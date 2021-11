Corona Capital 2021: Te decimos cómo pedir tu reembolso de la pulsera cashless

Después de mucha espera, por fin regresamos al Corona Capital este 2021 y la verdad es que todavía no podemos superar lo que vivimos este 20 y 21 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Durante dos días, tuvimos chance de ver en vivo y a todo color a grandes bandas y artistas a los que les traíamos ganas, como Tame Impala, Royal Blood, Twenty One Pilots, The Whitest Boy Alive y muchos más.

Siendo muy honestos, a pesar de que algunos actos lamentablemente no pudieron presentarse, en general se sintió un gran ambiente festivo, pues luego de año y medio de conciertos y festivales, ya nos urgía un poco escuchar música en vivo. Y sin duda, también vimos a un montón de gente entrándole sabroso a la comida, la chela y todo lo que estaba disponible para recargar la pila y aguantar por completo ambos días intensos.

El Corona Capital terminó y es momento de pedir el reembolso de la pulsera cashless

Pedir el reembolso del dinero que le cargaste a la pulsera cachsless y que de plano no te gastaste durante todo el fin de semana, es una de las grandes dudas después de un festival como el Corona Capital. Quizá en estos momentos ustedes se estén preguntando cómo le hacen para recuperar esa feria, porque todavía falta para llegar a la quincena y si estuvieron en el festival, lo más probable es que sus carteras estén llorando.

Si estás leyendo esto es porque evidentemente no pediste tu lana en efectivo en los puntos de canje establecidos dentro de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Pero no se preocupen, no todo está perdido, porque tenemos que contarles que pueden recuperar ese dinero que se quedó por ahí en la pulsera y sí, ya con eso podrán completar para lo que les falte. Vayan por lápiz y papel porque tendrán que tomar nota para pedir su reembolso.

¿Y cómo le hago para que me devuelvan mi dinero?

De entrada tenemos qué decirles que para que les devuelvan los morlacos que recargaron en su pulsera cashless del Corona Capital, tienen que conservar la pulsera. Quizá esto sea un poco obvio, pero ojo porque este punto es muy importante y sin ella no les darán ni las gracias. Ahora bien, para solicitar el reembolso en línea deberás a esperar a que esté disponible dentro de la página del festival (ACÁ se las dejamos), porque arrancará a partir del miércoles 24 de noviembre a las 12:00 hrs.

Aunque también deben saber que solamente podrán pedir su lana hasta el martes 14 de diciembre a las 23:55 hrs. Por último pero no menos importante, el servicio por reembolso tiene un costo de 20 pesitos si tu tarjeta es mexicana o 60 morlacos si en tu caso tienes una tarjeta internacional. Es decir, el saldo mínimo para el reembolso es de 21 y 61 pesitos respectivamente, esto lo tienen que tener muy en cuenta.

Después de esto, lo que sigue es colocar el número de la pulsera cashless que te dieron en el Corona Capital 2021 y tus datos bancarios, luego de esto el sistema se encargará de transferir el dinero a tu cuenta. Ahora sí ya lo saben, chequen muy bien todo el proceso y pónganse las pilas porque todavía pueden solicitar esa feria que no pudieron gastar en chelas, merch, comida y demás.