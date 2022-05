Conoce a Spacey Jane, la banda de indie-pop más honesta que escucharán en un rato

Puede que muchos consideren que el rock está muerto y sí, si en algo podemos estar de acuerdo es que desde hace muchos años, dejó de ser el género más popular y el que muchos jóvenes usan para expresarse. Sin embargo, hay un montón de bandas en la actualidad que se niegan a dejar morir los guitarrazos y ejemplos de esto tenemos y muchos. Pero hoy les platicaremos de uno en particular: Spacey Jane.

Probablemente este nombre no les suene todavía, aunque estamos seguros que en cuanto los escuchen terminarán enganchados con ellos. Esta es una banda originaria de Australia que en cuestión de años se convirtieron en una de las grandes promesas rockeras de ese país por su extraordinaria mezcla entre indie pop y shoegaze combinado con letras honestas y llenas de catarsis. Aquí les presentamos a esta agrupación que les volará la cabeza.

¿Quiénes son Spacey Jane?

Spacey Jane se formó en 2016, en medio de la naturaleza aislada de la escena musical de Perth por Caleb Harper y Kieran Lama. Ambos se conocieron cuando tocaron juntos en una banda llamada Sicchino mientras iban en la secundaria. Por otro lado, Ashton Hardman-Le Cornu y Amelia Murray se conocieron durante una clase de francés en la universidad, quienes también conectaron gracias a la música.

Sin embargo, todo cambió cuando Lama se encontró con Hardman-Le Cornu gracias a una relación mutua y los cuatro se juntaron para crear melodías, influenciados por Wilco, Kings of Leon, The Strokes, Pixies y Courtney Barnett. El nombre de la banda surgió durante una noche en Perth y todo gracias a una de las amigas en común de los miembros de la agrupación, Jane.

En 2017, Spacey Jane lanzó su sencillo debut llamado “Still Running”, una rola frenética que llamó la atención en la escena independiente australiana. Ese mismo año estrenaron su primer EP, No Way to Treat an Animal, un material de corta duración de tan solo seis rolas donde reunieron algunos singles que estrenaron en ese periodo como “Feeding the Family” y rolas recién salidas del horno.

Para 2018, la banda lanzó un sencillo doble que incluía canciones como “Old Enough” y “So You Wanna”. Así mismo, en los siguientes meses se lanzaron de gira por todo Australia, tocando en las ciudades más importantes de ese país y en lugares que ni siquiera ellos habían visitado. Por si esto no fuera suficiente, el 9 de marzo de aquel año vio la luz su segundo EP, In the Slight, el cual fue apoyado por dos sencillos: “Cold Feet” y “Keep a Clean Nose, y que presentaron en una gran fiesta.

Un cambio importante y el lanzamiento de su disco debut

Las cosas para Spacey Jane iba viento en popa, pues en 2019 armaron otro tour australiano y estrenaron un sencillo interesante, “Good Grief”. Sin embargo, tuvieron que sobreponerse a un cambio importante dentro la alineación pues Amelia Murray dejó la banda para seguir su carrera en medicina. Eso sí, se despidió como las grandes, dando un último concierto. Días después, la agrupación confirmó que en el lugar de Amelia entraría Peppa Lane, la bajista de la banda Margaret River.

Fue hasta 2020 cuando el sello discográfico independiente, AWAL, se fijó en ellos y decidió darles un contrato para distribuir sus rolas. En febrero de ese mismo año, la banda anunció con bombo y platillo que en junio vería la luz su material discográfico debut titulado Sunlight, el cual promocionaron con singles como “Good for You”, “Head Cold” y “Skin”. Sin embargo, no todo fue maravilloso, ya que tuvieron que posponer la gira que tenían programada por Australia y Nueva Zelanda debido al COVID.

Sin embargo, aunque las cosas se pararon en la industria musical, Spacey Jane no se detuvo. Para 2021, confirmaron que ya estaban trabajando en su segundo álbum de estudio y como adelanto de este, estrenaron la rola “Lots of Nothing”. Más tarde lanzaron “Lunchtime”, que aumentó las expectativas por lo nuevo que estuvieron componiendo durante el encierro y con lo que pretenden lanzarse en todo el mundo.

No fue hasta 2022 que revelaron que el nombre de su siguiente disco será Here Comes Everybody y estará disponible el 10 de junio de 2022. Además de esto, lo promocionarán con su primera gira por Norteamérica, lo que les dará chance de tocar en diferentes foros donde seguramente, se ganarán a un montón de fans por su propuesta tan fresca y estruendosa.

¿Qué es lo que hace especial a Spacey Jane?

Como ya lo mencionábamos antes, Spacey Jane es una de las bandas más interesantes que hay en al actualidad en Australia. A diferencia de otras propuestas grandiosas que han surgido de deste país, esta agrupación suena a algo completamente diferente, mezclando rock garage con un poco de shoegaze, indie pop y tintes un poco psicodélicos, que desde el primer guitarrazo los dejarán con la boca abierta.

Otro punto que hay que señalar de esta banda son sus letras, las cuales han dicho que están inspiradas en el “procesamiento de emociones y experiencias de vida”. Y no podíamos estar más de acuerdo, porque usan la música como una especie de catarsis de todo lo que nos sucede mientras crecemos. Ellos hacen rolas que resuenan con la gente y se nota en su trabajo, y la verdad, no podemos esperar a que vengan a México y presenten su proyecto en vivo.