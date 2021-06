Checa a Foo Fighters covereando a Queen en su regreso a los escenarios

Pensamos que nunca llegaría este momento, pero afortunadamente y dadas las circunstancias en algunos países, los conciertos y festivales poco a poco están regresando a nuestras vidas. Es por eso que a paso lento pero seguro, muchas bandas se están subiendo de nuevo a los escenarios y eso nos pone muy contentos, aunque hay algunas que ya llevaban un buen rato sin tocar en vivo, como los Foo Fighters, que volvieron en plan grande.

Como recordarán, en febrero de este año, Dave Grohl y compañía lanzaron su esperado décimo material discográfico, Medicine at Midnight. Dada la situación de la pandemia, no pudieron dar shows inmediatamente, por ahí tuvieron una aparición especial en Saturday Night Live, Late Night with Seth Meyers y en algunas presentaciones en línea. Sin embargo, todo eso quedó en el pasado porque ya dieron su primer concierto con público presencial.

También puedes leer: ?MEDICINE AT MIDNIGHT?: EL DÉCIMO DISCO DE FOO FIGHTERS Y SU ANTÍDOTO A LA PANDEMIA

Los Foo Fighters volvieron y en plan grande

Antes de rockear duro y sabroso el próximo domingo 20 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York, los Foo Fighters dieron un show íntimo en un venue muy pequeño. El lugar elegido para su regreso oficial fue el Canyon Club, un local con capacidad para mil personas ubicado en Los Ángeles, California. Por si esto no fuera peculiar, solamente vendieron boletos a personas que podían confirmar que estaban vacunadas.

Esto por supuesto que causó indignación, porque aunque no lo crean, a estas alturas de la pandemia hay quienes se niegan a vacunarse. Días antes del show hubo manifestaciones afuera del foro de conciertos por parte de los fans que se enojaron porque no podrían ver a la banda, pero después de tanta polémica, Dave Grohl, Pat Smear, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett y Rami Jaffee volvieron a los escenarios y fue espectacular.

Durante este conciertazo, los Foo Fighters hicieron un recorrido por gran parte de su discografía. Para que chequen cómo estuvo, tocaron 23 canciones entre las que están hitazos como “Times Like These?, ?The Pretender?, ?Learn To Fly?, “My Hero?, “Walk”, “Everlong” y “Best of You”. Aunque por supuesto, también sonaron rolas de su más reciente material discográfico, como “Shame Shame”, “No Son of Mine”, “Skin and Bones” y más.

Sin embargo, y de acuerdo con Stereogum, lo que llamó la atención de este show es que la banda se aventó un gran cover a “Somebody To Love” de Queen. Para eso, Taylor Hawkins tomó el micrófono y armó una versión más rockera de este clásico que por supuesto, levantó el ánimo del público. No nos queda la menor duda de que están de vuelta y qué mejor que tocando en vivo. A continuación, les dejamos el video de este momentazo: