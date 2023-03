Nos lo compartieron antes de su presentación en el Vive Latino 2023 y ahora el anuncio se ha hecho oficial. Y es que este martes 28 de marzo Los Bunkers dieron a conocer que darán su primer concierto en el Auditorio Nacional, en CDMX.

A través de sus redes sociales, Los Bunkers dieron a conocer que darán un concierto en el Auditorio Nacional el próximo 7 de junio, donde la agrupación chilena continuará deleitando a todos sus fans con esta nueva etapa de la banda luego de su regreso.

Los Bunkers durante su presentación en el segundo día del Vive Latino 2023. FOTO: DENISSE HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM

Los Bunkers darán un concierto en el Auditorio Nacional

Si son fans de Los Bunkers y se los perdieron en el Vive Latino, entonces pongan atención, ya que la venta de boletos comenzará con la Preventa Citibanamex el próximo miércoles 29 de marzo a las 11 de la mañana, a través del sistema Ticketmaster.

Por otro lado, la venta general para el concierto de Los Bunkers en el Auditorio Nacional (recinto en el que tocarán por primera vez en toda su carrera) dará inicio un día después, el jueves 30 de marzo, a las 11 de la mañana. ¡Atentos a las fechas!

Este es el póster del concierto que Los Bunkers darán en el Auditorio Nacional/Foto: OCESA

El concierto de Los Bunkers en el Auditorio Nacional llega después de su presentación en el Vive Latino 2023

Este 2023 y luego de 9 años de descanso, Álvaro López, Mauricio Durán, Gonzalo López, Francisco Durán y Mauricio Basualto, volvieron a tocar sobre los escenarios para alegar a todos los fans de Los Bunkers que esperaban su regreso son ansias.

La banda chilena ya dio shows en ciudades como Santiago y Concepción, en Chile, asó como en festivales como el Vive Latino 2023 donde fueron uno de los actos más esperados en el segundo día con rolas como “Una Nube Cuelga Sobre Mí”, “Ven Aquí”, “Bailando Solo” y más.

Los Bunkers en nuestro stand del Vive Latino 2023. Foto: Sopitas.com

Y si 9 años de ausencia no son razón suficiente para no perderse el concierto de Los Bunkers en el Auditorio Nacional, les recordamos que la banda trae música nueva música bajo el brazo, la cual forma parte de su próximo disco de estudio titulado ‘Rey’. ¡No digan que no se les avisó con tiempo!