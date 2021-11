¡Regresó! Mitski anuncia su nuevo álbum con la rola “The Only Heartbreaker”

Nos acercamos al final de este 2021 y en el ámbito musical, seguimos teniendo un montón de sorpresas llamativas rumbo al año venidero. En ese sentido, una de los regresos más sonados ha sido el de Mitski, quien ya tiene bien puesto en la mira un nuevo material discográfico.

La cantante estadounidense de ascendencia japonesa se encamina al lanzamiento de su álbum llamado Lauren Hell, que saldrá en febrero de 2022. Y ahí nomás para que vayamos calentando motores, la artista nos comparte ahora un sencillo titulado “The Only Heartbreaker” que los va a poner bien emotivos.

Mitski comparte una nueva rola de su próximo álbum

Acuérdense del 2021 como un año en el que vimos un montón de regresos espectaculares dentro de la escena musical. Nomás para recapitular, ahí tienen a Placebo, The Vaccines, Limp Bizkit, Parcels, My Morning Jacket, Guns N’ Roses y Lorde, entre otros, como algunas de las bandas y artistas que agarraron este año de tarima para presentar nueva música.

Y luego, tenemos a Mitski, quien no solo aprovechó el momento para mostrarnos algunas rolitas en las que ha trabajado. Este martes 9 de noviembre, la cantante confirmó el lanzamiento de su disco Lauren Hell con el que romperá más de tres años de ausencia desde su última entrega discográfica, Be The Cowboy.

El nuevo álbum se publicará el 4 de febrero del 2022 -para que abramos el año de buena manera- y hasta el momento, la compositora solo había mostrado el tema “Working for the Knife” sin dar muchos detalles de lo que estaba preparando. Sin embargo, con el reciente lanzamiento del sencillo “The Only Heartbreaker”, la artista por fin reveló los detalles del álbum venidero.

La nueva rola que nos presenta la escribió junto al reconocido Dan Wilson de Semisonic, a quien muchos recordarán por ser uno de los escritores más solicitados por artistas de pop como Adele (otra enorme cantante que también regresó este año con nuevo tema) con quien creó “Someone Like You”.

Mitski estuvo haciendo diversas colaboraciones entre 2020 y 2021. Luego, en mayo pasado, compartió algunas composiciones que realizó exclusivamente para la banda sonora de la novela gráfica digital This Is Where We Fall. O sea que muy desaparecida no estuvo en realidad, pero el anuncio del día es todavía más relevante tomando en cuenta que se trata de la continuación de su propia discografía. Ahora sí, acá échenle oído a su nuevo track.