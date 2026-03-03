Lo que necesitas saber: Serán siete fines de semana los que dure la estancia de Metallica en La Esfera de las Vegas bajo el formato No Repeat Weekends, es decir, dos noches por un boleto sin repetir setlist.

Aunque la venta se anunció para el 6 de marzo, hubo una preventa especial para los fans y… pues las primeras seis fechas de Metallica en La Esfera de Las Vegas volaron. Así que si va una nueva oportunidad, aunque algunos de los nuevos show serán hasta 2027.

Metallica en La Esfera / Captura de pantalla

Cuándo se venden boletos para las nuevas fechas de Metallica en La Esfera

Por medio de sus redes sociales, Metallica anunció que dará seis shows más La Esfera. Así que ahora serán 14 fechas las que la banda de Los Ángeles dé en el recinto de Las Vegas.

“Debido a la increíble demanda (¡guau, chicos!), se añaden seis conciertos a nuestra residencia Life Burns Faster en Sphere, Las Vegas”, señala el mensaje en el que no se indican cuándo se realizarán las fechas agregadas.

Metallica en el Estadio GNP Seguros/Foto: David Barajas.

Así que, por el momento, así queda la residencia de Metallica en La Esfera: 1 y 3; 15 y 17 y 22, 24 y el fin de semana del 29 y 31 de octubre de 2026… y las fechas agregadas: octubre 8 y 10, noviembre 5 y 7… y los días 28 y 30 de enero, en 2027.

La venta para las nuevas fechas comienza este 4 de marzo a la 1 p. m. ET // y a las 10 a. m. PT.

“Si ya tienes un código Legacy o Fifth Member, puedes usarlo para acceder a esta nueva preventa. Habrá boletos de una noche, boletos de fin de semana de 2 noches sin repetición y paquetes de viaje disponibles”.

En caso de no alcanzar en las preventas, se anuncia que la venta general comenzará el 6 de marzo.

Lars Ulrich con Metallica en el Estadio GNP Seguros, 2024. Foto: David Barajas.

Residencia en La Esfera será bajo el formato No Repeat Weekends

Los cuatro fines de semana (la mayoría en octubre, uno en noviembre, más las fechas en enero 2027) se ofrecen así porque, recordemos, Metallica ofrecerá su residencia bajo el conocido –por los fans– formato de No Repeat Weekends… o sea, Fin de Semana sin Repeticiones: dos shows x uno sin que se repita el setlist.

Claro, los fans que así lo quiera, pueden comprar boleto para una sola fecha… pero el show de la banda está diseñado para que sea de a dos. Ahí ustedes sabrán: además de los clásicos de Metallica, se esperan visuales alucinantes que solamente pueden proyectarse en el espectacular recinto.