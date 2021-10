070 Shake: La joven revelación del hip hop y R&B que sorprendió a Kanye West

En la industria musical hay nombres que en ocasiones pasan desapercibidos, artistas que tienen un montón de talento que incluso escuchamos en canciones y discos de músicos importantes pero que no ubicamos y tampoco tienen el reconocimiento que se merecen. Y justo de eso queremos hablar en esta ocasión, porque les contaremos sobre una chica espectacular que probablemente no conocen pero que a pesar de ser muy joven, tiene una trayectoria envidiable: 070 Shake.

Esta artista de apenas 24 años está despuntando dentro del R&B y hip hop estadounidense por tener un estilo muy peculiar de crear canciones y melodías con las cuales todos se pueden identificar. Aunque quizá uno de los puntos más interesantes de toda su trayecto es que a estas alturas y a pesar de ser un acto que está creciendo como la espuma, ya tuvo chance de trabajar con gigantes de estos géneros como Kanye West, Kid Cudi, Pusha T, DJ Khaled y más.

¿Quién es 070 Shake?

Danielle Balbuena –como en realidad se llama 070 Shake– nació el 13 de julio de 1997 en la ciudad North Bergen, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Esta talentosa artista tiene ascendencia dominicana y desde temprana edad se interesó por el arte, aunque la música no fue la primera disciplina que le interesó. En realidad, comenzó a escribir poesía y ese era el camino que quería seguir; sin embargo, la vida le dio muchas vueltas e inevitablemente terminó componiendo canciones, pero no nos adelantemos.

Durante sus años de preparatoria jugó en el equipo de basquetbol de su escuela, pero mientras encestaba y corría por la duela, comenzó a prestarle atención a la música. En 2015 inició formalmente su carrera, grabando un par de rolas en la intimidad de su cuarto, “Proud” y “Swervin”, las cuales publicó en su cuenta de SoundCloud. Sin embargo, para su sorpresa, miles de personas escucharon sus temas y obtuvo un montón de reproducciones en esta plataforma.

El origen de su nombre artístico y el primer gran paso de su carrera

Y quizá se estén preguntando, ¿por qué Daniele Balbuena se puso 070 Shake como nombre artístico? Bueno, pues en realidad no tiene mucha ciencia. Resulta que el número 070 viene de los códigos postales de Nueva Jersey, aunque más tarde este mismo dígito también lo tomaría un colectivo conformado por 11 compositores y productores del que esta chica formó parte. A pesar de colaborar en equipo, Danielle continuó trabajando en su proyecto solista.

Para 2016, Balbuena ya contaba con varios fans en SoundCloud y la cantidad de reproducciones de sus canciones iba en aumento. Fue ahí donde entró otra mujer importante que llevaría a esta joven artista al siguiente nivel, la influencer y promotora de eventos, YesJulz. Después de escuchar “Proud” específicamente, se puso en contacto con Shake en Twitter y para no hacerles el cuento más largo, ambas platicaron y rápidamente se convirtió en su manager.

Junto a YesJulz, 070 Shake se empezó a abrir paso dentro de la industria musical con rolas como “Trust Nobody” y “Honey” (donde Danielle colaboró con sus compañeros de 070, Ralphy River, Hack y Tree, y que contó con la colaboración de The Kompetition, un grupo conformado por tres talentosos productores). Sin embargo, luego de lanzar estos sencillos, llegaría una de las oportunidades más grandes de su carrera y que le daría a su música el alcance que necesitaba.

Firmar con el sello de Kanye West

Gracias a los contactos que Julz tenía, logró que Getting Out Our Dreams (GOOD Music) escuchara las canciones de Danielle Balbuena. Por si no saben de qué estamos hablando, este es el sello discográfico que fundó Kanye West en 2004 y que ha contado con artistas como The Roots, Teyana Taylor, Mos Def, John Legend y Kid Cudi. La manager de 070 puso algunas de sus rolas en la prueba de sonido de un concierto de Yeezy y ahí le prestó atención el presidente del sello, Pusha T.

Después de fichar a 070 Shake como una de las artistas exclusivas de esta discográfica, retomaron su tema “Trust Nobody” y lo reeditaron en septiembre de 2016. Pero además de darle otro sentido y producción a sus canciones, también le abrieron más oportunidades pues en octubre y noviembre de ese mismo año, Danielle fue la telonera de The 1975 durante su gira por Estados Unidos. Por si esto no fuera suficiente, también lanzó su primer mixtape, The 070 Project: Chapter 1.

Lanzando su primer EP

Además de su trayectoria dentro de la industria musical, 070 Shake también tiene una carrera en el modelaje, pues desfiló en la pasarela de otoño de 2017 de Gypsy Sport. Pero regresando a la música, en ese mismo año salió en su primera gira como artista principal con casi 20 shows por gran parte del territorio norteamericano, además de algunos países de Europa como el Reino Unido, Suecia y Francia, logrando que más personas escucharan los temas de su proyecto.

