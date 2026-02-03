Lo que necesitas saber: Solo hay una fecha pactada para tener a Mitski en México, así que hay que aprovechar

Mitski se une a la gran agenda de conciertos en México para este 2026, pues se rifará un concierto nada menos que en el Auditorio Nacional, a dos años de que la tuvimos en el Metropolitan en una noche llena de magia, sentimiento y sanación.

Foto: OCESA/Santiago Covarrubias

Mitski regresa a México con concierto el Auditorio Nacional

Oh sí, el Auditorio Nacional será la sede perfecta para ver a Mitski presentando su nuevo álbum Nothing’s About to Happen to Me.

La cita es el lunes 23 de marzo, por ahora única fecha, así que pinta para ser más que especial e imperdible.

Sobre todo porque tendrá como invitada especial a La Zorra Zapata, en lo que promete ser otra noche única como siempre suele ser cada presentación de la cantante de origen japonés.

Foto: OCESA/Santiago Covarrubias

Mitski en México: Fechas para la preventa y venta general de boletos

Ojo, porque sí habrá preventa para ver a Mitski en el Auditorio Nacional y será el próximo 12 de febrero, exclusiva para clientes Banamex.

La venta general de boletos es al día siguiente, el 13 de febrero, todo a través de Ticketmaster.

En verdad siempre quedamos maravillados después de ver en vivo a Mitski, y confiamos en que este 2026 nos regalará una noche inolvidable en el Auditorio… Y ahora sabes qué hacer para vivirla en carne propia.