La guía con todo lo que debes saber para disfrutar de Tecate Pa’l Norte 2021

¡Por fin! Después de año y medio de espera, estamos a unos cuantos días del regreso oficial de Tecate Pa’l Norte. Lo veíamos muy lejano, pero este festival –uno de los más importantes de México– está de vuelta en 2021 más fuerte que nunca. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque como cada año, armaron un cartel espectacular en el que hay algo para todos los gustos. Pero además de las bandas y artistas, planean que se haga una enorme fiesta durante dos días en la tierra de la carnita asada.

Como recordarán, hace algunos meses los organizadores armaron una edición virtual que estuvo bastante buena (POR ACÁ pueden checar cómo se puso). Sin embargo, para ser honestos, no es lo mismo andar entre escenarios en el Parque Fundidora viendo en vivo y a todo color a tu artista favorito. Es por eso que el regreso de este festival nos tiene bastante emocionados, porque es el primero que se hace en nuestro país después de que la nación del coronavirus atacara al mundo.

Primero que nada, los horarios y mapas

Como sabemos que muchos de ustedes se lanzarán a Tecate Pa’l Norte este 12 y 13 de noviembre, y tienen una que otra inquietud sobre el festival, en Sopitas.com les traemos nuestra infalible guía de supervivencia con todo lo que necesitan saber para pasarla bomba durante ese fin de semana en Monterrey, Nuevo León. Primero empecemos con un punto muy importante y que seguramente te hizo reflexionar durante los últimos días, qué onda con los horarios y el mapa.

Hace algunos días, los organizadores compartieron con nosotros los horarios oficiales para la edición 2021. Por supuesto que por ahí surgieron un montón de conflictos internos, porque todavía no decidimos si sacrificar a Chet Faker para ver a Alejandro Fernández, o de plano perdernos un buen pedazo de Los Auténticos Decadentes para agarrar buen lugar para el set de los Foo Fighters. De cualquiera manera y para que vayan armando el itinerario, acá les dejamos los horarios por escenario:

Si es tu primera vez en Tecate Pa’l Norte o ya se te olvidó cómo está la distribución dentro del Parque Fundidora, no te preocupes, que esto lo agradecerás muchísimo. También ya tenemos el mapa para el festival, donde vienen repartidos los nueve escenarios, así como otros lugares muy importantes como los accesos oficiales, los baños, food trucks, los lockers, las zonas VIP y hospitality, cajeros, servicios médicos, área de descanso y hasta la kermés o el mercado, activaciones que incluyeron en los últimos años.

Las medidas sanitarias y el fast pass

Por supuesto que en Tecate Pa’l Norte 2021 y después del COVID-19, es muy importante mencionar las medidas de salud y prevención que aplicarán para garantizar la seguridad de todos los asistentes. Para empezar, mencionaron que implementarán filtros sanitarios en cada uno de los accesos al festival, en coordinación con la Secretaría de Salud de Nuevo León, del municipio y con personas certificadas. Sin embargo, también lanzaron una serie de recomendaciones para que las cosas salgan de maravilla.

Entre ellas usar cubrebocas en todo momento (y solo quitártelo cuando consumas bebidas o alimentos), respetar en la medida de lo posible la sana distancia, limítate a convivir con tus acompañantes y dentro del festival encontrarás varios módulos con gel antibacterial para que lo uses cada cierto tiempo (no olvides lavarte las manos con gel o agua y jabón constantemente) Por obvias razones, si tuviste coronavirus en los últimos 14 días o diste positivo a una prueba, evita presentarte afuera del Parque Fundidora porque de plano no entrarás.

También anunciaron que para acceder al festival, forzosamente tendrás que tramitar tu fast pass, en el que además de incluir tu foto, confirmas que estás libre de COVID-19. Hacer todo el proceso es muy sencillo, pues solamente tienes que tomarte una buena selfie y subir a la plataforma (a la que puedes entrar POR ACÁ) tu certificado de vacunación completo (no será válido si solo cuentas con una dosis) o una prueba negativa realizada en las últimas 72 horas. A continuación les dejamos el paso a paso para tramitarlo.

*Como tip, si necesitas hacerte una prueba para confirmar tu estatus si es que no cuentas con tu certificado completo, Tecate Pa’l Norte está ofreciendo descuentos en distintos laboratorios mostrando tus boletos. Acá pueden checar todos los detalles.

¿Qué rockea y qué no en Tecate Pa’l Norte 2021?

Por supuesto que dentro de Tecate Pa’l Norte hay cosas que están permitidas y otras que no tanto. De entrada les avisamos que podrás entrar con baterías externas para celulares, lentes de sol, sombreros y gorras, bloqueador solar, gel antibacterial y bolsas pequeñas, aunque si planeabas llevar cigarros o cigarros electrónicos, hebillas grandes o con picos, botellas de vidrio, latas, vasos o hieleras, alimentos o comida externa, tenemos que decir que lo mejor será dejar todo esto en casa.

¿Y qué onda con el clima en Monterrey?

Otro punto importante a considerar si estás pensando en lanzarte a Tecate Pa’l Norte 2021 es el clima. De una vez les avisamos que de acuerdo con AccuWeather, el clima durante el día en Monterrey, Nuevo León pinta bastante diverso, pues durante la mayor parte del 12 y 13 de noviembre, señalan que la máxima será de 26°C, mientras que en la noche bajará hasta los 15°C y hasta hay probabilidades de lluvia. Así que les recomendamos que lleven sus lentes de sol y una chamarra porque los necesitarán.

¿Con cuánto dinero la armo en el festival?

Quizá esta sea la pregunta que [email protected] se hacen a la hora de lanzarse a Tecate Pa’l Norte. Y la verdad lo entendemos, pues es necesario mantenerse hidratados y comer algo dentro del festival para aguantar, aunque de repente andamos un poco cortos de dinero y no sabemos para qué nos va a alcanzar. Para que no se quiebren la cabeza el mero día, de una vez les avisamos que con 500 o 600 pesitos por día pueden sobrevivir, aunque también depende de la sed y hambre que tengan.

Aquí les dejamos los precios aproximados de cada cosa:

Agua: $40 – $50 pesos

Cerveza: $120 – $160 pesos

Refresco: $50 – $60 pesos

Comida: $80 pesos en adelante

Otras recomendaciones generales

Ya para terminar y que su experiencia en Tecate Pa’l Norte 2021 sea espectacular, acá les dejamos otras recomendaciones que probablemente les servirán para sobrevivir a la fiesta durante todo el fin de semana en el Parque Fundidora de Monterrey. Tome nota y consideren muy bien todos estos puntos, después no queremos que nos digan que no les avisamos: