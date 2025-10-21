Lo que necesitas saber: Limp Bizkit tiene programadas fechas en Latinoamérica, como parte del "Gringo Papi Tour".

Mientras que bandas cancelan por dolores de panza, Limp Bizkit decide seguir con el show, pese a que acaba de morir una pieza clave en su sonido: el bajista Sam Rivers.

Limp Bizkit se presentará en la explanada del estadio Azteca

La promotora del concierto de Limp Bizkit en México, Music Vibe, publicó un comunicado en el que informar que la banda “ha decidido que continuará con su presentación el próximo 29 de noviembre en la Explanada del Estado Azteca de la CDMX”.

Luego de que se dio a conocer la muerte de Sam Rivers, una de las principales dudas era si Limp Bizkit continuaría con el tour “Gringo Papi”… pues ya se sabe que sí. Bueno, al menos en México… pero suponemos que lo mismo aplica para el resto de países de Latinoamérica.

“Esa noche, cada riff y cada grito del público sonarán en honor al gran legado que Sam ofreció al nu metal, porque su energía nunca dejará de existir”.

Sam Rivers, Limp Bizkit / Foto: Instagram/limpbizkit

Para su visita a México, Limp Bizkit estará a comprador de Yungblud, Ecca Vandal, Loserville, Riff Raff y 311. Algo así como un mini festival que reventará la explanada del todavía llamado Estadio Azteca.

La otra gran duda, tras darse a conocer la muerte de Sam Rivers (y quizás la principal), es: ¿cuál fue el motivo de su muerte? DJ Lethal es quien más ha abonado a la respuesta, al postear en sus redes una foto del fallecido bajista usando una playera con la frase “Fuck Cancer”.

Sam Rivers de Limp Bizkit / Captura de pantalla

De acuerdo con TMZ, el día en que murió Sam Rivers, la policía de Florida atendió un llamado de auxilio para una persona que había sufrido un ataque cardiaco… sin embargo, al dar parte, las autoridades determinaron que ese ataque no fue el motivo de la muerte, sino que el paciente padecía una enfermedad grave o potencialmente mortal.

Sam Rivers dejó temporalmente Limp Bizkit hace algunos años, debido a problemas de alcohol… muy graves problemas. Tanto así que necesitó transplante de hígado. Sin embargo, superó la condición y pudo reincorporarse a la banda. Se desconoce el tipo de cáncer que padecía Sam Rivers.