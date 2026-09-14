Son varias las bandas que se presentarán en el Vans Warped Tour 2027, pero Jimmy Eat World y División Minúscula es de lo que más llama la atención.

Lo que necesitas saber: El segundo día del Vans Warped Tour tendrá shows de Alexisonfire, New Found Glory, División Minúscula y Jimmy Eat World.

El primer día del Vans Warped Tour 2026 dejó la vara altísima entre nostalgia, distorsión y portazos de adrenalina, pero la segunda jornada pinta para ponerse igual o mejor.

Desde la chavorruquiza extrema desempolvando los Vans hasta la nueva generación de fans del skate y el punk, la energía en el recinto está a tope. Acá les iremos compartiendo en tiempo real todos los pormenores, galerías de fotos, videos de los actos imperdibles y todo lo que suceda sobre y abajo del escenario en este Día 2.

De Papa Roach a la celebración de Jimmy Eat World

Si ayer las gargantas y los rodillazos quedaron a prueba con los estallidos de Papa Roach, Winona Fighter, Goldfinger, Perra Brava y Glassjaw —quienes lograron reunir a las multitudes más masivas del primer día—, la agenda de hoy promete no dar ni un segundo de descanso.

¿Quiénes se llevarán los aplausos hoy? En el radar de imperdibles están Alexisonfire, División Minúscula, New Found Glory y el poder garajero de Sgt. Papers, actos que desde temprano ya concentran a cientos de fans frente a los escenarios.

Sin embargo, el plato fuerte que tiene a todos con las emociones a flor de piel es, sin duda, Jimmy Eat World. La leyenda del emo-punk regresa para regalarnos un momento histórico en el festival: la celebración por el 25 aniversario de su icónico disco Bleed American. Preparémonos para cantar “Hear You Me” y “The Middle” a todo pulmón.

Doble dosis de nostalgia mexicana con División Minúscula

Y hablando de aniversarios que marcaron a toda una generación, la cuota de nostalgia nacional vendrá fuerte por cuenta de División Minúscula. La banda de Matamoros, Tamaulipas, llega en un momento inmejorable al festival, celebrando dos hitos fundamentales en su carrera: los 25 años de su disco debut Extrañando Casa y los 20 años del emblemático Defecto Perfecto.

Preparen la garganta (y los recuerdos), porque reencontrarnos con los himnos de estos dos álbumes sobre el escenario promete ser uno de los momentos más emotivos e intensos de toda la jornada.

Aquí el resumen con lo mejor día 1 del Vans Warped Tour

¿A qué hora toca cada quién? Checa los horarios oficiales

Sabemos que el dilema de elegir a qué escenario ir se va a poner sabroso hoy. Para que preparen la ruta entre banda y banda (y no se les pase el show de Jimmy Eat World ni de División Minúscula), chequen la distribución por escenarios para este día:

Horarios del Vans Warped Tour México para el domingo 13 de septiembre. Foto: Sopitas.com

Fiddlehead enciende el escenario con potencia y mensaje firme

El arranque de esta segunda jornada no pudo ser mejor. Fiddlehead tomó uno de los escenarios principales para encender a los madrugadores con una dosis de energía pura, coronando un set tremendo con un cierre brutal al ritmo de “Heart To Heart”.

Pero el show no solo destacó por la música; el vocalista Patrick Flynn se tomó varios momentos para lanzar mensajes directos y emotivos a la audiencia. Uno de los que más resonó en el festival fue su llamado a la comunidad: el punk rock no debe ser un género musical ni un estilo de vida que promueva actitudes machistas. Un recordatorio contundente de empatía que encajó perfecto con la vibra del festival.

Las Bloody Benders: Horror punk, mosh pits y vampiras a la sombra

El solazo pegaba con todo, pero la carpa Little Caesars se convirtió en el refugio ideal para recibir el show tétrico y poderoso de Las Bloody Benders. A base de riffs pesados y todo su lore de terror y vampiros, la banda abarrotó el escenario desde temprano.

A pesar de que Tati sufrió algunos incómodos momentos con fallas y feedback en el micrófono desde el arranque —problemas técnicos que lamentablemente dieron lata durante casi todo el set—, la agrupación no perdió el impulso y mantuvo la vibra en alto.

