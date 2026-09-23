Lo que necesitas saber:

El anuncio esperado llegó: habrá gira de Oasis en 2027... ahora a cruzar los dedos para que se extienda a otras partes del mundo (México, por ejemplo)

Es una realidad: ¡habrá gira de Oasis en 2027! Y, como se esperaba, los boletos para los shows programados están volando… y, también como se esperaba, se han sumado más fechas al Live ’27 Tour.

‘Don’t Look Back in Anger’: El documental que captura mucho más que la reunión de Oasis 

¿Cuáles son las nuevas fechas de la gira de Oasis?

Por medio de sus redes sociales, Oasis anunció que, debido a la “fenomenal demanda”, se han agregado fechas al tour. Así que los fans de Reino Unido y Europa tienen un nuevo chance de ver a los hermanos Gallagher en acción. Las nuevas fechas son:

  • Knebworth: 25 y 26 de septiembre
  • Munich: 6 de julio
  • Roma: 26 de julio

También se anuncia que hay cambios en las fechas que dará en París. Debido a que el 24 de julio se realizarán obras de ingeniería ferroviaria cerca del lugar en que se realizará el concierto, éste se mueve para el día 30 de julio. Así que los shows de Oasis en la capital francesa quedan así: Stade de France (París): 20 y 23 de julio.

Imagen promocional del tour 27 de Oasis
Oasis Live ’27 / Foto: Especial

Oasis tendrá una residencia en el Etihad Stadium y volverá a Knebworth

Tal y como se anticipó en sus redes sociales, esta vez los shows llegarán a ciudades de Europa que no se incluyeron en el tour “Oasis Live ’25”, además del esperado regreso a Knebworth y una histórica residencia en Manchester.

  • Celtic Park (Glasgow): 21, 23, 25, 28 y 29 de mayo
  • Etihad Stadium (Manchester): 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 y 26 de junio
  • Knebworth (Hertfordshire): 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de septiembre
Liam y Noel Gallagher tocando en vivo durante la gira de reunión de Oasis
Liam y Noel Gallagher en concierto / Foto: Facebook @OasisOfficial

¿En cuáles ciudades de Europa dará shows Oasis?

Mientras no se confirmen fechas en México, la misión de los fans mexas será peregrinar al otro lado del Atlántico para ver a Oasis. Aunque el sueño de muchos es asistir a Knebworth o al Etihad Stadium, hay más opciones. ¿Qué tal ver a los Gallagher en cualquiera de estos puntos?

  • Allianz Arena (Múnich): 2, 3 y 6 de julio
  • Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona): 10 y 11 de julio
  • Johan Cruyff Arena (Ámsterdam): 16 y 17 de julio
  • Stade de France (París): 20 y 23 de julio
  • Estadio Olímpico (Roma): 26, 29 y 30 de julio
  • Slane Castle (County Meath, Irlanda): 4 y 5 de septiembre
Documental de Oasis, 'Don't Look Back in Anger'
Documental de Oasis, ‘Don’t Look Back in Anger’ / Captura de pantalla

¿Pronto habrá anuncio para México y Latinoaméric¿Pronto habrá anuncio para México y Latinoamérica? Oasis llegará a nuestro continente

Oasis también regresará al continente americano, aunque por el momento únicamente confirmaron fechas en Estados Unidos:

  • Gillette Stadium (Boston): 10, 13 y 14 de agosto
  • Allegiant Stadium (Las Vegas): 20, 21 y 24 de agosto

La mayoría de estas fechas no solo habían sido anticipadas en los teasers de la banda, sino que medios como The Sun ya habían filtrado parte de la información. Los fans solo estaban a la espera de este gran momento. ¡Damas y caballeros, habrá mucho Oasis en 2027!

Toma nota: El registro para la venta de boletos cerró el 17 de septiembre. No habrá venta general abierta, el acceso será únicamente mediante registro previo.

Póster oficial con las fechas y ciudades de la gira Oasis Live '27
Tour de Oasis 2027 / Captura de pantalla

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