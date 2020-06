¿Habla de una exnovia? Esta es la historia detrás de “Helena” de My Chemical Romance

Sin duda a My Chemical Romance los conocemos por ser los amos y señores del concepto emo, pero antes de que fueran reconocidos por esto, hubo una canción que además de impulsar su carrera, los terminó de “encasillar” por completo, y claro que hablamos de “Helena”.

Esa rola fue un hitazo en 2005 cuando Gerard y Mikey Way junto a Frank Iero, Ray Toro y Matt Pelissier la convirtieron en uno de los temas más emblemáticos de toda su carrera. No por nada este sencillo fue certificado como disco de oro en 2008 y hasta fue utilizada como tema de cierra de la película La casa de cera pero, ¿se saben la historia de esta canción?

En aquel año My Chemical Romance estrenó el disco que los catapultaría a la fama, Three Cheers for Sweet Revenge, el cual volvió más oscuro su sonido pero que continuaría con la temática de su álbum debut. En él cuentan la historia de un hombre que vuelve de la muerte, con el objetivo de encontrar a su novia y matar a quienes lo excluyeron en vida.

De todas las rolas que conforman este discazo, “Helena” se convirtió en el emblema, gracias a ese toque teatral y épico que tiene, donde la banda habla de despedirse de una persona (en específico de una mujer) con la promesa de encontrarse en la muerte. De inmediato comenzaron a surgir los rumores sobre la identidad de esta misteriosa mujer, apuntándole a un examor de Gerard Way.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, no se trata en específico de una pareja que el vocalista de My Chemical Romance haya tenido, aunque sí se trata de un amor mucho más especial. Resulta que durante las sesiones de grabación, Mikey y Gerard perdieron a su abuela, Ellena Lee Rush (a quien sus amigos llamaban de cariño ‘Helen‘), así que combinaron el nombre original con el apodo para darle título a la rola.

¿Entonces cuál es la historia de “Helena”?

Según el propio Gerard, fue su abuela quien siempre lo apoyo a él y su hermano para dedicarse a lo que más les gusta, incluso les compró la primera camioneta con la que salieron de gira: “(Ellena) fue clave en mi vida. Creo que nada de lo que hago hoy en día habría sido posible si no fuese por ella. Fue simplemente una damisela italiana que me inspiró, fue la razón por la cual llegué a la música”, dijo Way en alguna entrevista en ese entonces.

Pero la influencia de Ellena fue más allá de ayudar a los hermanos Way a cumplir sus sueños, pues de acuerdo con el vocalista de My Chemical Romance, cuando cursaba el cuarto grado en la escuela y interpretó a Peter Pan como parte de una obra infantil. Se dice que ella le enseñó a cantar y hasta a diseñar su propio disfraz, ambas cosas le ayudarían para tener una personalidad única en el escenario, combinando la potencia de su voz con disfraces que lo hacían único en aquel momento.

De Iron Maiden a My Chemical Romance

Musicalmente también se ha dicho mucho sobre las influencias que hay en “Helena”, aunque la más aceptada es de una entrevista que el frontman de la banda dio donde declaró que “Aces High” de Iron Maiden fue la principal inspiración, además también comentó que influyó el trabajo de Jawbreaker, banda de punk de San Francisco, en específico del disco Dear You.

Aunque la canción habla sobre los sentimientos y el duelo de los hermanos Way por perder a su abuela, el video trata sobre una historia totalmente diferente. El videoclip muestra el funeral de una joven llamada Helena, y vemos a Gerard como un doliente en un funeral en que toda la banda está participando, la cual según el cantante murió trágicamente (lo cual se puede comprobar con la letra).

El video habla sobre una mujer joven, pero en realidad el concepto se podría resumir como un último tributo a su abuela Ellena, que desde su propia visión oscura y sombría, My Chemical Romance celebra que la mujer que ayudó a que dos de sus miembros más importantes, trascendió de la vida a la muerte con la promesa de volverse cuando ya no estén más en este mundo.