El momento más divertido de la tarde llegó durante “Ahí vienen los monstruos”, cuando dos criaturas aparecieron en el escenario para lanzar pelotas inflables al público. Por su parte, la energía del pit se encendió con “Fantasmas” —que contó con Mau de Seguimos Perdiendo como invitado especial— y “Somos la Resistencia”, dos de los temas más coreados del show.

Nos encanta la propuesta sombría de Las Bloody Benders; superaron los contratiempos de audio con mucha garra y nos dejaron con las ganas de verlas muy pronto en un headline show nocturno donde su concepto luzca al máximo.

The Starting Line: Pop-punk nostálgico, camisetas retro y guiños a Taylor Swift

Bajo un sol abrasador pero con toda la actitud, los oriundos de Filadelfia, The Starting Line, tomaron el escenario para regalar un set ideal en este arranque de jornada. Sin caer en lo atropellado ni frenético, la banda ofreció una dosis precisa de potencia y melodrama pop-punk para ir calentando los motores del público.

Con su voz melodiosa y luciendo con orgullo una camiseta retro de la Selección Mexicana, el vocalista Kenny Vasoli se conectó de inmediato con los asistentes. Intentando soltar varias frases en español durante todo el show, Kenny dejó claro el cariño por el país: “Esta ciudad es algo especial para nosotros”.

Temas como “Up & Go”, “Circulate” y la aclamada “The Best of Me” prendieron a la audiencia acalorada, demostrando por qué la banda mantiene un lugar tan especial en el corazón de sus fans (y recordando la razón por la que la mismísima Taylor Swift es tan devota del grupo como para haberlos inmortalizado en la letra de su canción “The Black Dog”). Un set redondo que dejó la vara alta para el resto de la tarde.

Movements en el Vans Warped Tour México: Emotividad y catarsis post-hardcore

El escenario Corona se transformó en un punto de encuentro y catarsis colectiva gracias a Movements. La agrupación originaria de Orange County hizo retumbar el Vans Warped Tour México con una descarga perfecta de potencia post-hardcore y la emotividad cruda que define su propuesta.

Desde el primer acorde, la banda conectó de inmediato con la multitud. La honestidad lírica de sus canciones —enfocada en temas de salud mental y vivencias personales— creó un vínculo especial con el público que resistió al sol brillante para corear a todo aliento temas como “Dissolve Me” y la energía contagiosa de “Skin to Skin”.

El clímax de la tarde alcanzó su punto más alto cuando interpretaron “Daylily”, desatando una ovación monumental que dejó en evidencia la fuerza escénica del grupo. Emocionado por la respuesta, el vocalista Patrick Miranda agradeció en repetidas ocasiones el honor de formar parte de esta primera edición del festival en nuestro país, despidiéndose con un eufórico grito de amor para México.

Sgt. Papers en el Vans Warped Tour México: Garage punk, carrilla y mosh pit mañanero

Sgt. Papers fue otra de las bandas mexicanas que la rifó en grande durante este segundo día. El dúo de Hermosillo saltó al escenario Corona Cero —ubicado a un costado del skate park— y tuvo que remar contracorriente durante los primeros minutos debido a los problemas de audio que complicaron las cosas en esa área.

A pesar del mal rato técnico, los hermanos Peralta no perdieron la calma y para la tercera canción el sonido ya estaba prácticamente afinado. Su garage punk rápido y filoso encendió el primer mosh pit dominical, sirviendo además como la plataforma perfecta para estrenar rolas inéditas que prendieron a sus fans más fieles.

La química y la carrilla entre la banda y el público fue de lo mejor de la tarde. Tras bromear sobre ajustar cuentas con el ingeniero de consola, el grupo dijo entre risas que iban a “cobrar” por tocar el siguiente tema, a lo que la gente respondió de inmediato lanzando decenas de monedas de 10 pesos al escenario. Con el ambiente en su punto máximo, Sgt. Papers cerró su set con “No Fui Yo”, desatando un mosh pit brutal que dejó a todos listos para lo que restaba de la jornada.

