Lo que necesitas saber:
El festival revela los horarios durante la mañana en su respectivo día. Aquí tenemos los del domingo para el cierre del Vans Warped Tour México 2026.
Ya llegó el segundo y último día del Vans Warped Tour México 2026. Si andabas con el ansia de armar tu itinerario para este domingo 13 de septiembre y no perderte a ninguna de tus bandas favoritas, tranquilo que acá te traemos el dato completo para el cierre del festival.
Horarios del Vans Warped Tour México 2026 – domingo 13 de septiembre
Le caímos desde temprano a la revelación de horarios porque, como ya saben, la tradición del Warped Tour es anunciarlos en su respectivo día desde el inflable gigante. Así se guarda la emoción hasta el último momento para que le caigan temprano y disfruten de toda la alineación.
Sin hacerle más al cuento, aquí les dejamos los horarios del Vans Warped Tour México para este domingo 13 de septiembre organizados por escenario:
¡Aquí tienes los horarios extraídos directamente del inflable gigante para hoy domingo 13 de septiembre de 2026, organizados por escenario en tablas limpias de Markdown para que solo tengas que copiar y pegar en WordPress!
Vans Stage
|Horario
|Banda / Acto
|12:38 PM
|Magnolia Park
|01:54 PM
|The Starting Line
|03:20 PM
|Thrice
|04:56 PM
|Alkaline Trio
|06:42 PM
|Black Veil Brides
|08:33 PM
|All Time Low
|10:44 PM
|División Minúscula
Corona Stage
|Horario
|Banda / Acto
|12:00 PM
|Fiddlehead
|01:16 PM
|Four Year Strong
|02:32 PM
|Movements
|04:08 PM
|The Story So Far
|05:49 PM
|Pennywise
|07:35 PM
|Jimmy Eat World
|09:36 PM
|Simple Plan
Ghost Stage
|Horario
|Banda / Acto
|12:00 PM
|Origami Angel
|01:17 PM
|Microwave
|02:27 PM
|Motion City Soundtrack
|03:58 PM
|Thermo
|05:24 PM
|Escape The Fate
|07:00 PM
|The Maine
|08:36 PM
|New Found Glory
|10:12 PM
|Underoath
Beatbox Stage
|Horario
|Banda / Acto
|12:38 PM
|The Wrecks
|01:36 PM
|Breathe Carolina
|03:10 PM
|State Champs
|04:41 PM
|Hawthorne Heights
|06:12 PM
|Citizen
|07:48 PM
|Basement
|09:24 PM
|Alexisonfire
|11:05 PM
|MxPx
Little Caesars Stage
|Horario
|Banda / Acto
|01:11 PM
|YUNO
|01:59 PM
|Bloody Benders
|02:50 PM
|13 Anclas
|03:55 PM
|SACE6
|04:55 PM
|Emery
|05:55 PM
|Elli Noise
|06:55 PM
|Set Your Goals
|07:55 PM
|Tungas
|08:56 PM
|Agnostic Front
|09:56 PM
|Save Ferris
Corona Cero Stage
|Horario
|Banda / Acto
|11:30 AM
|Flores de Fuego
|12:20 PM
|Morelo
|01:20 PM
|Sgt. Papers
|02:10 PM
|Bad Cop / Bad Cop
|03:10 PM
|Angel Dust
|04:10 PM
|Lolo
|05:10 PM
|Delux
|06:10 PM
|The Casualties
|07:10 PM
|Los Blenders
¿Por qué el festival revela los horarios hasta el mismo día?
Si te preguntas por qué el Vans Warped Tour mantiene esta tradición de revelar los horarios cada mañana, todo tiene que ver con la experiencia del fundador, Kevin Lyman, en sus épocas como stage manager de Lollapalooza a inicios de los 90.
En aquel entonces, vio a bandas legendarias tocar en horarios tempranos frente a muy poco público. Al crear el Warped Tour, quiso asegurarse de que todas las bandas recibieran la misma atención y apoyo, promoviendo que los asistentes lleguen temprano sin saber exactamente a qué hora toca cada proyecto.
Sigue la cobertura del Día 2 del Vans Warped Tour México 2026 por acá en Sopitas.com para ver las galerías, reseñas y los mejores momentos del festival.