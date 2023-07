Lo que necesitas saber: Tony Bennet es considerado uno de los cantantes más emblemáticos del siglo XX.

Tonny Bennett, una de las voces más populares en Estados Unidos y el mundo, murió hoy, 21 de julio, a los 96 años. La noticia fue confirmada por la publicista Sylvia Weiner a Associated Press.

De acuerdo con AP, Weiner informó que Tony Bennett murió en Nueva York, ciudad natal del cantante. Aunque se desconoce la causa de su fallecimiento, hay que recordar que fue diagnosticado con Alzheimer en 2016.

Foto: Getty Images

Tony Bennett: toda una vida dedicada a la música

Anthony Dominick Benedetto, inmortalizado simplemente como Tony Bennett, nació en Astoria, Queens, Nueva York, en 1926. Con la idea de crear “un catálogo de éxitos y no sólo un disco de exitos”, dedicó casi toda su vida a la música. A lo largo de su extensa carrera lanzó alrededor de 70 títulos.

Cuando decimos que dedicó su vida a la música, es porque así fue: desde los 10 años ya cantaba, ofreciendo presentaciones para importantes políticos de Nueva York.

Como la mayoría de los jóvenes de su generación, interrumpió sus planes por causa de la Segunda Guerra Mundial (de hecho, se enlistó y tuvo participación en Landsberg, Alemania). Pero, luego de eso, todo fue música para Tony Bennett, hasta 2021, año en que se retiró oficialmente de los escenarios.

“El cantante popular más grande del mundo”: Frank Sinatra

Con tantos años de carrera, claro que Tony Bennett se codeó con los más grandes. Pero no sólo eso, estos no dejaron de reconocer su voz y el talento. En la lista de admiradores de Bennett, uno de los últimos crooners (sino es que el último), están desde Frank Sinatra hasta Lady Gaga.

Foto: Getty Images

Tony Bennet fue firmado por Columbia Records en 1950, consiguiendo al año siguiente con “Because of You” su primer #1, al cual le siguieron varios éxitos, como “Rag to riches”, “Body and soul”, “The way you look tonight”, “Love for sale”, “Stranger in paradise” y, quizás su canción más popular, “I left my heart in San Francisco”.

En lo último de su carrera, Bennett se lució y dejó lucir a otros artistas, al lanzar una buena colección de duetos. Se hizo acompañar de pura voz de alto calibre: Amy Winehouse, Lady Gaga, Diana Krall, Aretha Franklin, Mariah Carey… hasta Vicente Fernández.

Aunque fue diagnosticado con Alzheimer en 2016, se mantuvo activo hasta 2021, año en el que tuvo su última aparición en vivo. Fue con Lady Gaga en el Radio City Music Hall.

Fue 36 veces nominado al Grammy, de las cuales ganó 18. Además, como otras grandes figuras, fue homenajeado por el Kennedy Center en 2005.

