El tercer lanzamiento del mes de King Gizzard & The Lizard Wizard (KG&LW) se titula Changes, y una vez más es un cambio de género para la banda, lo que ya normalizamos como parte de este proyecto que muta de género y no deja de estrenar discos. Apenas en lo que va del año, los australianos nos han regalado cinco discos de estudio, y no sabemos si vienen más antes de 2023, situación que nos fascina.

Bajo la producción de su frontman Stu Mackenzie (Stonefield, The Toxhards), KG&LW lanza siete nuevas rolas que apenas pasan los 40 minutos, y como nos tienen acostumbrados, hay bastantes sorpresas en este nuevo material discográfico.

Foto vía Instagram: @kinggizzard

La única constante es la exploración sonora

Como si se aburrieran en cuanto terminan de componer algo, King Gizzard & The Lizard Wizard se dirige hacia nuevos territorios cada que lanzan disco. Les hemos escuchado surf, rock psicodélico, insinuaciones hacia el jazz, folk e incluso dream pop. Para Changes, se enfocan en un sonido retro de Rhytm and Blues y pop en todos los temas, con algunos matices de su cosecha, momentos intensos hacia el final de “Change”, y la incorporación de efectos más contemporáneos, como el cambio de lados en los canales izquierdo y derecho.

No es casualidad que la canción abridora del disco reflexione una y otra vez sobre el cambio, afirme que estamos todos en esa constante y nos invite a cambiar. Una banda así de camaleónica sabe bastante sobre el tema. Hasta la duración de cada rola varía bastante, por lo que podemos esperar todo de la agrupación, salvo monotonía.

En palabras de Stu: “Cada canción está construida alrededor de una progresión de acordes, cada canción es una variación sobre un tema”. Aun considerando esto, es refrescante la cantidad de elementos que incorporan en cada rola: instrumentos de viento, distorsiones, teclados y hasta leads de sintetizadores (“Gondii”, “Short Change”).

El disco más trabajado de King Gizzard & The Lizard Wizard hasta ahora

De los 23 álbumes de estudio de King Gizzard & The Lizard Wizard lanzados apenas en diez años –una verdadera locura–, Changes es el disco que más se han tardado en terminar. “No es necesariamente nuestro disco más complejo, pero cada pequeña pieza y sonido que escuchas ha sido pensado mucho”, compartió Stu previo al lanzamiento de este álbum. Han trabajado en este disco desde 2017, pero simplemente no creían que estuviera finalizado, hasta ahora.

La obsesión de estos nerds musicales nos hace creerles, y es que rolas como “Astroturf” o “Exploding Suns” son simplemente una delicia para escuchar, con cada detalle sobre la grabación y producción bastante cuidado. Contrario a algunos de los momentos más icónicos de la banda, Changes muestra en general un lado más calmado, pero muy trabajado.

Por varias cosas no es un disco convencional de King Gizzard & The Lizard Wizard que generalmente se han enfocado más en el rock psicodélico, pero quizás es uno de los álbumes más adecuados como introducción al sexteto australiano, por el género elegido y porque no tenemos momentos de saturación o hipervelocidad (que nos encantan), lo que hace estas rolas bastante digerible a la primera escucha.

Como un detalle, cada letra inicial de las siete rolas del disco, cuando son unidas, deletrean la palabra “Changes”, el título del disco.

Siete rolas congruentes en un disco muy sólido

Los King Gizzard & The Lizard Wizard tienen un criterio fenomenal para poder decidir qué rolas van en qué disco, y eso se nota muchísimo en Changes. En lugar de sacar un disco que traiga un collage de sonidos, o que nos transporte de un género a otro en cada canción, esta bandota tiene bien claro que sus discos deben tener sentido dentro de su propio universo.

La diferencia es clara entre este disco y sus antecesores Laminated Denim, un disco prácticamente instrumental, enfocado bastante en las guitarras; e Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms And Lava, un disco que hasta podríamos catalogar como conceptual, sumamente percusionado y mucho más orientado al rock psicodélico.

Para Changes, concluimos que este R&B con tintes psicodélicos y espaciales le va muy bien a la banda y funciona en su discografía como una desaceleración con puentes tranquilos, por ejemplo, en rolas como “Hate Dancin’” y “No Body”.

Quizás lo más cambiante en este LP sean los motivos de las letras, que van desde la reflexión personal hasta los misterios del cosmos, pero cada letra funciona en el contexto sonoro que las rodea. “Hate Dancin’” es una rola simple y divertida, “Exploding Suns” mira hacia el espacio, y “Change” es la muestra de la idea persistente en el disco: el cambio es lo único seguro.