Escucha a Paul Banks covereando junto a Muzz a Bob Dylan y Mazzy Star

Más allá de todos los conciertos y festivales que se tuvieron que cancelar a causa del coronavirus, la música no nos faltó a lo largo de todo este año tan atípico. Además de las bandas y artistas que admiramos y que se pusieron las pilas durante el encierro para lanzar rolas recién salidas del horno, otros músicos también aprovecharon estos momentos para concretar proyectos y sin duda, uno de los más emocionantes que aparecieron en estos meses fue Muzz.

Como recordarán, antes de que la pandemia nos obligara a quedarnos en casa, Paul Banks anunció que descansaría un rato a Interpol para dedicarse a esta nueva superbanda, que formó junto al productor/multinstrumentista Josh Kaufman y el integrante de The Walkmen, Matt Barrick. El pasado 5 de junio lanzaron su primer álbum homónimo, un disco que para ser honestos, es un verdadero viaje musical.

También puedes leer: ‘ MUZZ’: LA NUEVA BANDA DE PAUL BANKS NOS TRAE VIEJOS CONOCIDOS EN SU PRIMER DISCO

Ver en YouTube

Muzz coverea a grandes artistas

Sin embargo, y a estas alturas del año, Muzz todavía no tiene la oportunidad de presentarse en vivo y a todo color frente a miles de personas. Es por eso que el 4 de diciembre decidieron transmitir su primer concierto en línea filmado en el Reade’s Old Kingston Theater de Nueva York, donde tocaron todas y cada una de las rolas de su primer material discográfico, y se les unieron músicos como Annie Nero y Stuart Bogie para completar su sonido.

Pero esta no es la única sorpresa que tienen para nosotros, pues quieren cerrar el 2020 dándonos un último regalo. Resulta que este 9 de diciembre, la superbanda publicó un EP con cuatro rolas muy especiales, donde coverean a grandes músicos y artistas que ellos admiran como el violonchelista y cantante, Arthur Russell, la cantautora Tracy Chapman, Mazzy Star y hasta al mismísimo Bob Dylan.

Pero sin duda, los covers que más llamaron nuestra atención fueron los que Muzz hizo al Premio Nobel de Literaura de 2016 y la banda comandada por Hope Sandoval, pues son dos verdaderos rolones: “Girl From the North Country” y “Fade Into You” respectivamente, las cuales respetaron en esencia pero que adaptaron a su propio estilo, que con la voz de Paul Banks les da un toque oscuro pero lleno de emoción y sentimiento.

De una vez les avisamos, si andan agüitados o con el corazoncito roto, estas rolas los harán sentir melancólicamente mejor, eso creemos. Pero en fin, mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y dediquen unos minutos de su día para escuchar a continuación los covers a Mazzy Star y Bob Dylan que Muzz grabó para este nuevo EP:

Ver en YouTube