Después de casi cuatro años de espera, estamos a unos cuantos días de que arranque el Mundial de Qatar 2022 y por supuesto que estamos emocionados, porque ya queremos ver tanto a la Selección Mexicana como a las demás que se enfrentarán por el máximo trofeo del futbol. Sin embargo, más allá de los partidos –que seguramente serán espectaculares–, también nos entusiasman las canciones que musicalizaran este torneo tan importante.

A lo largo de 60 años, un montón de músicos y cantantes reconocidos y no tanto, han escrito e interpretado rolas para la Copa del Mundo. Aunque eso sí, la historia de la música en esta competencia internacional es sumamente interesante. Es por eso que acá repasaremos todos los temas que han sonado en los Mundiales. ¿Están listos? Porque nos aventaremos un buen clavado al pasado.

Shakira durante la inauguración del Mundial de Sudáfrica 2010/Foto: Getty Images

También puedes leer: De 1930 a la fecha: Estas son todas las selecciones que han sido campeonas del Mundial

Los inicios de la música en los Mundiales

La tradición de crear canciones para los Mundiales inició en Chile 1962, cuando una banda de rock llamada Los Ramblers compuso la rola “El Rock del Mundial”, que se convirtió en convirtió en la banda sonora del torneo y sonaba por todos lados para apoyar a la selección chilena. A partir de ahí, la música formó parte de la Copa del Mundo.

Para Inglaterra 1966 pasaron dos sucesos importantes: se creó la primera mascota oficial de un Mundial y un tema que lo acompañaba, “World Cup Willie (Where In This World We Are Going)” interpretado por el cantante Lonnie Dannegan. Sin embargo, no tuvo la recepción que los organizadores esperaban y todos se olvidarán de que existía. Aunque eso sí, no desaparecieron las rolas mundialistas.

La llegada de músicos renombrados a la Copa del Mundo

En las siguientes ediciones de los Mundiales, se crearon canciones con una onda mucho más clásica y orquestada, a las que les agregaron elementos locales. El ejemplo perfecto de esto fue en México 1970, pues la rola de esa Copa del Mundo tenía influencias en la música ranchera. Lo mismo sucedió en Alemania 1974, ya que los organizadores crearon una fanfarria –algo muy popular en dicho país–, pero la cosa cambió un poco pues el músico Jack White (no confundir con el de los White Stripes) compuso un tema llamado “Fußball ist unser Leben” donde por primera vez cantaron los entonces jugadores de la selección alemana.

Aunque la cosa cambió muchísimo para Argentina 1974, pues lograron que el mismísimo Ennio Morricone compusiera la canción “El Mundial“. La idea de agregar música tradicional fue retomanda en España 1982, con el pasodoble y la voz de Plácido Domingo. Pero en México 1986, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y los organizadores decidieron crear un tema asociado al torneo que tuviera un sentimiento global. Fue en ese momento donde apareció “A Special Kind of Hero“, tema interpretado por la cantante británica, Stephanie Lawrence.

Sin embargo, la afición mexicana no aceptó como tal esta canción y adoptaron la rola “El mundo unido por un balón” de Juan Carlos Abara. Pero en realidad, “Hot Hot Hot” del artista monserratense, Arrow, fue utilizada como tema principal a nivel internacional, siendo la primera vez en la historia de esta competición que se usa una rola de pop para promocionar los Mundiales. A partir de ese entonces, hubo canciones oficiales y otras que los asistentes adoptaron a lo largo del torneo.

El pop y cantantes famosos le entran al torneo más importante de futbol

En Italia 1990, la FIFA contrató ni más ni menos que a Giorgio Moroder, quien luego de muchos cambios presentó la canción “Un’estate italiana“, que contó con las voces de los cantantes Edoardo Bennato y Gianna Nannini y resultó ser el primer gran hit internacional de un himno de un Mundial, liderando las listas de popularidad en varios países de Europa y Latinoamérica. Para Estados Unidos 1994 intentaron hacer lo mismo con “Gloryland” Daryl Hall, pero el tema pasó sin pena ni gloria. Aunque eso sí, la rola permitió que lanzaran el primer álbum recopilatorio con melodías relacionadas con el torneo.

Pero el boom por las canciones de los Mundiales llegó en Francia 1998, cuando Ricky Martin se encargó de interpretar “La copa de la vida”, que sobra decir fue un éxito en todo el planeta y sonó por todos lados hasta el cansancio. En Corea-Japón 2002, la cantante Anastacia dio su voz a “Boom!“, mientras que el legendario Vangelis compuso una pieza instrumental que sirvió como el himno oficial de aquella edición.

Cuando llegó Alemania 2006 pasó un caso bastante curioso, pues la rola de aquel Mundial fue “The Time of Our Lives” que tuvo las voces de Il Divo y Toni Braxton. Sin embargo, la canción de aquella edición que muchos recuerdan es “Love Generation” de Bob Sinclair, aunque este era el tema de la mascota, Goleo VI. Pero en Sudáfrica 2010 vino otro de los hitazos de la Copa del Mundo, hablamos de “Waka Waka (This time for Africa)”, que le dio otro gran éxito a Shakira.

En los últimos años, los artistas pop o famosos continúan cantando las rolas de los Mundiales. Para Brasil 2014, Pitbull y Jennifer Lopez sacaron “We Are One (Ole Ola)” y en Rusia 2018, Nicky Jam, Will Smith y Diplo se juntaron para lanzar “Live It Up”. Ahora se viene Qatar 2022 y los encargados de aventarse la canción oficial del Mundial son el artista estadounidense Trinidad Cardona, el cantante nigeriano Davido y la intérprete catarí AISHA, quienes colaboraron para componer el tema “Hayya Hayya (Better Together)”.

Y ustedes, ¿cuál consideran que ha sido la mejor canción en la historia de los Mundiales?