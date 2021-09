Lana Del Rey anuncia los detalles de su nuevo disco y estrena la rola “Arcadia”

A pesar de muchas cosas que han pasado en el mundo, el 2021 parece ser un mejor año que el anterior. Al menos a nivel musical, volvieron los conciertos y festivales en algunos países, aunque bajita la mano, también hay varios artistas que están planeando regresar a los escenarios como rolas y discos recién salidos del horno. Tal es el caso de Lana Del Rey, quien después de mucha espera parece que ahora sí lanzará su nuevo álbum.

Como recordarán, en enero de este año la cantante estadounidense estrenó su séptimo álbum de estudio, Chemtrails Over the Country Club (ACÁ les dejamos la reseña). Sin embargo, y contra todo pronóstico, Lana reveló que tenía tanto material que era posible que muy pronto presentara otra placa con canciones frescas. Y por fortuna de sus fans, días después confirmó que el álbum se llamaría Blue Banisters y estaría disponible en unas cuantas semanas.

Lana Del Rey ahora sí lanzará ‘Blue Banisters’, su nuevo disco

Se suponía que este disco tendría que haber llegado a nosotros el pasado 4 de julio; sin embargo, y por razones que la verdad no entendemos, (aplicando un Kanye West con DONDA) Lana Del Rey retrasó el lanzamiento y durante un buen rato no supimos que pasaría con esas canciones. Finalmente y luego de casi dos meses de espera, por fin reveló que el álbum sí se estrenará este 2021 y sobre todo en unas cuantas semanas.

Pero quizá lo más importante es que presentó el último sencillo. De Blue Banisters ya hemos escuchado algunas rolas, como el tema homónimo, “Wildflower Wildfire” y “Text Book”, pero ahora estrenó “Arcadia”, una dulce balada al piano llena de melancolía y sentimentalismo donde brilla por completo la voz de Lana. Sin duda, esta es una de esas canciones que simplemente escuchas a todo volumen con audífonos y te dejar llevar por su sonido.

También estrenó el video de su nueva canción

Por si esto no fuera suficiente, también lanzó el videoclip oficial de esta rola, dirigido por la propia cantante. En este visual podemos ver reflejado en el cuerpo de Lana un montón imágenes de ciudades y lugares de Estados Unidos, mientras ella interpreta la canción a su manera, llena de sentimiento y emoción. Sin duda, parece que la espera valió la pena porque esta canción seguramente atrapará a los miles de fans que tiene en todo el mundo.

Blue Banisters, el octavo material discográfico de Lana Del Rey estará disponible en plataformas digitales y en formato físico el próximo 22 de octubre. Pero mientras esperamos a que llegue (ahora sí) el día para escuchar completo este álbum, a continuación les dejamos el video oficial del último sencillo, “Arcadia” y el tracklist oficial del disco:

01.- “Textbook”

02.- “Blue Banisters”

03.- “Arcadia”

04.- “Interlude – The Trio”

05.- “Black Bathing Suit”

06.- “If You Lie Down With Me”

07.- “Beautiful”

08.- “Violets for Roses”

09.- “Dealer”

10.- “Thunder”

11.- “Wildflower Wildfire”

12.- “Nectar of the Gods”

13.- “Living Legend”

14.- “Cherry Blossom”

15.- “Sweet Carolina”