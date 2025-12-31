Lo que necesitas saber: El 31 de diciembre del 2025, MTV dijo adiós definitivamente a sus canales exclusivos de música... pero no es el fin de la compañía como tal.

¡Profe, no pite el final que se nos va MTV como lo conocíamos! Como se informó hace unos meses, la cadena finalmente cierra las señales internacionales de sus canales dedicados a la emisión de videos musicales.

Imagen clásica de un comercial de MTV. Foto: Especial.

Y sí, podríamos decir que es el fin de una era. El canal fundado en 1981 inició transmisiones con un enfoque total en pasar videos musicales las 24 horas del día. Básicamente, la música lo era todo desde ese momento.

Pero si somos honestos, desde hace varios años MTV ya había relegando la parte musical casi a un segundo plano, dando prioridad a los reality shows en su programación y canales principales alrededor del mundo.

Estos son los canales de MTV que desaparecen

Pero la música ya no aparecerá ni en segundo o tercer plano en la señal de MTV. Como dijimos, la cadena cierra ahora las señales internacionales de los canales donde pasaban puros videos musicales.

A partir del 31 de diciembre del 2025, los canales que desaparecieron son: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, Club MTV, MTV Live, MTV Hits, NickMusic, entre otros.

Algunos de los canales de música de MTV que cerraron antes del 2026. Foto: Especial.

Pero MTV no desaparece, eh. El canal principal (cuya programación varía según cada país) se mantendrá en las señales internacionales… solo que ahora, los contenidos se enfocarán de lleno en reality shows.

Si somos honestos, no es algo que nos sorprenda mucho porque la cadena ya lleva un buen rato priorizando los programas de telerrealidad sobre el contenido musical en sus diferentes emisiones alrededor del mundo.

Los últimos videos que emitió MTV en sus canales musicales

MTV cierra sus canales de música y lo hizo, por supuesto, con una selección interesante de videos con cierto toque de ironía. Por ejemplo, el último video de MTV 90s fue “Goodbye” de Spice Girls.

Por otro lado, MTV 00s hizo lo propio y cerró su transmisión con “Bye Bye Bye” de NSYNC, mientras que Club MTV hizo los honores con “Don’t Stop The Music” de Rihanna.

Y en un guiño al primer video que el canal transmitió en su historia, MTV Music emitió el clip de “Video Killed The Radio Star” de The Buggles. Acá una recopilación…

Los 2000: ¿La época dorada del canal?

Por lo anterior, MTV empezó desde hace años a abrir canales exclusivos de videos musicales con el paso de los años, esto para que los canales principales dieran espacio a los reality shows y otros contenidos fuera del enfoque musical.

Pero hubo una buena época donde había un equilibrio entre música y entretenimiento…

El ejemplo: la versión latinoamericana del canal, donde era notorio cómo el canal equilibraba el contenido musical (programas de listados y videos musicales) con reality shows o series de TV.

De repente veías Los 10 + Pedidos, seguido Enchúlame la máquina, Jackass o algún video musical para rellenar tiempo en pantalla. Y ya en la noche alguna serie como Skins, o algo animado como South Park o La Casa de los Dibujos.

¿La época dorada de MTV? Tal vez para muchos sí…

¿Por qué MTV cierra sus canales de videos musicales?

No hay que ser un experto para saber de dónde viene esta situación. Hoy en día, la audiencia que quiere escuchar música o ver videos musicales se acerca de forma más inmediata a servicios de streaming o plataformas como YouTube.

Y no es un tema solo de inmediatez, sino hasta económico. Para ver MTV, debes pagar un servicio de televisión por cable que sale más ‘cariñoso’ que una mensualidad de cualquier app de streaming.

Además, YouTube es prácticamente gratis, así que…

Paramount y Skydance se fusionaron en 2025. Foto: Especial.

Todo esto llega poco tiempo después de que Paramount Global (la empresa de medios matriz de MTV) se fusionara con Skydance Media en un acuerdo que se negoció desde 2024 y se cerró oficialmente en agosto del 2025 para la creación de Paramount Skydance.

Desde entonces, la empresa ha recortado personal, reconfigurado algunos catálogos de contenido (por ejemplo cancelando el icónico show Ridiculousness que tendrá sus últimos episodios en 2026), entre otras cosas.

Ahora que MTV cierra sus canales de música, ¿crees que los vuelva a habilitar en algún momento? ¿O este será un ajuste sin vuelta atrás? Como sea, es claro que estamos viviendo un cambio enorme en la industria musical.

Como dijo The Buggles, “el video mató a las estrellas de la radio”. A ver ahora quién compone una canción que hable de cómo el internet está enterrando a la estrellas de la televisión de paga.