Motion City Soundtrack en el Vans Warped Tour México: Nostalgia, sintetizadores y esperanza

Tenía casi 20 años que Motion City Soundtrack no pisaba suelo mexicano. Aquel lejano recuerdo de 2008 en el Hard Rock Live quedó atrás este domingo en el Vans Warped Tour México, donde la banda demostró por qué su propuesta sigue siendo inolvidable.

Desde el arranque, soltar temazos como “My Favourite Accident” dejó claro qué los hacía distintos en la época dorada del pop-punk: esa capacidad única de darle un protagonismo estelar a los sintetizadores dentro de un género que rara vez los utilizaba. Entre rola y rola, la sonrisa constante de un agradecido Justin Pierre reflejaba la sorpresa y felicidad del grupo ante un público numeroso que jamás los olvidó.

Tras repasar tracks de su discografía más reciente, el clímax absoluto llegó al cierre con una mancuerna imbatible: “The Future Freaks Me Out” y “Everything Is Alright”. Presentar esos dos himnos al final fue un abrazo directo a la memoria; una postal de esos años jóvenes donde crecer daba pavor, pero que con el tiempo nos recuerda que las cosas pueden salir mejor de lo esperado a pesar de las rachas difíciles. Ojalá no tarden otra década en regresar a México.

Thrice en el Vans Warped Tour México: Post-hardcore potente y las primeras gotas de lluvia

Con el sol dando un respiro y un cielo nublado que comenzaba a amenazar con lluvia, llegó el turno de Thrice para entregar exactamente lo que la multitud del Vans Warped Tour México estaba buscando: una cátedra de post-hardcore puro y directo.

Vans Warped Tour México 2026. Foto: David Barajas

La legendaria banda californiana no necesitó más de diez canciones para sacudir el recinto. Fue un set corto pero demoledor, donde retumbaron temas llenos de poder como “The Artist in the Ambulance”, “Gnash” y la multitudinariamente coreada “Black Honey”.

Thrice en el Vans Warped Tour México 2026. Foto: David Barajas

“Somos Thrice y estamos muy contentos de estar aquí”, soltó el vocalista Dustin Kensrue en una de sus breves intervenciones. No hizo falta decir más; el público quería música y la banda vino a tocar. Hacia el cierre retumbó “The Earth Will Shake” (esperemos sin ningún presagio sísmico para este septiembre), justo en el momento en que una lluvia ligera y fresca comenzó a caer sobre el festival, dándole un toque épico a su presentación.

Teppei Teranishi de Thrice en el Vans Warped Tour México 2026. Foto: David Barajas

Hawthorne Heights en el Vans Warped Tour México: Nostalgia Windows 98 y catarsis emo

El emo se adueñó por completo del escenario Beatbox durante la tarde del domingo con la llegada de Hawthorne Heights. La agrupación originaria de Dayton, Ohio, inyectó la dosis perfecta de nostalgia desde el primer instante, sentenciando la premisa del show directo al micrófono: “Todo lo que queremos hacer es tocar nuestras canciones más tristes”. Fue uno de los momentos más honestos de la jornada, abrazando el género con orgullo al recordar al público: “Vean a su alrededor, así se ve lo emo”.

La atmósfera noventera y dosmilera cuidó cada detalle, reforzada por visuales en pantallas que simulaban la interfaz de un escritorio de Windows 98 con videos de la banda tocando hace 20 años. Además, el grupo se tomó un tiempo para reconocer el legado del festival, celebrando cómo la curaduría del Warped Tour siempre ha sido ese punto de encuentro donde descubres a tu nueva banda favorita o haces un nuevo amigo.

Con menos mosh pits y más puños en el aire, la catarsis colectiva fluyó a través de temas como “Saying Sorry” y “Niki FM”. Sin embargo, el clímax absoluto de la tarde se vivió al sonar su clásico generacional “Ohio Is for Lovers”, desatando un coreo masivo que retumbó por todo el recinto.

Elli Noise en el Vans Warped Tour México: Pioneros del punk nacional y la realización de un sueño

El escenario lucía abarrotado para recibir a Elli Noise, una de las agrupaciones pioneras del punk rock mexicano. Aunque el show presentó algunos contratiempos con el sonido, el detalle lejos de molestar a la audiencia se sintió como un guiño nostálgico a los inicios de la escena independiente, donde la garra siempre estuvo por encima de los ajustes técnicos.

