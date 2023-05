Noel Gallagher y Johnny Marr nos traen un mensaje optimista en su nueva rola

Mientras todo el mundo anda pensando si hace las paces con Liam y reúnen a Oasis, Noel Gallagher continúa su carrera solista junto a los High Flying Birds. Y a unos cuantos días de que lancen un nuevo álbum, el músico británico nos presenta una nostálgica rola donde colabora con uno de sus ídolos, Johnny Marr.

Hace algunas semanas les contamos que luego de casi seis años, Noel Gallagher se estaba preparando para el lanzamiento de su siguiente material discográfico, que llevará por título Council Skies y del cuál ya hemos escuchado varias rolas, como “Pretty Boy”, “Easy Now”, “Dead To The World” y la canción homónima.

Noel Gallagher tocando con los High Flying Birds en Glastonbury 2022/Foto: Getty Images

Noel Gallagher y Johnny Marr nos traen optimismo en su nueva rola “Open The Door, See What You Find”

Sin embargo, a días de que se estrene el nuevo disco de Noel Gallagher, nos da una última probadita compartiendo una rola llamada “Open The Door, See What You Find”. Y vaya que este sencillo nos emociona muchísimo, pues es la segunda canción del álbum que cuenta con la participación de ni más ni menos que Johnny Marr, quien se rifa como los grandes en la guitarra.

Para que se den una idea de cómo está la cosa, esta canción es una balada con un toque rockero y vibras retro donde Noel Gallagher nos trae un mensaje optimista que seguramente le levantará el ánimo a quien ande pasando por momentos difíciles (sobre todo, si está en medio de una crisis personal).

Noel Gallagher en el festival Bristol Sounds 2022/Foto: Getty Images

De acuerdo con NME, Noel Gallagher mencionó que la letra de “Open The Door, See What You Find” habla de la aceptación y la comprensión de que cada persona debe aceptar el camino que la vida (o el destino, si así quieren llamarlo) tiene para cada quien.

“Líricamente, la premisa es que, en cierto momento de tu vida, te miras en un espejo y ves todo lo que has sido y todo lo que serás. Se trata de ser feliz con eso. Ser feliz con el lugar en el que te encuentras en la vida, con quién eres y hacia dónde vas. ¡La vida es buena!”.

Recuerden que Council Skies, el cuarto disco de Noel Gallagher junto a los High Flying Birds estará disponible este 2 de junio. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escucharlo completo, chequen a continuación “Open The Door, See What You Find”, donde vuelve a colaborar con el gran Johnny Marr.