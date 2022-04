Una fiesta total: Estos fueron los mejores actos de festival Ceremonia 2022

El Ceremonia regresó y lo hizo con todo, sin duda. Luego de una espera larga, el festival volvió a las andas y en esta ocasión fue el Parque Bicentenario de la Ciudad de México el lugar que recibió a los ansiosos fans para un día de fiesta intenso, colorido y espectacular.

La atmósfera de celebración se sintió desde el momento en que se abrieron las puertas y a medida que transcurría la tarde hacia la noche, cada escenario nos entregó lo mejor de un line-up variado con un montón de talento de todos los estilos. Así que por acá, reviviremos los mejores actor de esta edición del festival.

ASAP Rocky nos voló la cabeza y expresó su cariño por México

Tenemos que decirlo con todas sus letras: la presentación de ASAP Rocky fue dinamita pura. El rapero no bajó la intensidad en ningún momento y nos voló la cabeza con set que incluía algunas de sus canciones más famosas como “L$D”, “Praise The Lord”, “Everyday”, “Sundress”, además de otras tantas con beats frenéticos y llenos de vibra callejera como “Pretty Flacko”, “Grim Freestyle”, “Wild for the Night”, “Yamborghini High” y mucho más.

Sorprendente la presencia escénica de ASAP sobre una tarima llena de visuales poderosos, fuegos artificiales emocionantes y un audio potente. Y la conexión fue bastante fuerte en el rapero y su público mexicano. Tremendo todo el cariño que expresó Rocky a la gente, bajando al escenario para lanzarse al público, hablando mucho con la gente, sacando la bandera mexicana y sonriendo notablemente en la pantallas del escenario Corona.

No es muy común ver artistas de rap de corte internacional viniendo a México. Sin duda, se agradece que uno de los raperos más importantes de los últimos años haya venido a armar una fiesta de este tamaño.

El Wu-Tang Clan trajo las vibras ‘old school’

La presentación de Wu Tang Clan fue un regreso a las raíces del rap y hip hop, y el supergrupo honró a los fans de México con un showsazo intenso entre beats y rimas freestyleadas. En una interacción permanente con el público, nos convertimos en parte del Clan contestando sus llamados clásicos para completar frases en rolas como “Wu‐Tang Clan Ain’t Nuthing ta F’ Wit” y “C.R.E.A.M”; haciendo brincar y mover las manos al ritmo de los beats y sampleos precisos que los caracterizan.

El Wu-Tang Clan tiene un lugar escrito en la historia del hip-hop como uno de los primeros colectivos en revolucionar la escena y viendo su presentación, podemos entender por qué siguen tan presentes en estos días. Un placer enorme lo que la banda montó en el escenario Ceremonia.

Korno, ya somos señores porque estamos despiertos a esta hora, a pesar de haber dormido de madrugada y con cambio de horario, solamente para decir que @WuTangClan estuvo buenísimo.

Bicep continuó la fiesta en la madrugada

Nos quedamos hipnotizados por el cierre que tuvo Bicep en el escenario Ceremonia, con un set en vivo que utilizó las pistas de los londinenses para jugar con su duración, intensidad y partes.“Opal” y “Glue” nos hicieron brincar en serio a todos los asistentes, con el dúo controlando los elementos conociendo cuándo soltar las canciones completas y mezclando las rolas de sus dos discos de estudios.

Pero más allá de su frenética sonoridad, Bicep complementa todo su arsenal de beats con un performance visual impresionante. Los visuales nos dejaron atónitos, combinando colores y el icónico Bicep en distintas formas. Nos quedamos con ganas de verlos de regreso lo más pronto posible.

C. Tangana lo volvió a hacer

Lo vimos hace poco en el Vive Latino, luego paso al Pa’l Norte y cerró su llegada a México en el Ceremonia… el asunto con C. Tangana ya se los hemos contado antes, pero sigue sorprendiéndonos la pasión que él y su equipo le imprimen a cada presentación que hacen de este concepto que han adoptado con el disco El Madrileño.

El repertorio, la instrumentación, la mezcla de estilos e influencias y los invitados volvieron a emocionarnos. Y ahora sí, el rapero español por fin cantó “Ateo” junto a Nathy Peluso. Con seguridad, podemos decir que este fue una de las presentaciones más atascadas de público y una de las más emocionantes. Repetimos: lo que ha hecho C. Tangana con esta gira y con esta producción trabajada hasta los huesos, es sensacional.

Y una vez más, @c_tangana se presentó en México en el @CeremoniaFest con un público a reventar que coreó todas sus canciones ❤️ Aquí "Tú me dejaste de querer" 🙌🏼#Ceremonia2022

Nathy Peluso

Y ya que hablamos de Nathy Peluso… la argentina está en un nivel diferente como artista. Ella nació para pararse en un escenario y rifarse. Canta, baila, tanto su presencia como su carisma son poderosos… y si somos honestos, fue de lo de lo más versátil -quizá la más- de todo el Ceremonia. Nos llevó en un viaje musical perfecto desde el R&B hasta el rap, desde la salsa hasta las baladas más emotivas posibles.

Nathy ya es una artista bastante reconocida, pero no cabe duda que se ve que tiene un techo bastante grande para convertirse en todo un hito de la escena musical latinoamericana e hispanohablante. Debemos decirlo como es: no hay muchos artistas que se destaquen por ser tan dedicados con lo que muestran en el escenario… y Peluso es una de las pocas que puede presumir pertenecer a ese grupo.

Nathy Peluso es una tremenda diosa ! #Ceremonia2022

Snow Tha Product

La mexicana con tremendo flow nos contagio sus ganas de fiestear y nos mostró su tremendo talento en el micrófono como un rapera destacada, habilidosa, desmadrosa, con una personalidad muy humana y buena onda a pesar del talento que tiene para hilar rimas. A Snow Tha Product le gusta hacer canciones sobre fiestear a lo grande y sobre derrochar estilo.

Pero también conecta con la gente porque en canciones como “Qué Oso”, “AyAyAy!” y “Perico” hablan sobre las dificultades convertirse en una rapera siendo mexicoamericana, sobre las críticas que recibió de una familia tradicionalista respecto a su vocación como artista del hip-hop, además de la libertad y la identidad sexual. Dice que regresa a finales de este año para armar un show individual, así que vayan preparándose.

Para el cierre de la presentación de @SnowThaProduct en @CeremoniaFest, la rapera mexicana eligió su sesión con @bizarrap que prendió a todos en el escenario Corona 🔥#Ceremonia2022

Molchat Doma

La presentación de Molchat Doma en el Ceremonia fue bastante peculiar, debemos decirlo. Y esto lo mencionamos en el sentido positivo del concepto. Cualquiera diría que la oscura y siniestra presentación de la banda se vería contrastada con el colorido ambiente del festival, pero ahí está el encanto de todo: a pesar de ser un evento predominado por la música de estilo urbano, el grupo fue uno de los primeros actos que llenaron un escenario a lo grande.

Su música nos hizo vibrar, sacar los ‘pasos prohibidos’ y dejarnos llevar por esta atmósfera tan hipnótica como penumbrosa musicalmente hablando. Seguro que a más de uno le demostraron que ellos son más que una banda conocida por una canción que se hizo viral en redes sociales. Tal vez deberíamos dejar de lado ya ese estereotipo un poco pesado del llamado ‘post-punk ruso’ con ellos, empezando por el hecho de que sus integrantes ni siquiera son de Rusia y muchas de sus canciones hablan precisamente sobre desligarse del régimen soviético.