La emoción de la banda era evidente. “¡No mamen, lo logramos!”, “Esta es una puta locura” y “Qué irreal es todo esto” fueron algunas de las frases con las que Mariana Priego celebró desde el micrófono el cumplimiento de un sueño compartido durante años por la escena local: pisar un escenario del Warped Tour.

Aunque el setlist resultó corto para los fans que esperaron tanto tiempo por este momento, la entrega fue intensa de principio a fin al ritmo de temas como “No estacionarse”, “No caer”, “Artífice” y “Aire Frío”. El cierre definitivo llegó con la potencia de “Qué Fue Mejor”, sellando una presentación histórica y memorable para el punk hecho en México.

Alkaline Trio en el Vans Warped Tour México: Punk rock melancólico al atardecer

Uno de los actos más esperados de la jornada era sin duda Alkaline Trio. La icónica agrupación originaria de Chicago, comandada por Matt Skiba, pisó el escenario justo al atardecer para desplegar esa elegancia oscura, melancólica y poética que los convirtió en un pilar fundamental del punk rock y el emo desde finales de los noventa.

Con una ejecución impecable, el grupo desplegó un set devastador donde la distorsión rápida, las líneas de bajo envolventes y las letras agridulces sobre el desamor y los demonios personales tomaron el control. Himnos como “Private Eye” y “Warbrain” hicieron retumbar a la multitud mientras caía la tarde.

El clímax absoluto del show llegó con los primeros acordes de “Radio”, desatando un coreo ensordecedor que hizo vibrar al festival entero. Aunque la banda se mantuvo bastante reservada y estática sobre el escenario de principio a fin, la desbordada energía del público compensó con creces, dejando en claro por qué Alkaline Trio sigue uniendo a distintas generaciones en un solo moshpit.

Black Veil Brides en el Vans Warped Tour México: Teatralidad, metalcore y romance en el escenario

Black Veil Brides se perfilaba como uno de los actos más esperados de esta jornada y sobre el escenario Vans dejaron claro el porqué, dejando a miles con la sensación de que su set merecía todavía más tiempo. Previo a su salida, una melodía de corte dramático y ‘draculesco’ preparó el ambiente para que la banda apareciera con su característico maquillaje en blanco y negro, desatando la euforia desde el primer segundo con “Knives and Pens”, aquel clásico que los catapultó a la viralidad hace años y un enorme regalo para sus fans de hueso colorado.

Black Veil Brides en el Vans Warped Tour México 2026. Foto: David Barajas

El show avanzó con una potencia demoledora a través de temas como “Bleeders”, “Vindicate”, “Hallelujah” y “Certainty”, transitando con soltura entre la furia del metalcore y ese hard rock versátil que los ha caracterizado a lo largo de su carrera. El momento más romántico de la tarde se vivió con la entrada al escenario de Juliet Simms, artista y esposa del vocalista Andy Biersack, para interpretar a dueto “Cut”, sellando una de las postales más ovacionadas del día con beso incluido.

Andy Biersack de Black Veil Brides en el Vans Warped Tour México 2026. Foto: David Barajas

“Estamos felices de que por fin el Warped Tour esté en México”, expresó emocionado Andy Biersack sobre el escenario, haciendo énfasis en cómo este festival definió su vida y su camino en la música. Una reflexión impecable que resuena directamente con esta primera edición en nuestro país, la cual seguro marcará a una nueva generación de fans.

All Time Low en el Vans Warped Tour México: Pop-punk, sol tras la lluvia e himnos generacionales

El Vans Warped Tour México explotó en pura euforia dosmilera cuando All Time Low tomó el escenario para adueñarse de la tarde con una cátedra de pop-punk con tintes emo. Originarios de Baltimore, la agrupación encabezada por Alex Gaskarth y Jack Barakat contagió de inmediato ese carisma juguetón y desenfadado que los convirtió en referentes indispensables del género a base de canciones hiperrelacionables.

