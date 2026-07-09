En 2026, Erling Haaland hizo una canción en la que rapea. No pasó nada. Ahora, gracias a su gran popularidad, la canción ya tiene más de 21 millones de reproducciones.

Lo que necesitas saber: En 2026, Erling Haaland hizo una canción en la que rapea. No pasó nada. Ahora, gracias a su gran popularidad, la canción ya tiene más de 21 millones de reproducciones.

Cosas “random” que uno se encuentra de los jugadores en esta época mundialista. Además de goles, jugadas de máster y declaraciones controvertidas, andan difundiéndose cosas un tanto curiosas de algunos de los representantes de las selecciones… y Erling Haaland es quien más llama la atención.

Haaland en el Mundial 2026 / Foto: Mexsport

La canción se grabó en 2016… y gracias a la popularidad de Haaland tiene más de 21 millones de reproducciones

Pues resulta que nuestro vikingo noruego, cuando más chavo, no sólo tenía en la mente convertirse en uno de los máximos referentes a nivel internacional del futbol… por ahí también tenía sueños musicales. O intereses. Quién sabe cuál era su intención, pero hasta una canción grabó con unos amigos bajo el nombre de Flow Kingz.

El tema data de agosto 2016, es decir, de cuanto el buen Haaland tenía sólo 16 añitos. Lleva por titulo “Kygo Jo”… y, bueno, simplemente es un tema en el que se escucha a Erling Haaland echándose un rap y punto. En la canción, el ahora líder de la selección Noruega es la tercera voz… No mal (no tanto) pero, siendo sinceros, pues qué bueno que optó por echarle ganas al futbol.

Aunque en su momento la canción pasó sin pena ni gloria, dado el gran papel que está teniendo Noruega en el Mundial 2026 y el protagonismo de Haaland en la cancha, pues ha tenido un notorio aumento en el número de reproducciones. Ya rebasa los 21 millones en YouTube.

Fans quieren que Haaland la vuelva a cantar

“Kygo Jo” ya hasta cuenta con un remix hecho por Kygo… un DJ de Noruega que se tomó la libertad de meterle un poco de house a la canción que Haaland hizo con sus amigos. Este remix tiene apenas 256,000 reproducciones (buen número, tomando en cuenta que salió hace apenas 24 horas).

Y bueno, la gente ya anda pidiendo que, además de hacer el icónico remo vikingo, Haaland y la selección de Noruega interpreten esta canción… bueno, sólo en caso de ganar el Mundial.

Quién sabe si Haaland acceda. Aunque no caería de sorpresa. Recientemente, en redes circuló un video meme en el que él y Vinicius Jr aparecen (con ayuda de la IA) realizando una escena de la película ¿Y dónde están las rubias? El clip llegó a ojos del noruego y, en lugar de molestarse, le pidió a Vini recrearlo “de a de veras”.