Para 2018 y luego de un montón de retrasos, Danielle lanzó su EP debut, Glitter. Este es un material de corta duración que cuenta con seis canciones y que en su momento, recibió grandes comentarios por parte de la crítica especializada. Para que se den una idea, algunos medios elogiaron su contenido lírico, pues se concentraba en sus problemas de autoestima, el uso de drogas y la sexualidad, e incluso la propia artista dijo que este disco era sobre “estar en un lugar oscuro y encontrarte a ti mismo y descubrirlo”.

Colaborando con Yeezy, Kid Cudi y Pusha T

A partir de este momento, la carrera de 070 Shake subió como la espuma. Para que se den una idea, tuvo chance de presentarse en distintos foros y festivales importantes, como el SXSW de Austin, Texas. Sin embargo, en 2018 también armó un par de colaboraciones bastante importantes, pues apareció en “Santeria”, una rola del álbum Daytona de Pusha T. Pero el paso más grande hasta ese momento lo dio cuando Danielle trabajó de cerca con Kanye West y Kid Cudi.

Resulta que la voz de Shake es la que escuchamos en “Ghost Town” y “Violent Crimes”, dos de las rolas más espectaculares de uno de los discos más experimentales de la carrera de Yeezy, Ye. Para muchos –entre ellos varios críticos–, la primera canción es la mejor de todo el álbum y el punto más alto de este material discográfico. Pero además de que Danielle obtuvo reconocimiento, trabajar con el rapero y Cudi fue una experiencia que la nutrió como artista.

En entrevista para Complex, 070 Shake mencionó que “Ghost Town” estuvo a punto de quedar fuera de Ye, ya que terminaron el tema el mismo día del lanzamiento del disco. Sin embargo, también resaltó que colaborar con ambos fue un verdadero sueño cumplido y conocerlos a ese nivel la motivó de manera creativa: “Toda mi vida crecí escuchando a Kanye West y Kid Cudi, he llorado con su música. Definitivamente han cambiado mi vida y me han salvado de muchas cosas”.

El camino hacia su primer álbum de estudio

En 2019, después de trabajar con Kanye y Kid Cudi, y componer con Yeezy en su estudio en Wyoming, 070 Shake apareció en el álbum Father of Asahd de DJ Khaled, junto a Buju Banton, Sizzla y Mavado en la canción “Holy Mountain”. Pero además de esto, la artista comenzó a planear todo para lanzar su material discográfico debut. Gracias a sencillos como “Under the Moon”, “Morrow” y “Nice to Have”, creó expectativa alrededor de este álbum de estudio.

Ese mismo año, Danielle también colaboró con West una vez más en los coros del controversial Jesus is King, además presentó una rola con Teyana Taylor. Finalmente y tras mucha espera, el 17 de enero de 2020, Shake estrenó su primer disco, el cual lleva por título, Modus Vivendi, que contó con la producción de ni más ni menos que Mike Dean –quien ha trabajado de cerca con Kanye– y Dave Hamelin, integrante de la banda canadiense de indie rock, The Stills.

Como era de esperarse, el debut de 070 Shake no solo emocionó a la industria musical, también a la crítica especializada. Para que se den una idea, varios medios resaltaron las letras y el sentimiento que Danielle Balbuena le metió a las 14 canciones que vienen en el tracklist oficial. Ahora y después de que la situación con la pandemia de COVID-19 permitiera el regreso de los conciertos y festivales, esta artista retomó las fechas que tenía pendientes en Austin City Limits y más foros.

¿Qué es lo que hace especial a 070 Shake?

Sin duda, estamos pasando por un gran momento para todos los músicos que se dedican al rap, hip hop y demás ritmos derivados de estas expresiones. Desde hace ya un buen rato y al menos en Estados Unidos, este estilo musical está en el mainstream; sin embargo, con el paso del tiempo, los artistas –sobre todo los más jóvenes– van reinventando el género, al incorporar beats, instrumentos e ideas completamente nuevas que te vuelan la cabeza y es en esa categoría donde entra 070 Shake.

Las canciones de Danielle Balbuena están llenas de detalles por donde escuches, puedes esperar que la producción detrás de cada uno de sus álbumes siempre será impecable e intentará sumar a su proyecto más sonidos, como la hecho con el rock alternativo y hasta el pop. Esto da como resultado una grandiosa combinación que demuestra el hambre y ambición que tiene esta joven no solo por sobresalir en un mercado muy complicado, también para superarse como compositora y artista.

Una artista real y prometedora

En cuanto a lo lírico, 070 Shake también destaca y por mucho, este quizá sea uno de sus puntos fuertes. En las rolas que ha lanzado hasta el momento nos queda muy claro que no tiene miedo de decir lo que siente y piensa, y eso lo ha dejado claro porque en sus rolas ha reflexionado sobre la depresión, la soledad, el autoestima, amor, la sexualidad, identidad y demás situaciones que enfrentamos a lo largo de nuestras vidas y que fácilmente, cualquiera se puede identificar.

No nos queda la menor duda de que a pesar de tener una carrera envidiable a sus 24 años, donde ha colaborado con grandes nombres como Kanye West, Pusha T, Kid Cudi, DJ Khaled, Teyana Taylor y más, Danielle Balbuena tiene un enorme futuro dentro de la industria musical. Lo decimos simple y sencillamente porque es una de las mentes más talentosas de su generación y estamos seguros que en muy poco tiempo, todo el mundo escuchará su voz.