Ha sido una semana cargadita de trabajo, escuela, muchos pendientes, estrés seguramente… pero nada que algo de música no arregle. Y es que a lo largo de esta semana, tuvimos un montón de estrenos geniales para todos los gustos, con unos llegando en los días previos y otros más en este mero viernes.

Por acá, les traemos algunos de los mejores lanzamientos musicales de la semana, con rolas de Liam Gallagher, colaboraciones de Grimes o Travis Scott, adelantos de Florence + The Machine, discos de King Gizzard and the Lizard Wizard y más. ¡Trépenle al volumen!

Liam Gallagher comparte el video de “Better Days”

Falta muy poco para que podamos escuchar el tercer disco en solitario de Liam Gallagher, el esperadísimo C’mon You Know. Ya en semanas pasadas, el legendario vocalista británico nos trajo otros adelantos como “Evertything’s Electric” (que compuso junto a Dave Grohl) y ahora, trae un adelanto más.

Se trata de la rola “Better Days”, que como su título manifiesta, trae un rollo muy optimista y lleno de buena vibra. También tenemos el nuevo video oficial, que a los más fans de Oasis les hará recordar el clip de “Supersonic” por aquello de la ambientación en una azotea. Acá se los dejamos y recuerden que el nuevo disco de Liam sale el 27 de mayo.

King Gizzard and the Lizard Wizard vuelven con el disco ‘Omnium Gatherum’

Vienen de presentarse en el Coachella 2022 la semana pasada, se encaminan hacia diversas partes del mundo para continuar su gira y ahora, King Gizzard and the Lizard Wizard nos trae Omnium Gatherum, el álbum de estudio número 20 de su discografía.

Los emblemáticos exponentes australianos del rock psicodélico lanzaron en marzo pasado otro disco y como es bien sabido, cada año vienen cargados con nuevo material. Hace unos pocos días liberaron el video oficial de la rola “Kepler -22b”, que les dejamos a continuación.

Este disco trae la inevitable vibra psych de King Gizzard, pero por ahí figuras muchas rolas con toques de soul, funk y varias cosillas más. Ya lo pueden escuchar en plataformas y sí: de nuevo la banda no defrauda.

Fontaines D.C. nos trae su nuevo disco ‘Skinty Fia’

Sin duda, Fontaines D.C. es una de las mejores bandas que han aparecido en el panorama del rock en los últimos años, siendo uno de los estandartes del art-punk y el post-punk de la nueva escuela.

Y bueno, para afirmarse como tal, ahora nos traen el disco Skinty Fia que está disponible a partir de este viernes 22 de abril en todas las plataformas. La banda nos ofrece un paseo melancólico y genial a través de melodías tan suaves como distorsionadas, con algunos toques sombríos y referencias literarias como es su costumbre.

Recomendamos mucho las rolas “Jackie Down the Line”, “Boomsday”, “Roman Holiday” y “I Love You”, todas muy encantadoras.

Florence + The Machine nos presenta “Free”

Otro de los regresos en grande que se vienen para este 2022 es el de Florence + The Machine. La banda comandada por Florence Welch lanzará Dance Fever el próximo 13 de mayo y en las últimas semanas, nos han aventado varios lanzamientos que nos hacen ver que este será uno de los mejores discos del año.

El sencillo más reciente es “Free”, que viene con un video oficial igual de enigmático como los que ha estado lanzando recientemente donde las coreografías y bailes geniales no se hacen esperar. Y el concepto está muy cool, ya que el reconocido actor Bill Nighy se une a la trama representando la ansiedad de la vocalista, quien hace lo posible por escapar de ella. Chéquenlo acá abajito.

Grimes se junta con la banda rusa IC3PEAK en una nueva canción

Sí, sabemos que en el contexto del conflicto Rusia-Ucrania y con el bloqueo que la industria del entretenimiento ha hecho a exponentes rusos, de repente descuadra que haya colaboraciones con artistas oriundos del país que gobierna Putin.

Pero no se dejen llevar por las apariencias… IC3PEAK es una banda que como señala Consequence of Sound, tiene un historial de protestas y diversos desacuerdos con lo que hace el presidente ruso. Y este 22 de abril, acaban de lanzar su sexto disco titulado Kiss of Death, que incluye colaboraciones con Oliver Sykes de Bring Me The Horizon, Kim Dracula y Grimes.

El disco está bastante bueno y en lo que respecta a la colaboración con Grimes, es toda la línea de lo que esperaríamos de la cantante. Si no nos creen, acá les dejamos la rola.

Travis Scott, Future y Southside colaboran en “Hold That Heat”

Desde el trágico incidente en la última edición del festival Astroworld, no habíamos escuchado alguna nueva rola en la que Travis Scott apareciera (bueno, quienes estén suscritos al servicio Stem Player de Kanye West, pueden escuchar “Pablo” exclusivamente ahí). Y ahora, el rapero de Houston vuelve a las andadas con nueva colaboración que sí está disponible para todo el mundo.

El productor Southside del colectivo 808 Mafia juntó a Future y a Travis para echar algunas rimas que pueden escuchar acá en la rola “Hold That Heat”. Parece que la vuelta de Scott al ojo público está más que lista pues apenas en el primer fin de semana de Coachella, se presentó en una de las fiestas que se hacen alrededor del festival. Muy pronto, podríamos tener detalles de su próximo disco Utopia.

070 Shake lanza “Skin and Bones” y anuncia nuevo álbum

La pudimos ver recientemente en el Corona Capital 2021 de noviembre pasado y comprobamos por qué 070 Shake es una de las raperas emergentes más interesantes del momento. Ahora ya entrados en el 2022, se prepara para lanzar su segundo disco You Can’t Kill Me en los próximos meses (aún no hay fecha exacta de lanzamiento) y tenemos nuevo adelanto.

Con una producción tan atmosférica como psicodélica y un ensamble lírico emotivo, aquí les dejamos la genial “Skin and Bones”. Y si aún no conocen del todo a esta artista genial del hip-hop, AQUÍ les dejamos un perfil que armamos de ella.

Primus regresa con un nuevo EP

Cinco años tuvieron que pasar para que Primus entregara alguna nueva producción y aquí la tenemos. Se trata de Conspiranoid, un EP de tres pistas (con una de 11 minutotes) que acaban de lanzar este viernes.

La canción que le da nombre a la producción se estrenó hace unas semanas, pero las otras dos curiosamente son ideas de temas para discos pasados que al final quedaron fuera de los cortes finales de dichas entregas. Como sea, ya pueden escuchar el EP en plataformas y acá, les dejamos una de las canciones recién lanzadas.