Lo que necesitas saber:

El festival revela los horarios durante la mañana en su respectivo día. Aquí tenemos los del domingo para el cierre del Vans Warped Tour México 2026.

Ya llegó el segundo y último día del Vans Warped Tour México 2026. Si andabas con el ansia de armar tu itinerario para este domingo 13 de septiembre y no perderte a ninguna de tus bandas favoritas, tranquilo que acá te traemos el dato completo para el cierre del festival.

Horarios del Vans Warped Tour México 2026 – domingo 13 de septiembre

Le caímos desde temprano a la revelación de horarios porque, como ya saben, la tradición del Warped Tour es anunciarlos en su respectivo día desde el inflable gigante. Así se guarda la emoción hasta el último momento para que le caigan temprano y disfruten de toda la alineación.

Sin hacerle más al cuento, aquí les dejamos los horarios del Vans Warped Tour México para este domingo 13 de septiembre organizados por escenario:

Horarios del Vans Warped Tour México 2026 para el domingo 13 de septiembre revelados en el inflable gigante
Horarios del Vans Warped Tour México para el domingo 13 de septiembre. Foto: Sopitas.com

¡Aquí tienes los horarios extraídos directamente del inflable gigante para hoy domingo 13 de septiembre de 2026, organizados por escenario en tablas limpias de Markdown para que solo tengas que copiar y pegar en WordPress!

Vans Stage

HorarioBanda / Acto
12:38 PMMagnolia Park
01:54 PMThe Starting Line
03:20 PMThrice
04:56 PMAlkaline Trio
06:42 PMBlack Veil Brides
08:33 PMAll Time Low
10:44 PMDivisión Minúscula

Corona Stage

HorarioBanda / Acto
12:00 PMFiddlehead
01:16 PMFour Year Strong
02:32 PMMovements
04:08 PMThe Story So Far
05:49 PMPennywise
07:35 PMJimmy Eat World
09:36 PMSimple Plan

Ghost Stage

HorarioBanda / Acto
12:00 PMOrigami Angel
01:17 PMMicrowave
02:27 PMMotion City Soundtrack
03:58 PMThermo
05:24 PMEscape The Fate
07:00 PMThe Maine
08:36 PMNew Found Glory
10:12 PMUnderoath

Beatbox Stage

HorarioBanda / Acto
12:38 PMThe Wrecks
01:36 PMBreathe Carolina
03:10 PMState Champs
04:41 PMHawthorne Heights
06:12 PMCitizen
07:48 PMBasement
09:24 PMAlexisonfire
11:05 PMMxPx

Little Caesars Stage

HorarioBanda / Acto
01:11 PMYUNO
01:59 PMBloody Benders
02:50 PM13 Anclas
03:55 PMSACE6
04:55 PMEmery
05:55 PMElli Noise
06:55 PMSet Your Goals
07:55 PMTungas
08:56 PMAgnostic Front
09:56 PMSave Ferris

Corona Cero Stage

HorarioBanda / Acto
11:30 AMFlores de Fuego
12:20 PMMorelo
01:20 PMSgt. Papers
02:10 PMBad Cop / Bad Cop
03:10 PMAngel Dust
04:10 PMLolo
05:10 PMDelux
06:10 PMThe Casualties
07:10 PMLos Blenders

¿Por qué el festival revela los horarios hasta el mismo día?

Si te preguntas por qué el Vans Warped Tour mantiene esta tradición de revelar los horarios cada mañana, todo tiene que ver con la experiencia del fundador, Kevin Lyman, en sus épocas como stage manager de Lollapalooza a inicios de los 90.

En aquel entonces, vio a bandas legendarias tocar en horarios tempranos frente a muy poco público. Al crear el Warped Tour, quiso asegurarse de que todas las bandas recibieran la misma atención y apoyo, promoviendo que los asistentes lleguen temprano sin saber exactamente a qué hora toca cada proyecto.

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