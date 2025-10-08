Lo que necesitas saber: Esta segunda canción del nuevo álbum cuenta con la participación del rapero argentino Trueno y una aparición póstuma del rapero Proof.

Un mes después de que Gorillaz sorprendiera a todo el mundo con el anuncio de su nuevo álbum y la salida de la primera canción, la banda acaba de compartir una nueva rola: ‘The Manifesto’.

Nueva canción de Gorillaz // YouTube:@Gorillaz

Gorillaz presenta su nueva sencillo ‘The Manifesto’

Tan solo un mes después de la salida de la canción The Mountain, Gorillaz decidió compartir un nuevo sencillo: The Manifesto.

Esta segunda canción del nuevo álbum, tiene una duración de siete minutos y cuenta con la participación del rapero argentino Trueno y una aparición póstuma del rapero Proof.

Además, en ella también colaboran los músicos de sarod Amaan Ali Bangash y Ayaan Ali Bangash, los metales de Jea Band Jaipur, Ajay Prasanna al bansuri y The Mountain Choir.

Pero si todas estas colaboraciones no te convencen para escuchar la nueva canción, la banda ha dejado claro que ‘The Manifesto’ es una rola que transmite los temas del nuevo álbum sobre el ciclo de vida y el más allá. Acá te la dejamos para que escuches:

Se viene el nuevo disco ‘The Mountain’

Como ya te contábamos, Gorillaz anunció su nuevo álbum ‘The Mountain’, el cual será el primer lanzamiento de la banda con el nuevo sello, KONG.

Y aunque ya tenemos dos canciones, aún habrá que esperar para poder escuchar el disco completo… pues verá la luz hasta el 20 de marzo de 2026.

Eso sí, este estreno viene acompañado de una gira por Reino Unido e Irlanda, por lo que Birmingham, Glasgow, Leeds, Cardiff, Nottingham, Liverpool, Belfast y Dublín serán los afortunados de escucharlo en vivo.