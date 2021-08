Una noticia triste: Tony Bennett se retira oficialmente de los escenarios a los 95 años

Hoy les traemos una de esas noticias que pondrán tristes a todos los melómanos. Sin duda, Tony Bennett es uno de los artistas más importantes en la historia de la música, su voz y las canciones que interpretó a lo largo de su vida son simplemente legendarias. Sin embargo, y tras varios años presentándose y conquistando los más grandes recintos del mundo, ha decidido retirarse oficialmente de los escenarios para descansar.

De acuerdo con Billboard, así lo informó el hijo y manager de Bennett, Danny, quien mencionó lo siguiente: “Esta fue una decisión difícil de tomar para nosotros, ya que es un artista capaz. Sin embargo, es una orden de los médicos. Darle seguimiento a su salud es la parte más importante de esto, y cuando escuchamos a los médicos –junto a la esposa de Tony, Susan, los escuchó dijimos ‘Absolutamente no'”. Así, concluye la carrera en vivo de Tony.

Tony Bennett le dice adiós a las presentaciones en vivo

Como recordarán, hace unos días nos enteramos que Tony Bennett lanzará un disco más junto a su amiga Lady Gaga, el cual lleva por nombre Love For Sale. Además de compartir con nosotros la emotiva colaboración “I Get A Kick Out Of You” –donde la estrella pop terminó llorando–, anunciaron que darían una serie de presentaciones en el mítico Radio City Music Hall de Nueva York, que se llevaron a cabo el 3 y 5 de agosto.

Al parecer, esos fueron los últimos conciertos de Bennett, porque el legendario cantante canceló todas las fechas de la gira en solitario que tenía previstas para 2021, y en otoño se presentaría en distintas ciudades como Nueva York, Maryland, Connecticut, Arizona, Oklahoma y Canadá pero esos shows ya no sucederán. A pesar de que en los espectáculos que compartió con Lady Gaga se le escuchó en gran forma, hay una razón muy grande para tomar esta decisión tan drástica.

Se despide de los conciertos para cuidar su salud

A inicios de este 2021, a Tony Bennett lo diagnosticaron con Alzheimer, es por eso que su familia consideró que lo mejor para él era quedarse en casa. Su hijo Danny declaró que su padre hará “otras cosas”, pero no los conciertos programados anteriormente, pues los viajes son demasiado agotadores para el ganador de 18 Grammys, que lleva más de 75 años presentándose y conquistando al público en Estados Unidos y todo el mundo.

“No queremos que se caiga en el escenario, por ejemplo, algo tan simple como eso”, dijo Danny sobre la decisión de suspender la serie de conciertos en el casino en otoño, y subrayó que “no nos preocupa que pueda cantar. Nos preocupa, desde un punto de vista físico… la naturaleza humana. Tony tiene 95 años”. Ya para terminar, concluyó diciendo que no habrá un concierto de despedida o una última vez para ver a su padre en vivo.

De cualquier manera, todavía tendremos chance de escuchar Love For Sale, el segundo material discográfico en el que Tony Bennett une fuerzas con Lady Gaga, el cual estará disponible en plataformas digitales y en formato físico el próximo 1 de octubre. Pero mientras esperamos a que llegue ese día, escuchen a continuación la emotiva versión que ambos compartieron del tema “I Get A Kick Out Of You”: