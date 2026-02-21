Muere el legendario Willie Colón a los 75 años

Lo que necesitas saber: Willie Colón fue hospitalizado por problemas respiratorios un dia antes de morir

Devastadora noticia para la industria de la música. Este 21 de febrero murió el legendario músico y compositor Willie Colón, un genio que revolucionó la salsa y dejó auténticos himnos del género que han vivido por décadas.

Foto: Cuenta verificada “Willie Colón” (Facebook)

Muere Willie Colón a los 75 años

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia”, fue el comunicado publicado por sus seres queridos.

Foto: Cuenta verificada “Willie Colón” (Facebook)

“Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”.

No se ha hecho oficial la causa de muerte de Willie Colón, pero se reportó que fue hospitalizado en Nueva York desde el viernes por problemas respiratorios.

Willie Colón, una vida dedicada a la música

William Anthony Colón Román nació en el Bronx, en Estados Unidos, pero su ascendencia puertorriqueña y la música que le regaló al mundo siempre lo hicieron sentir como un latino más.

Su mayor impacto cultural se dio en la década de los 70, pero no olvidar que su primer álbum salió desde 1967, cuando tenía 16 años. El Malo es prueba de que Willie Colón dedicó toda su vida a la música.

El dúo que formó con Héctor Lavoe fue icónico, pilar de su música y uno de los binomios de salsa más emblemáticos de la historia. También tuvimos el privilegio de verlo junto a Rubén Blades, otro dúo de donde salieron temas que hasta ahora siguen sonando en varios países. Todo eso antes de volverse eterno como solista ya en la década de los 80.

Sería imposible mencionar la canción más icónica de Willie Colón, simplemente imposible. Es más fácil que tú nos cuentes cuál es tu favorita, o cuál es ese tema que te lleva al pasado, a esas tardes con la familia reunida en casa, o a ese amor imposible.

Por acá de inmediato nos viene a la mente la de “Simón, el gran varón”, que se ha convertido en un himno LGBT (aquí la historia de esa rola). O también Gitana, que te dejamos por acá para que la música de Willie Colón suene hoy, mañana y siempre.