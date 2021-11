La poderosa voz de LP nos puso la piel chinita en el Corona Capital 2021

Arrancó el Corona Capital 2021, pasaron las horas y para la tarde-noche del sábado 2o de noviembre, por ahí de las 6:50 p.m., el escenario Doritos parecía listo para recibir a LP. Y bueno, el asunto no sucedió como se esperaba pues hubo un cambio de horario de último momento y haría lo suyo hasta un par de horas después.

Eso sí, la espera valió la pena. Laura Pergolizzi apareció en la nueva hora pactada para ponerle la piel chinita a los fans con esa voz tan única y ese distinguido silbido que le conocemos. Y no defraudó en lo absoluto: todo sonó impecable, poderoso y emotivo desde las primeras notas que llegaron con la rola “The One That You Love”, una de las piezas del disco de este año, Churches.

Luego vino “Girls Go Wild” y con apenas dos canciones en el set, el alarido de la gente ya nos dejaba ver que este era uno de los actos más esperados en al menos el complicado primer día del festival, que ya había sufrido las bajas de The Kooks y Disclosure. Por lo mismo, esta presentación se sintió como un aliviane espectacular.

Mucho amor para México

De inmediato sonó “Dreamer” y es que no podemos mentirles pues luego del laaargo rato sin eventos en vivo, es un verdadero sueño poder regresar a esto que tanto nos gusta, que es entrarle a los festivales. “¡¿Cómo están, México!? Los extrañé muchísimo” dijo Laura para luego echar mano de “When We’re High”.

En este punto, uno entiende la calidad y por qué LP es una de las figuras de la música más aclamadas de los años recientes más allá de “Lost On You” y su carrera como escritora para otros cantantes. Es un verdadero show el que ofrece Laura, donde su voz arroja tantas texturas que es imposible no disfrutarlo. La cara de impacto y las sonrisas en el escenario Doritos son el ejemplo mientras desde la tarima sonaba “Tightrope”.

Y para nuestro país, mucho amor del bueno. “La gente de México es la mejor. ¡Viva México, cabrones!”, gritó Pergolizzi eufórica. Ya se imaginarán como se pusieron todos al escuchar estas palabras. Todo bien emocionante, sin duda.

LP también provocó algunas lágrimas

Si hay una palabra para definir el show de LP, esa debe ser ‘emotivo’. No hay de otra. La gente quiere a Laura y el sentimiento se replica con fuerza. Y en ese sentido, su presentación en el primer día del Corona Capital 2021 es la muestra de la inspiración que provoca en la gente incluso más allá de la música.

¿Por qué decimos esto? Pues bien, mientras en el setlist nos arrojaba “Strange”, las pantallas enfocaba a una chica del público, sonriente, pasándola sensacional y mostrando ante todos una bandera LGBT+. Porque además de cantante, Pergolizzi es símbolo de esta comunidad, y referente de aquellas y aquellos que necesitan ídolos que los representen. Artista enorme en todos los sentidos, pues.

El tema antes mencionado terminó y hubo un momento bastante lindo en el que LP regaló su armónica a una fan. ¿Que si hubo envidia de parte de otros asistentes? No cabe duda, pero es de esas veces que uno quisiera estar en ese lugar y al mismo tiempo, es inevitable sentirse bien por la persona afortunada que se llevó el detallazo.

“Esta va para ustedes, porque son mis malditos ángeles”, dijo Laura para tocar enseguida “Angels”. La canción en este punto, tocó a más de una persona en otro nivel ya que por ahí, en las pantallas, se alcanzó a ver cómo una fan lloraba. Y fue un momento bien lindo nuevamente, porque todos los que veían a esta chica al borde del llanto le aplaudieron; tuvieron un gesto colectivo de apoyo que se sintió casi como un abrazo.

También puedes leer: TAME IMPALA NOS VOLÓ LA CABEZA EN EL PRIMER DÍA DEL CORONA CAPITAL 2021

Un cierre magnífico

A pesar del retraso de dos horas, esperar para ver a LP valió totalmente la pena. Y el cierre, desde luego, fue tan espectacular como el comienzo del show y su desarrollo. “Conversation”, “One Last Time” y “Goodbye” remataron el repertorio de nuevas canciones que nos trajo Laura, dejando claro que el disco Churches ha sido un trabajo ambicioso y uno de los más esperados del 2021.

Como dijimos, el primer día del Corona Capital 2021 estuvo medio convulsionado por las bajas de otros headliners y Pergolizzi lo sabía. Aunque eso sí, supo como apaciguar con unas palabras llenas de empatía a la gente que tal vez andaba un poquito furiosa: “Gracias por estar aquí. Siento mucho que no esté Disclosure. Y mi amigo Luke [Pritchard] de The Kooks acaba de tener un bebé. Qué noche tan loca”, dijo.

Justo como debía ser, el final tenía que llegar con nada más y nada menos que “Lost On You”, esa balada melancólica y potente que encumbró la carrera de Pergolizzi como una super estrella. Los años pasan y la sigue cantando con mucho feeling este temazo, que sin duda se ha convertido en uno de los clásicos de la última década. El coro multitudinario no se hizo esperar, obviamente. Reiteramos: un cierre espectacular.

Oh, sí. LP (@iamlp) cerró con “Lost On You” y puso la emotividad a flor de piel en el escenario Doritos. Así sonó el temazo.💞#CoronaCapital2021 pic.twitter.com/0OYo0z2uc5 — SopitasFM (@sopitasfm) November 21, 2021

Checa nuestra galería completa en el Instagram de Sopitas FM