No cabe duda de que este 2022 está siendo increíble para todos los amantes de la música. Y no lo decimos solo porque regresaron los conciertos y festivales a nuestras vidas, también porque prácticamente cada semana aparece un disco que nos deja con la boca abierta. Pero hay artistas que traen entre manos proyectos bastante interesantes, como lo que está haciendo el gran Jack White.

Como recordarán, el pasado 8 de abril, el exfrontman de The White Stripes estrenó un nuevo material discográfico en solitario, Fear of the Dawn (POR ACÁ les dejamos la reseña), un álbum espectacular donde White vuelve a experimentar con su sonido pero que de igual manera, nos regala varios momentos de guitarrazos poderosos. Sin embargo, eso no es lo único que traía entre manos.

Foto: Cortesía: Jack White / Sara Paige

Jack White nos sorprende con el lanzamiento de “If I Die Tomorrow”

Con el anuncio de ese disco, Jack White también confirmó que venía en camino otro álbum de estudio llamado Entering Heaven Alive, el cual verá la luz este mismo año. Por si esto no fuera suficiente, ya han aparecido algunos adelantos como “Love is Selfish”, “Queen of the Bees” y “Taking Me Back (Gently). Pero ahora, nos sorprende estrenando un rolón titulado “If I Die Tomorrow” que seguramente les encantará.

Se trata de una canción donde acompañado de vientos de madera y guitarras acústicas dramáticas, White reflexiona sobre su propia mortalidad y las relaciones que dejará atrás. Sin duda, este es uno de los temas más melancólicos que Jack ha compuesto un buen rato y en donde nos demuestra una vez más que su fuerte también son estos temas introspectivos y lentos.

Foto: Jack White / David James Swanson

Por si esto no fuera suficiente, Jack White también estrenó el videoclip de esta rola, el cual contó con la dirección de Brantley Gutierrez –quien ha trabajado con Paul McCartney, Tom Petty, Incubus, Diplo, Arcade Fire y Will Butler–. En él se puede ver al músico como un hombre del Viejo Oeste caminando por lugares nevados y topándose con personajes bastante peculiares. Además de la historia, las secuencias e imágenes son maravillosas, si te late el cine seguro lo disfrutarás.

Recuerden que Entering Heaven Alive, el nuevo material discográfico de Jack White estará disponible en plataformas digitales y en formato físico el próximo 22 de julio. Pero mientras esperamos a que llegue el día de escucharlo completito y para ir calentando motores, chequen a continuación el video oficial de “If I Die Tomorrow”: