Lo que necesitas saber: Según las autoridades mexicanas, ‘El Jando’ es el piloto de Los Chapitos que manejó el avión donde fue transportado ‘El Mayo’ Zambada.

Mucho se ha hablado sobre la captura y entrega de Ismael ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos, pero hay un nombre que está sonando más que otros y que podría ser clave para saber la verdad sobre la detención: El Jando.

Foto: REUTERS/Jane Rosenberg

¿Quién es ‘El Jando’ y por qué es clave para entender la detención de ‘El Mayo’ Zambada?

Vamos directo al grano. Según las autoridades mexicanas, Mauro Alberto Núñez Ojeda, conocido como ‘El Jando’, es el piloto de Los Chapitos que manejó el avión donde fue transportado ‘El Mayo’ Zambada.

Pero, ¿por qué su nombre se ha vuelto tendencia? Bueno, pues en esta ola de información el piloto es clave para esclarecer si la captura fue una entrega pactada o un secuestro planeado por Los Chapitos.

Avión donde trasladaron a “El Mayo” Zambada // X:@MLopezSanMartin (captura de pantalla).

De acuerdo con la versión mexicana, una vez que concluyó con la tarea de llevar al criminal a territorio estadounidense, el piloto regresó a México.

Peeero, debido a su historial criminal, poco tiempo después habría sido capturado en nuestro país y enviado a Estados Unidos como el único piloto que formó parte de los envíos masivos de líderes criminales.

Ahora, la FGR cuestiona el motivo por el cual este testigo clave en el caso fue enviado a Estados Unidos sin haber sido procesado o interrogado a fondo en México.

Avión donde trasladaron a “El Mayo” Zambada // X:@MLopezSanMartin (captura de pantalla).

FGR asegura que Ken Salazar mintió sobre la captura de ‘El Mayo’

Todo lo anterior ha llevado al gobierno mexicano a señalar que la captura de Zambada formaba parte de un plan de Estados Unidos y no como lo que ha asegurado el exembajador Ken Salazar.

Incluso el movimiento del FBI de exhibir en un museo el avión donde se realizó toda esta operación contradice esta versión del exfuncionario estadounidense, pues con ello también asumen el crédito de la detención.

Pero bueno. Esto parece que apenas está comenzando, pues mientras la FGR acusa a Salazar de mentir sobre la participación de Estados Unidos en la detención de ‘El Mayo’ Zambada, el diplomático niega esta versión.