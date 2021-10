¡Eso! Mexrrissey tocará en el Festival Internacional Cervantino 2021

Mexrrissey es uno de esos proyectos musicales que solo el ingenio mexicano y su creatividad podían echar a andar. Sin embargo, por diversas circunstancias, no es muy común verlos tocando por acá en tierra azteca… o bueno, eso pasaba al menos hasta este momento.

El colectivo encabezado por Camilo Lara (Instituto Mexicano del Sonido) y compañía, tiene en la mira un par de presentaciones en Guanajuato siendo una de ellas parte del Festival Internacional Cervantino. Ahora sí, agárrense que se viene lo mejor de Morrissey a la mexicana para los melancólicos de hueso colorado.

Mexrrissey llegará a Guanajuato para un par de presentaciones

No podemos negar que en México y Latinoamérica, hay un público masivo que idolatra a Morrissey. Y bueno, la verdad es que no es para menos si tomamos en cuenta que su legado, tanto en The Smiths como en su etapa solista, está plagado de canciones increíbles y letras que tocan a uno en lo profundo.

Por eso es que Mexrrissey se ha convertido en un proyecto bastante llamativo de unos años para acá… ¿Quién iba a imaginar que las letras del legendario vocalista de Mánchester quedarían tan bien con un toque musical mexicano? La combinación podría parecer extraña, pero ha sido un éxito que ha llevado al grupo a recibir el reconocimiento de medios como The Guardian o la BBC, y desfilar por escenario enormes de Londres, Berlín, Los Ángeles, Sydney, entre otros lugares del mundo…. Pues bien, ahora Guanajuato debe entrar en la lista.

Este proyecto musical se presentará como parte de la edición 49 Festival Internacional Cervantino el próximo sábado 30 de octubre, con la Alhóndiga de Granaditas como su escenario. Camilo Lara, Chetes, Jay De La Cueva, Ceci Bastida y compañía llegan a la celebración del emblemático evento guanajuatense gracias a las actividades coordinadas por The Anglo Mexican Foundation.

La tocada de Mexrrissey será transmitida en las redes sociales del festival y comenzará a las 8:00 pm. Unos días después, el 5 de noviembre, la banda dará un show en el Teatro de la Ciudad de Irapuato como parte del Festival Reviviendo Tradiciones. Ya tienen el dato y ahora, solo queda disfrutar. ¿Qué rola de Morrissey a la mexicana quieren escuchar ya?