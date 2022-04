Platicamos con Nathy Peluso sobre la industria del rap y lo que significa ser un ‘artista completo’

Nathy Peluso es una artista polifacética en lo que respecta a sus influencias musicales. Así como te tira un tema del rap más agresivo, es capaz de llevarte por texturas sonoras más suaves a través del R&B. Y si se trata de explorar el lado más latino de su bagaje musical, te sabe tirar una salsa, una bachata o incluso se sabe desenvolver en el tango, apegándose fielmente a su origen argentino.

“Es una cosa muy natural que me sucede. Es mi manera de aprender de la música, de disfrutarla. Yo consumo música muy variada y orgánicamente también la produzco así. Me gusta ir cambiando“, nos platica en entrevista para Sopitas.com unos días después de su exitosa presentación en el festival Ceremonia 2022 en la Ciudad de México.

Es aquí en donde ella ha comenzado una gira más, esto luego del casi eterno periodo de encierro. Así que la energía y las ganas de entregarse al público vienen a tope… y está lista para confirmar su lugar como una de las cantantes más talentosas de la nueva generación de figuras de la escena latina. Por acá, platicamos con Nathy sobre su carrera, su definición de artista además de todo aquello que le viene encaminando al éxito tras el lanzamiento de su disco debut Calambre en 2020.

El curioso nombre de ‘Calambre’ y la mezcla de culturas

Algunos la ubican más por su desempeño en el género urbano y quienes ya se han adentrado en su mundo, saben que Nathy Peluso es una artista impredecible -en el buen sentido de la palabra- cuando se trata de componer, producir, crear, etc. Manejar tantas variantes musicales no es sencillo, pero cuando se domina el término, lo más seguro es que impactes al mundo. De ahí, nos cuenta, viene un poco la inspiración en el título de su disco debut Calambre, lanzado en 2020.

“La verdad es que le puse ese nombre desde un principio porque es lo que me gustaría transmitir con mi show, con mi música. Esa electricidad que te entra por los pies y te hace moverte… no te deja igual”, platica Nathy. “Al final te inquieta, te deja como una fiebre. Yo quería hacer sentir eso a la gente y no sé si lo consigo, pero es como el concepto de la música que hice en ese álbum“, remata explicando lo que busca generar con su trabajo.

Mucha de esa influencia tan variada, viene precisamente de que es una mujer que viaja por el mundo. Nació en Argentina y desde muy joven se mudó con su familia a España, donde se crió y fue moldeando su carácter artístico. “De una manera natural también. Cuando creces en diferentes lugares, sos nómada, te vas curtiendo de la forma que podés, conociendo a la gente… Mamando de la cultura que te rodea”, menciona.

La lección es muy clara: hay que aprovechar esas vivencias. Entre más exploración, hay más posibilidades de crear algo poderoso. “Me eclipsa muchísimo la música de todas las culturas que voy conociendo a lo largo de mi vida y voy aprendiendo muchísimo de todo eso. Sería imposible que no me afectase ser nómada, ser inmigrante y yo siempre le he sacado mucho jugo a eso. He aprendido mucho de toda esa experiencia“, nos dice Nathy Peluso.

Y a eso, hay que agregar el ingrediente personal: la inspiración de la vida real que imprime en sus canciones. En su canción “Buenos Aires” y en el video oficial de la misma, la vemos pasar el rato encerrada (tiempos de pandemia tal vez) mientras las secuencias e intercalan con videos suyos de cuando era una pequeña. Nathy dice que todas sus composiciones siempre tienen una dosis personal:

“Te diría que todas son anécdotas personales… ‘Puro veneno’ que habla de ese amor más tóxico, ‘Sugar’ que habla de esas ganas de enamorar a alguien con tus encantos y hacerlo perder la noción de todo, hasta ‘Buenos Aires’ que habla de esa nostalgia que siento y que no sé ni de dónde viene. Pero le puse música a una sensación que no sé ni explicar con palabras y que todo el mundo entendió. Esa es la magia, ¿viste? Cuando pasa eso, para mí es magia”.

¿Qué es ser un ‘artista completo’?

Si la vieron en el festival Ceremonia, se habrán dado cuenta del performance que Nathy Peluso desempeña sobre la tarima. Canta a través de diferentes estilos, baila, tiene una presencia poderosa. Es una artista en otro nivel y seguro que es una de las más completas en la escena latina en la actualidad.

Pero para ella, ¿qué es ser un artista completo? “Yo creo que un artista completo primero sabe comunicar con mucha responsabilidad y con compromiso. Sabe escribir y sabe componer, sabe producir…”, dice. Sin embargo, ser un artista, para Nathy, es un concepto que aplica para otros ámbitos también. “Lo que pasa es que, a la misma vez, yo conozco gente que es artista y ni siquiera hace música, ¿sabes? Es artista a la hora de comprender la vida y los sentimientos, a la hora de expresarse, a la hora de hacer lo que haga un cocinero, por ejemplo… un diseñador, un arquitecto; son artistas al final“.

Y desde su concepción de ‘artista’, Peluso sabe que quienes se desempeñan como tal tienen un misión fija: ” [Un artista es el] que sabe emocionar para mí, que sepa interpretar, jugar con la magia y provocar catarsis en la gente.. esa es nuestra función al final; entretener y hacer sentir cosas a la gente”.

Colaborando con una de las estrellas pop icónicas del nuevo milenio

Nathy Peluso puede presumir de haber colaborado con algunos de los exponentes del género urbano más populares de España como C. Tangana o Rels B. Y si se trata de compatriotas argentinos, es inevitable hablar de su music session con Bizarrap. Todas han sido exitosas y bien recibidas por el público.

Pero más allá de esas, quizá la una de las más emblemáticas de su carrera debe ser la que armó con Becky G, Nicki Nicole y la emblemática Christina Aguilera, de nuevo explorando sus raíces latinas, en el tema “Pa’ mis muchachas”. Y Nathy sabe del calibre de esta mega colaboración… “como dicen acá, ‘chingona'”, dice la argentina para referirse al trabajo junto al combo.

“Fue super bonito desde chiquita siempre fui muy fan de Christina porque era la reina. Fue un honor para mí compartir esa experiencia, sobre todo conocerlas como humanas porque se me da pocas veces la oportunidad de compartir con compañeras de mi industria de una manera natural, sin presiones o apuros”, explica Nathy sobre sus sensaciones respecto a la colaboración que salió apenas hace unos meses y que incluso, ya presentaron en vivo en la edición más reciente de los Grammy Latinos.

El estigma de que las mujeres canten sobre temas sexuales

Hablando sobre la industria del rap, Nathy Peluso la tiene bien clara: el género siempre ha sido dominado por los hombres e incluso hay un grado importante de misoginia en este estilo. Por eso es que su colaboración con Bizarrap ha sido un fenómeno viral, un tema de empoderamiento en el hip-hop que nos muestra que ellas pueden cambiar el juego.

Nathy especifica que con su sesión con el Biza nunca la hizo pensando en ello; todo fue natural y es algo que le salió porque ella es así y menciona que el tema del empoderamiento no debe tomarse a la ligera ni como un traje para aparentar lo que no se es. Eso sí, para la cantante, la época ya no está hecha para quienes crean que el rap es solo un tema explícito que solo predominen los exponentes masculinos. Así su reflexión sobre qué falta para que los estigmas queden completamente atrás: