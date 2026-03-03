Lo que necesitas saber: Un disco que no tiene desperdicio y en el que Nick Cave comenzó con baladas a andar por los terrenos de la espiritualidad y la fe.

El 3 de marzo de 1997, Nick Cave and The Bad Seeds lanzaron The Boatman’s Call, el disco que representó un nuevo sonido para la banda. Aclamado por la crítica, pero criticado por fans… y, a partir de aquí, algunos de los más punks tomaron distancia.

El disco número 10 de Nick Cave and The Bad Seeds se alejó de la estridencia que había caracterizado al australiano y compañía. Cave acompañado de piano en la mayoría de las canciones y con arreglos más refinados. Más pulido, retirando un poco el escándalo… pero conservando la atención en las letras.

Luego de relaciones tormentosas, iniciando su alejamiento de las adicciones. En The Boatman’s Call Nick Cave abandona un rato la imagen y sonido de hombre atormentado/gótico/badasss para convertirse en un pianobar que canta de fe, amor y esperanza. Atrás el misterio y la oscuridad, para entrar en los terrenos de la confesión y la espiritualidad. Con el tiempo, ya pisa ambos terrenos, pero aquí cinco ejemplos del Nick Cave que proclamaba “es genial estar enamorado y componer de eso”.

“Into my Arms”

Una de las mejores canciones de Nick Cave. Y es lo que se oye y lee en la letra: puro amor que le hace confirmar que existe un dios. No es una entrega a la religión, pero sí aceptar que hay algo más que lo terrenal y la prueba está en la persona que se tiene de frente. “No creo en la existencia de los ángeles / Pero al mirarte Me pregunto si eso es verdad”…

“People Ain’t Good”

Si en un disco anterior (Murder Ballads) Nick Cave lanzó baladas en las que hablaba de asesinatos, violencia y frenesí… aquí se echa una balada lastimosa, un reproche melancólico en el que se recurre a la metáfora de los cambios de estación para hablar de la la fugacidad del amor… y que las personas no son tan buenas como algunos creen. Desilusión total (seeeeeee, es la que sale en Shrek).

“(Are You) The One I’m Waiting For?”

Una pequeña prueba que refuta a los románticos que creen que un alma rota crea mejor. Aquí, Nick Cave se muestra completamente enamorado y lanza una pregunta retórica, porque después de mucho dolor, por fin, ha encontrado a la persona eternamente anhelada. Y el mundo sigue como siempre (he incluso peor), pero se enfrenta de mejor manera en compañía: “Fuera de mi ventana el mundo ha entrado en guerra ¿Eres tú a quien he estado esperando?”…

“Idiot Prayer”

Durante la pandemia, cuando la gente de todo el mundo tenía grandes incertidumbres sobre el futuro y estaba con el ánimo por los suelos, Nick Cave ofreció un concierto sin público. El evento (muy emblemático de la temporada) quedó grabado y fue titulado así, como el track 10 del The Boatman’s Call: “Idiot Prayer”. Y ya con eso nos damos una idea de qué va esta canción: quien enfrenta una condena a muerte se pregunta sin hay algo más allá… una idea un tanto idiota pero, ¿qué de malo hay en creer que así es?

“Far from Me”

Durante cuatro tormentosos meses, Nick Cave y PJ Harvey fueron pareja. Él parece que sabía que todo, muy maravilloso y todo, pero iba a terminar mal… tanto así que esta canción la escribió durante el tiempo que duró la grabación. “¿Alguna vez te importé? / ¿Alguna vez estuviste ahí para mí? / Tan lejos de mí”. Tremenda PJ Harvey, que se ve que le removió todo a Nick Cave.