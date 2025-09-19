Lo que necesitas saber: Morrissey tiene planeado presentarse el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara... pero, cualquier cosa puede suceder.

“Espérense, si ven que a la menor provocación cancela…”, es lo que podría decir cualquier fan de Morrissey al ver lo que le querían hacer al divo de Manchester, razón por la que acaba anunciar que no realizará dos show de su tour.

Morrissey afirmó que la falta de libertad de expresión es la que no le ha permitido lanzar nueva música. Foto: Getty Images

Morrissey canceló sus shows de Connecticut y Boston

“En los últimos días, Morrissey ha recibido una amenaza creíble. Como medida de precaución para la seguridad tanto del artista como del público, el concierto de esta noche en Foxwoods ha sido cancelado”, señala el comunicado.

Al poco tiempo de ese mensaje, le siguió ooootro para anunciar la cancelación del concierto que daría el día 20 de septiembre (o sea, mañana), en Boston.

Foto: vía Facebook oficial de Morrissey.

La amenaza de muerte que se conoce fue hecha a inicios de septiembre

De acuerdo con un medio de Ottawa, un joven de 26 años fue detenido luego de amenazar de muerte a Morrissey. Para estos momentos, ya hasta logró su libertad bajo fianza.

El sujeto identificado como Noah Castillo habría asegurado en la plataforma BlueSky que le iba a dar “cran” al intérprete de “First of the Gang to Die”.

Pese a que ya nadie pela a la mencionada red social, la policía se enteró de los malévolos planes de Castillo, quien textualmente advirtió el 4 de septiembre que dispararía en varias ocasiones contra el amado (pero también odiado… poquito) Steven Patrick Morrissey, cuando éste diera su show del 12 de septiembre en el TD Place de Ottawa, Canadá.

Foto: Getty Images

“Estaré presente en el lugar entre el público e intentaré dispararte varias veces y matarte con un arma muy grande que poseo ilegalmente”, advirtió el joven, aplicando el clásico “agárrenme porque no respondo” que aplican varios en pleitos de cantina.

Morrissey se presentará en México… ¿verdad?

Pero manos le faltaron… porque, al menos en ese momento, a Morrissey le valió la amenaza (o ni se enteró). El caso es que el cantante se presentó según lo previsto. La gente disfrutó, cantó y se regocijó con el ex The Smiths.

Hasta el momento la organización del show se ha negado a comentar sobre la amenaza de muerte contra Morrissey… digo, nomás para saber si de casualidad llegaron a considerar cancelar el evento debido a la investigación policiaca que sí se desarrolló.

Morrissey en México / Imagen: Ocesa

Después de presentarse en Ottawa, Morrissey siguió con su tour por Norteamérica: se presentó en Toronto y en Nueva York… sin embargo, ya canceló dos fechas (una en Connecticut y otra en Boston… al parecer, debido a la amenaza de Castillo.

Si no nos lo vuelven a asustar, Morrisssey se presentará el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes de la CDMX y, luego, en el Auditorio Telmex de Guadalajara, el 4 de noviembre.