Myra Carvalho: La historia de la mujer brasileña que fue encarcelada por escribir 8 mil cartas a Harry Styles

Lo que necesitas saber: Myra Carvalho, una mujer de 35 años oriunda de Brasil, fue arrestada por acosar a Harry Styles, a quien le escribió y mandó 8 mil cartas.

Bien dicen por ahí que en la fama no es todo ‘miel sobre hojuelas’ y sin duda, eso lo comprobamos cuando conocemos historias de fans obsesionados por algún artista o celebridad. El caso más reciente –y de miedo– involucra al buen Harry Styles.

El músico británico de 30 años es hoy por hoy uno de los artistas más destacados de la música. Y aunque Harry Styles se dio a conocer con los hoy extintos One Direction hace años, no cabe duda de que el cantante supo cómo seguir y armar una carrera en solitario.

Una mujer brasileña estará tres meses en prisión por acosar a Harry Styles. Foto: Getty Images

En Reino Unido arrestaron a una mujer de Brasil por acosar a Harry Styles

Si ya han ido a conciertos de Harry Styles –como cuando vino al Forol Sol con su gira ‘del disco ‘Love On Tour’–, saben la cantidad de sentimientos que el británico despierta en el público (especialmente el femenino), quienes se rinden ante él con gritos y regalos que lanzan al escenario.

Pero claro, existe gente que siempre lleva su fanatismo más allá y es capaz de todo con tal de captar la atención de su ídolo. En el caso de Styles, lo decimos por el reciente incidente con su acosadora, Myra Carvalho, una mujer de 35 que fue arrestada por enviar 8 mil cartas al cantante ¡y sólo en un mes!

Myra Carvalho viajó hasta Reino Unido para conocer al cantante. Foto: Getty Images

Myra llegó al Reino Unido para conocer a Harry Styles e invitarlo a bodas

Pero en serio la historia es insólita: Resulta que en diciembre de 2023 Myra Carvalho, mujer originaria de Brasil, llegó al Reino Unido con la intención de poder conocer a Harry Styles y declararle su amor e invitarlo a una que otra boda para que la acompañara.

Carvalho se fue a un albergue turístico donde, luego de investigar la dirección del cantante, se dio a la tarea de escribirle miles de cartas para mandarlas. Es más, en dos ocasiones la mujer incluso se atrevió a ir a entregar sus escritos en persona.

Escribió a mano 8 mil cartas para enviárselas a Styles, quien andaba de vacaciones. Foto: Getty Images

En un mes la mujer escribió a mano 8 mil cartas dirigidas al cantante

Durante días del primer mes del año, Myra Carvalho envió 8 mil cartas dirigidas a Harry Styles, quien descubrió todo lo ocurrido luego de regresar de una merecidas vacaciones por el Caribe con su novia, la actriz Taylor Russell y el conductor James Corden.

Las autoridades británicas se enteraron de lo ocurrido y a finales de enero la mujer brasileña compareció ante el tribunal de magistrados de Highbury Corner, donde le informaron el cómo su conducta inapropiada había afectado la vida y rutina de Harry Styles, quien expresó estar sorprendido por la situación.

Harry Styles. Foto: Getty Images

La acosadora de Harry Styles estará tres meses en prisión

Carvalho fue puesta bajo custodia policial en el mes de febrero en lo que se daba una actualización a su caso. En esa primera audiencia la mujer dio otro plot twist a su historia, pues de acuerdo con el Daily Mail, ella contó que tenía novio en Brasil y ni él, ni sus padres tenían conocimiento de que ella estaba en Reino Unido.

Myra Carvalho también dijo que tenía “impulsos sexuales” hacia Harry Styles y fue esa la razón por la cual decidió ir a buscarlo. Aunque la defensa de la mujer intentó justificar lo ocurrido con que Carvalho tuvo un brote psicótico, al final a la acosadora la declararon culpable de acoso con agravio de alarma.

La mujer brasileña tiene pareja y nadie sabía que ella se fue a Reino Unido. Foto: Getty Images

Y no podrá acercarse al cantante ni asistir a sus conciertos en los próximos 10 años

Los padres de Myra viajaron hasta Reino Unido a conocer el veredicto de su hija, quien se encuentra en la cárcel de Bronzefield en Surrey, donde pasará 14 semanas. Además, la mujer deberá pagar una multa de 156 euros (unos 2 mil 843 pesos mexicanos).

Si eso no fuera suficiente, Myra Carvalho también tiene una orden de alejamiento a Harry Styles, con quien no podrá tener ningún tipo de contacto ni con personas allegadas a él durante los próximos 10 años. Y sí, eso también implica que Myra no podrá a ir a conciertos de Styles en la próxima década. ¡Traz!

La acosadora de Harry Styles no podrá estar en conciertos ni cerca del artista en los próximos 10 años. Foto: Getty Images

