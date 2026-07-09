Caso Jean Carroll: Juez ordena a Trump pagar 5.8 millones de dólares a periodista que lo acusó de abuso y difamación

Lo que necesitas saber: Trump deberá pagar 5.8 millones de dólares a la periodista E. Jean Carroll, aunque sus abogados ya presentaron una apelación.

Mientras Donald Trump estaba en una de las cumbres de la OTAN en Turquía; un juez Federal de Manhattan le ordenó pagar 5.8 millones de dólares (más intereses) por daños a la periodista Elizabeth Jean Carroll.

Se trata de un caso que ya lleva tiempo. Que logró sentencias a favor de la periodista Elizabeth Jean Carroll y del que el presidente Donald Trump ha buscado zafarse, sin lograrlo.

Celebración de cumpleaños de Trump // X:@WhiteHouse

Prueba de ello es esta orden que autorizó el pago de 5.8 millones de dólares más intereses a E. Jean Carroll para que de una vez se cumpla con la sentencia civil de 2023, cuando un jurado declaró a Trump como culpable de abuso sexual y difamación contra la periodista.

Juez ordena a Trump pagar 5.8 mdd

La defensa de Donald Trump buscó esquivar este pago o indemnización de 5.8 millones de dólares para E. Jean Carroll.

Presentó una solicitud para anular la indemnización y lo que encontró fue el rechazo del Tribunal Supremo.

Foto: @Acyn

O sea, no procedió la impugnación de Trump, cuyos abogados —de todas maneras— apelaron la orden del juez Federal de Manhattan.

¿Quién es Elizabeth Jean Carroll?

E. Jean Carroll es una periodista, excolumnista de la revista Elle y autora del libro de memorias ‘Not My Type’.

(El título es referencia a la frase de Donald Trump: “No es mi tipo”, que el político dijo en 2019 para desestimar la acusación que hizo la periodista en su contra por abuso sexual en un vestidor de los almacenes Bergdorf Goodman, en Nueva York, en 1996).

Foto: @ejeancarroll

En 2019, en el libro ‘¿Para qué necesitamos a los hombres?’, la periodista acusó de manera pública a Trump de abuso sexual, aunque el magnate rechazó la acusación.

Luego, la periodista demandó a Donald Trump en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York por difamación y agresión sexual.

El caso

Y en 2023, tras un largo proceso, un jurado declaró a Trump como culpable de abuso sexual y difamación, por lo que el empresario debía pagar 5 millones de dólares por daños.

Un año más tarde, en 2024, Trump fue declarado culpable de difamación —por sus declaraciones tras la primera sentencia en su contra— y se le ordenó pagar 83 millones de dólares.

Aún con estas sentencias, Donald Trump logró ser presidente de Estados Unidos por segunda vez y ahora su defensa vuelve a la carga con una nueva impugnación a la orden más reciente.