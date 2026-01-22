Lo que necesitas saber: La última vez que Harry Styles vino a México fue en el 2022 con su gira 'Love On Tour'.

¡HARRY STYLES REGRESA A MÉXICO! Esto no es un simulacro mis queridas ‘Harries’ es una realidad. Harry Styles tendrá dos conciertos en el Estadio GNP el 31 de julio y el 1 de agosto del 2026 como parte de su gira ‘Together, Together’ en la que escucharemos las canciones de su nuevo álbum ‘Kiss All Time. Disco, Occasionally’.

¿Ya tienen listos sus ahorros? Porque la venta general arranca el 29 de enero y va por Ticketmaster.

Hasta ahora, solo sabemos que se presentará en la Ciudad de México, no ha dicho nada sobre Guadalajara y Monterrey.

Harry Styles México 2026: Fechas, sede e invitado especial

Pongan mucha atención. La preventa de Banamex para los conciertos de Harry Styles en México arranca de forma oficial el miércoles 28 de enero a las 11:00 hrs. Un día después, el jueves 29 será el turno de la venta general, sí, esa en la que tendrán que pelear con sus ‘hermanas harries’ por un boleto.

Preventa Banamex: Miércoles 28 de enero 2026, 11:00 hrs

Venta General: Jueves 29 de enero 2026, 11:00 hrs

Plataforma: Ticketmaster

También deben saber que Harry Styles no viene solo, Jorga Smith será su invitado especial durante los dos conciertos en México.

Imagen @ocesa_pop vía X

Precios y mapa de Harry Styles en México

Ticketmaster ya reveló el mapa oficial que tendrá el escenario del Estadio GNP durante los conciertos de Harry Styles en México. Luce así, con tres zonas de General (A, B y C) y cuatro pits; Circle, Disco, Square y Kiss. En todas ellas las fans tendrán que estar de pie, para que lo tomen en cuenta al momento de comprar su boleto.

Captura Ticketmaster

¿Y los precios para Harry Styles en México? Bueno, esperemos que así como publicaron el mapa, en las próximas horas o más tardar días, se publiquen los precios oficiales de cada una de las zonas.

Seguro recuerdan que la última vez que Harry Styles vino a México fue en el 2022 con su gira ‘Love On Tour’.