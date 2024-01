Lo que necesitas saber: Mogwai prepara el estreno de un documental sobre su exitosa carrera como representantes del post rock.

Mogwai, una de las bandas de post rock más importantes de la historia, estrenará If The Stars Had a Sound, un documental sobre su carrera, en el festival SXSW de Austin, Texas.

Antony Crook, conocido colaborador de la agrupación, filmó y dirigió la película. Reunió material de archivo de los años 90 junto a grabaciones de la realización de su más reciente álbum de estudio: As the Love Continues.

Por medio de este diálogo entre diferentes épocas, el filme expone los primeros pasos de la banda en el underground y, posteriormente, su consolidación como probablemente el acto escocés de rock instrumental más popular a nivel internacional.

Por acá te dejamos el tráiler oficial:

Mogwai: La banda de rock instrumental más influyente de todos los tiempos

Mogwai es una banda proveniente de Escocia formada en 1995. Se considera como una agrupación de culto debido a sus fans ultra clavados que conocen perfectamente bien su amplia y diversa discografía.

Mogwai Young Team, el primer disco de la banda, es un clásico noventero que bien podría compararse a Nevermind de Nirvana o a Disintegration de The Cure por su nivel de influencia en su respectivo género.

Foto: Sub Pop Records

Bandas como Austin TV, Russian Circles y This Will Destroy You probablemente no existirían sin el enorme legado de Mogwai, una banda que aún después de casi tres décadas de carrera, aún sigue estrenando álbumes impecables.

Prueba de ello es el reciente As The Love Continues con canciones como To The Bin My Friend, Tonight We Vacate Earth y Here We, Here We, Here We Go Forever que combina música electrónica experimental con guitarrazos y baterías perfectas para escucharse a un volumen muy alto.

