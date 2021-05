“Te extraño”: Así fue la complicada relación entre Luis Miguel y Armando Manzanero

Luis Miguel: La Serie nos sigue manteniendo al filo del sillón con cada nuevo episodio que sale de su segunda temporada. Ya vamos en el quinto episodio y fiel a su estilo, la entrega va titulada con el nombre de una icónica canción de “El Sol”, que en esta caso es “Te Extraño”.

Como muchos saben, este temazo fue originalmente compuesto por Armando Manzanero y formó parte del exitoso trabajo en el que ambos colaboraron durante varios años. Sin embargo, no todo era color de rosa entre estos dos emblemáticos personajes de la música mexicana. Revisitemos un poco esta agridulce y complicada relación.

¿Cómo se conocieron Luis Miguel y Armando Manzanero?

Hacia finales de la década de los 80, Luis Miguel comenzaba a proyectar su carrera lejos de la estela de ídolo juvenil para pasar a convertirse como un ídolo de las masas en su totalidad. Por su parte en aquella época, Armando Manzanero ya tenía más que ganado el título de ‘Maestro’ y no hace falta decir que para ese entonces, ya era una leyenda viva de la música latinoamericana e hispanohablante.

Juntar a los dos genios solo era cuestión de tiempo y uno supondría que su acercamiento se daría a través de managers o gente cercana a la industria, pero no. La primera vez que aparecieron juntos en público se dio en 1989 y durante una emisión del programa Aquí Está, conducido por Verónica Castro.

La conductora realizaba una de sus célebres y cuantiosas entrevistas a Luismi cuando, de pronto, le dijo que tenía una sorpresa para él. Cruzaron el estudio y detrás de un piano se encontraba Manzanero. Luego de elogiarse mutuamente (y con la cara de que no se la creía), Luis Miguel se sentó junto al ídolo yucateco y se echaron un palomazo con la canción “Mía”. Acá el video del encuentro.

Su exitosa colaboración

Tras aquel mítico encuentro, la grandes cabezas del negocio musical y el público esperaban más pronto que tarde una colaboración potencialmente épica entre ambos. El tiempo dio la razón y durante la década de los 90, se materializó el junte de ambas estrellas.

Para 1991, Luis Miguel lanzó Romance, un álbum con el que el cantante incursionaba en el género de los boleros y que, por ello, no agradaba mucho a la disquera para la que trabajaba. Luismi se aferró y convenció a su equipo de hacerlo, siendo Juan Carlos Calderón el compositor elegido para producir el álbum y trabajar en él. Sin embargo, cuentan por ahí, este último no pudo componer las canciones para el material (un tema creativo) y al final, Armando Manzanero le entró al quite.

Dentro de aquel disco y gracias a la incursión del afamado compositor de Yucatán, “El Sol” entregó una exitosa placa discográfica que incluía algunas de las composiciones más icónicas en la historia del bolero, pero reimaginadas en la voz Luismi. Ahí, también se hallaban dos tracks originalmente escritos por Manzanero: “No sé tú” y “Te extraño” (siendo esta última la que aparece en el quinto episodio de la serie y con la que protagonista impresiona al legendario Frank Sinatra).

Luego de aquel disco, la colaboraciones entre Luis Miguel y Armando continuaron con más álbumes llenos de boleros y aclamados por la crítica: Segundo Romance (1994), Romances (1997) y Mis Romances (2001).

Un romance fracturado: la relación amor-odio entre Manzanero y Luismi

Aún cuando el equipo conformado por ambos parecía dar excelentes resultados, la relación se terminó por fracturar por ahí de 2001 cuando se lanzó el último álbum en el que trabajaron juntos. Aunque no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que los terminó por distanciar, Armando Manzanero dio a entender que los problemas se suscitaban por lo complicado que era trabajar con Luis Miguel.

Incluso en años más recientes, el recientemente fallecido “Maestro” mantuvo una dualidad muy marcada en su visión sobre el cantante. Se recuerda por ahí alguna declaración en la que Armando calificó a Luismi como “el mejor de todos los intérpretes. Un ícono de la canción”.

Pero como dijimos al principio, no todo era miel sobre hojuelas en esta relación. Por ahí de 2017. Luis Miguel había cancelado una serie de conciertos en los que participaría junto a Alejandro Fernández. Respecto a eso, don Armando Manzanero en una entrevista para TV Azteca que “si hizo eso… ¿Qué se puede esperar de él? Se volvió loco. Hay gente que no conoce el agradecimiento. No quiero hablar de él, pero pienso que qué pena”.

También por aquellos años, se realizaría un concierto de homenaje para el yucateco e incluso Luismi habría sido invitado para participar aunque no asistió a la gala. Previo a ese show, en una entrevista se le preguntó a Manzanero si “El Sol” sería uno de los actos que aparecerían, a lo que contesto: “Es más fácil que un elefante logre entrar por el ojo de una aguja, a que un día haga algo por el prójimo”.

Luis Miguel siempre se ha mostrado -como es costumbre- muy hermético sobre su vida y no sería la excepción sobre su relación con Armando Manzanero, aún cuando este último falleció en diciembre pasado. Eso sí, su colaboración siempre será recordada como una de las más fructíferas de la música mexicana.