Aunque el show arrancó bajo una lluvia constante, el agua fue cediendo hasta detenerse por completo hacia la mitad de su presentación. Con una ejecución impecable, guitarras veloces y coros pegajosos, la banda puso a saltar a miles de asistentes al ritmo de “Damned If I Do Ya” y la vibra contemporánea de “Post Modern Anxiety”. El ritmo jamás decayó, acelerando el paso con la energía de “Weightless” y el impacto de “Monsters”, dejando en claro que su catálogo es una ametralladora de hits.

“México, estamos muy felices de regresar, ¿están listos?”, lanzó Alex antes de armar un divertido reto vocal al estilo de Freddie Mercury con el público, demostrando la conexión total que tienen con sus fans. Y justo cuando rondaba el trago amargo tras anunciarse la cancelación de Jimmy Eat World, All Time Low logró que cada gota de agua valiera la pena: el clímax llegó con los primeros acordes de “Dear Maria, Count Me In”, desatando un coreo masivo que retumbó en todo el festival como un himno generacional indiscutible.

Simple Plan en el Vans Warped Tour México: Mariachis, botargas y la cereza del pastel dosmilero

Simple Plan fue la cereza que le faltaba al pastel de punk, emo y rock que se horneó en este Vans Warped Tour México. Su presentación ofreció un show que encendió el ambiente desde el primer instante, demostrando que de vez en cuando está muy bien volver a sentirse chavo.

Bastaba con echar un vistazo alrededor mientras los canadienses estaban en escena para ver a miles de adultos —tiritando un poco por la lluvia— dándolo todo en el meneo de cabeza y cantando a todo aliento esos temas dosmileros que tienen la enorme virtud de poner feliz a cualquiera.

Recuerdos, nostalgia, ritmos contagiosos y hits virales se combinaron en el setlist comandado por Pierre Bouvier, estandarte y ejemplo absoluto de chavorruquez. Desde el arranque con “I’d Do Anything”, se notó que traían todas las ganas de complacer al público. Hubert dedicó buena parte del set a los fans de la old school con clásicos como “Addicted”, pero sin olvidarse de los seguidores más jóvenes que los veían en vivo por primera vez, a quienes les regaló “Welcome to My Life”.

El espectáculo tuvo momentos memorables: pirotecnia en el escenario, la aparición especial de Fear, vocalista de Allison, para interpretar el hitazo “I’m Just a Kid”, y hasta la entrada sorpresiva de un mariachi para cantarle “Las Mañanitas” a Scooby-Doo. La locura total se desató inmediatamente después al sonar el tema de televisión “What’s New Scooby-Doo?”, mientras decenas de botargas del famoso perro invadían el escenario.

Eso y mucho más ofreció el set de Simple Plan… porque al final del día, la actitud se lleva por dentro y siempre vale la pena volver a ser chavo, aunque sea por una noche.

El balance del Día 2 y la promesa del regreso

Este segundo día —y la primera edición en la historia del Vans Warped Tour México— nos dejó con la garganta acabada, las piernas pidiendo descanso y una enorme dosis de nostalgia pura.

La jornada arrancó con el punk directo de Fiddlehead y el garage arrollador de Sgt. Papers, para después pasar por la vibra nostálgica de The Starting Line, la estética dosmilera de Hawthorne Heights y uno de esos sets que pegan directo en las emociones a cargo de Movements. Tampoco faltó el orgullo local con la potencia histórica de Elli Noise, la elegancia oscura de Alkaline Trio y un cierre memorable pasado por agua junto a Thrice, All Time Low y la teatralidad de Black Veil Brides.

Claro que quedó un huequito difícil de llenar: la cancelación de Jimmy Eat World dolió bastante, especialmente porque todos esperábamos la celebración en vivo por los 25 años del legendario Bleed American. Sin embargo, entre la lluvia, los mosh pits, las rolas que llevamos cantando años y una multitud que aguantó firme hasta el último acorde, el festival terminó dejando un tremendo sabor de boca.

Y la mejor noticia llegó justo antes de despedirnos: Kevin Lyman, creador del Warped Tour, confirmó que el festival regresará a la Ciudad de México en 2027.

Así que habrá que guardar los tenis (después de una buena lavada), descansar las rodillas y recuperar la voz. La primera edición mexicana ya hizo historia y, para suerte de todos, no será la última.

¡Nos vemos en el pit en 2027!