por ejemplo, Prince. Yo era un gran fan de Prince pero sé que no puedo hacer eso, aunque lo amo y a su música, me es difícil relacionarme con ella, porque él es distinto. Yo solo soy una persona normal, pero creo que la gente se ve a sí misma en mi música.

“Sobrepensar es la muerte del músico”

Sopitas.com: El disco es muy minimalista, ¿Cómo te vuelves tu propio crítico para saber qué va y qué no va en cada disco?

Tricky: Sólo lo sabes. Sobrepensar es la muerte del músico. Alguien me lo dijo hace años, creo que pudo haber sido Chris Blackweel, o alguien más, yo era más joven: “Recuerda la vibra, cuando hagas el demo, recuerda la vibra, cuando por primera vez escribiste algo. Mientras más trabajes en ello, más cambiará y te sentirás inseguro.”

Por eso, si la canción no sale, no trabajo más de tres veces en ella. Si trabajo en ella tres días seguidos y no resulta, ya no estoy interesado, porque entre más la escucho, la cuestiono más. El secreto para hacer música, es como en cualquier arte, no sobrepensarlo, pensar puede ser su asesino.

Ver en YouTube

Para Tricky, los géneros musicales son como pasillos de supermercado

Sopitas.com: Hablas sobre intentar mantenerte en un estado de flujo.

Tricky: Sí, exactamente, y después, haces lo mejor y como productor me esfuerzo al máximo para hacerlo cohesivo, pero si no lo es, no sigo intentándolo. Es como con los vocales, si no queda dentro de las primeras tres tomas, esas voces no deben suceder.

No quiero voces perfectas, quiero vibras, prefiero tener una energía y entonces, como Marta (colaboradora cercana de Tricky) la cantante polaca en mi disco, el inglés no es su lengua materna, así que hay palabras que dice mal, pero la emoción está ahí. Prefiero mantener las palabras incorrectas que hacerlo a la perfección y tener las palabras correctas pero sin la energía correcta.

Ver en YouTube

Sopitas.com: tu música atraviesa los géneros ¿Cómo has visto la idea de los géneros cambiar en tu carrera ¿Son relevantes aún?

Tricky: Para mí los géneros nunca han sido relevantes, como dices, tengo metaleros, gente que toca reggae y hip hop, de todo tipo. Pienso que los géneros son importantes para la industria, porque es como venden la música.

Es como entrar al supermercado, quieres la carne de un lado, el cereal del otro. Son importantes porque es negocio. Como músico, si estás muy envuelto en el género, cuando sale de moda, tú también lo estás. Es por eso que en veinte años mis primeros discos no sonarán viejos, porque no están relacionados con algo, con un género. Si como músico estás dentro de un género, tu música puede ser fechada.

Sopitas.com: Muchas gracias por el tiempo Tricky.

Tricky: Es a fue una entrevista muy interesante mi amigo, grandes preguntas. De hecho, aprendí mucho con ella.

Fall To Pieces fue lanzado el 4 de septiembre en False Idols, disquera del propio músico inglés, y contiene grandes canciones sobre la introspección y evidentemente la pérdida, acompañadas de un trabajo increíble en la producción de sonidos sintéticos y minimalistas.