Dictan prisión preventiva a Ernesto Ruffo y a otros 7 por caso de huachicol fiscal

Lo que necesitas saber: Un juez dictó prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otros siete implicados.

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y una de las figuras históricas del PAN, fue vinculado a un proceso judicial por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

Tras una audiencia que se prolongó por más de 24 horas, un juez ordenó prisión preventiva para Ruffo y otros siete imputados, quienes permanecerán en el penal federal del Altiplano mientras continúa la investigación.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la medida cautelar fue impuesta por los delitos de delincuencia organizada y contrabando. La investigación señala que los acusados habrían participado en una operación relacionada con la importación y comercialización irregular de combustibles.

Foto: @FGRMexico

¿Por qué detuvieron a Ernesto Ruffo?

La detención ocurrió el pasado 16 de julio en Tijuana. De acuerdo con la FGR, Ruffo figura como socio desde 2021 de la empresa Ingemar, firma que fue vinculada a un operativo realizado en julio de 2025 en Coahuila, donde autoridades aseguraron alrededor de 15.5 millones de litros de combustible y 129 camiones cisterna.

En su momento, el exmandatario aseguró que la participación de Ingemar se limitaba a realizar trámites aduanales y negó haber intervenido en actividades ilícitas. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la investigación se desarrolló durante más de un año y encontró elementos para proceder penalmente.

Pero no es el único detenido

Junto con Ruffo también fue detenido Ricardo Thompson Navarro, otro de los socios de Ingemar, quien igualmente enfrentará el proceso en prisión preventiva. Además, familiares de Thompson difundieron un comunicado en el que acusaron a Ruffo y a otro de los socios, José Merino Váldez Cuervo, de haber tomado el control de la empresa años atrás.

La investigación también conecta este caso con Armando III Riestra Fernández, empresario de Servicios Aduanales JR, quien permanece preso desde enero en el Altiplano por otra indagatoria relacionada con presunto huachicol fiscal.

Según la FGR, esa red habría utilizado permisos de importación para ingresar al país cerca de 144 millones de litros de combustible entre junio de 2024 y julio de 2025, ocultando los cargamentos bajo la denominación de solución de cloruro de calcio. En esa investigación también aparecen señalados tres mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes continúan prófugos.