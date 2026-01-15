Lo que necesitas saber: La última vez que Harry Styles lanzó un disco fue por allá del 2022, cuando estrenó el Harry’s House.

¡HARRY STYLES ESTÁ DE VUELTA! Esto no es un simulacro, Harry Styles anunció su nuevo disco titulado ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’.

Lo mejor de todo es que se estrena el 6 de marzo del 2026. Y preparen los ahorros mis queridas ‘Harries’, porque eso solo significa una cosa más, se viene tour de Harry Styles ¿Están listas?

Helen gritando / Captura de pantalla

Nuevo disco de Harry Styles: ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’

Harry Styles ya había dado pistas de su regreso a la música. En varias partes del mundo aparecieron carteles con la leyenda ‘We belong together’. Además el 27 de diciembre del 2025, se estrenó un video titulado ‘Forever, Forever’ en el canal oficial de Harry, dedicado, en gran parte, a la experiencia que viven sus fans al verlo.

Y después de varios días de promoción y años de espera, al fin se confirmó el lanzamiento de ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’, el cuarto álbum en solitario de Styles.

Aunque no hemos escuchado prácticamente nada, desde ya podemos saber que nos espera mucha música disco en el álbum, con ese estilo que tanto caracteriza a Harry.

Nuevo disco de Harry Styles / Fotografía Harry Styles vía Instagram

La última vez que Harry Styles lanzó un disco fue por allá del 2022, cuando estrenó el Harry’s House. Después de aquella gira se aventó un buen rato lejos de los escenarios, disfrutando de la ‘vida normal’; corriendo maratones, caminando por toda Italia, lanzando vibradores con la marca Pleasing y claro, escribiendo mucho.

Harry Styles, 2017

Fine Line, 2019

Harry’s House, 2022

Kiss All The Time. Disco, Occasionally, 2026

Ya pueden pre-ordenar el álbum en la página oficial de Harry. Acá les dejamos el link, por si andan interesadas. Tiene hasta una cámara y podemos ver el interior del disco con varias fotos exclusivas.

Fotografía store-us.hstyles.co.uk Fotografía store-us.hstyles.co.uk

Ahora lo que sigue, es esperar los estrenos de los singles, escuchar el álbum y claro, ahorrar mucho para no quedarnos fuera del tour. Ojo, todavía no se anuncia de forma oficial, pero hay que estar muy preparadas para cuando llegue.