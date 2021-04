Foto: @anitalaneisadirtypearl (Instagram) Murió Anita Lane, colaboradora de Nick Cave, a los 61 años de edad April 28th, 2:24pm April 28th, 2:24pm Stephania Carmona Música

Otro día triste para la música. Este 28 de abril se ha confirmado que Anita Lane, conocida música y compositora australiana conocida por haber colaborado con Nick Cave, falleció a la edad de 61 años. Así lo confirmó la revista Rolling Stone, la cual indicó que las causas y fecha exacta de su muerte aún no se han dado a conocer.

Anita Lane conoció a Nick Cave en el año de 1977 gracias a Rowland S. Howard, quien en ese entonces tocaba con Cave en The Boys Next Door. Aunque en ese momento Lane se encontraba estudiando en el Victorian College of the Arts, en Melbourne, la entonces joven de 17 fue expulsada tres meses después por faltar a las clases.

Foto: @anitalaneisadirtypearl (Instagram)

Anita Lane trabajó muchos años junto a Nick Cave

Lane comenzó una relación sentimental y laboral con Nick Cave, a quien le escribió varias canciones para las bandas The Birthday Party y Nick Cave and the Bad Seeds. Tal fue el caso de “A Dead Song”, “Kiss Me Black”, “From Her To Eternity”y “Stranger Than Kindness”, entre otras. Si bien Anita Lane y Cave terminaron su relación sentimental a principios de los 80, ella siguió trabajando a su lado.

Aunque Anita Lane se destacó por su colaboración con Nick Cave y otras bandas como Einstürzende Neubauten y Die Haut, la cantautora nacida en 1959 también tuvo dos álbumes en solitario como Sex O’Clock y Dirty Pearl, éste último que contó con colaboraciones de músicos con los que trabajó desde joven.

Amigos le han dicho adiós a través de redes sociales

Si bien hasta el momento no se ha dado más información al respecto, a través de su cuenta de Instagram Susie Cave, esposa de Nick, rindió un tributo a Anita Lane. “Querida Anita, te amamos mucho” escribió Susie en su publicación que estuvo acompañada por un fragmento de la canción “Sad Waters” y un emoji de corazón roto.

Foto: Instagram

Por su parte Mick Harvey, quien fue el productor de las creaciones musicales de Anita Lane, también utilizó la misma red social para decirle adiós a su eterna amiga y compañera, a quien le dedicó 43 emojis de corazón por cada año que la amó.