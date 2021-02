¡Checa estas niñas tocando “Just Like Heaven” mejor que cualquier banda de covers!

Es normal que a cada rato, el internet nos sorprenda con descubrimientos musicales. Vivimos en una época donde estamos a un click de conocer a nuevos artistas que no imaginábamos que estaban haciendo cosas espectaculares. Y se es justo el caso que les contaremos en esta ocasión, pues hay unas niñas que a pesar de su corta edad se rifan como las grandes tocando rolas que nos encantan, como “Just Like Heaven” de The Cure.

Se trata de una banda llamada The Dawns, formada por cuatro chicas originarias de Nueva Zelanda. Desde hace algunos años comenzaron a tocar juntas, motivadas por los artistas que escucharon en sus casas cuando eran pequeñas, y así como muchos otros grupos empezaron armando covers muuuuy buenos y dando shows en cualquier lugar donde se pudiera; en este caso, en la entrada de una escuela primaria.

Estas niñas se rifaron con su cover a The Cure

Fue en noviembre de 2019 cuando estas niñas publicaron su propia versión de “Just Like Heaven”, uno de los más grandes clásicos de Robert Smith y compañía. Y sin duda llamaron la atención de un montón de personas, no solo de su país natal, también de otras partes del mundo, porque hay que ser muy honestos, suena de maravilla y por la forma en que la interpretaron parecen una banda que tiene un enorme recorrido

Con la típica formación del rock; ya saben, bajo, batería, dos guitarras y una voz, se lucieron cantando la canción de The Cure. Pero desde que compartieron el clip de este cover en YouTube, tuvieron que pasar un par de años para que se hicieron virales. Sin embargo, valió la pena porque un montón de usuarios las felicitaron, ya que le hicieron honor a este hitazo ochentero y entendieron a la perfección la esencia de la rola original.

Es más, por ahí aparecieron algunos que dijeron que ver a estas chicas les trajo un poco de fe en la humanidad. Para que lo chequen ustedes mismos, por acá les dejamos el cover de “Just Like Heaven” que armaron las niñas de The Dawn:

Ver en YouTube

¿Qué pasó con The Dawns?

Desde entonces, las integrantes de The Dawn continuaron tocando y subiendo sus covers a la plataforma de videos. Las hemos visto tocando rolas de David Bowie, Phil Collins, The Eagles, Elvis Costello, Stevie Wonder, Lenny Kravitz, Tom Petty, Wheatus (que por cierto, ACÁ les contamos la historia de “Teenage Dirtbag”), Weezer, Oasis y más. Pero sobre todo, se puede notar que en todo ese tiempo crecieron como artistas.

Tanto así que empezaron a componer sus propias canciones y a grabarlas en un estudio profesional y toda la cosa. De hecho, en 2020 lanzaron su primer sencillo llamado “Obivious” y no es por nada pero también suena de maravilla, porque inicia con una guitarra llena de wah al estilo de Hendrix, pero más tarde se convierte en una rola que raya en el blues más tradicional. Sin duda, estamos seguros que cuando la escuchen les volará la cabeza.

Ver en YouTube

Las niñas de The Dawn siguen compartiendo sus covers a YouTube, pero también nos muestran algunos fragmentos de sus presentaciones en festivales locales y en pequeños foros en el Reino Unido. Muchos artistas que ahorita son enormes comenzaron tocando rolas de los músicos que los inspiraron, y en este caso no dudamos que en el futuro escucharemos de nuevo sobre estas chicas tan talentosas, pero si quieren seguirlas pueden hacerlo por acá. excepción