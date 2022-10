Hoy se cumplen 27 años del lanzamiento de uno de los discos que no sólo marcaría la década de los noventa, sino que se convertiría en un estandarte del Britpop y de toda una generación.

Por supuesto que nos referimos al (What’s The Story) Morning Glory, segundo álbum de Oasis, una obra que se ha convertido en el tercer disco más vendido en toda la historia del Reino Unido, tan sólo detrás del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de los Beatles, y el Greatest Hits de Queen.

Más de dos décadas y veintidós millones de copias vendidas después, repasamos algunas de las historias que rodearon a esta obra maestra.

La Portada

La portada fue tomada por Brian Cannon en Berwick Street, una calle ubicada en el centro de Soho, en Londres que a mediados de los noventa era conocida por la gran cantidad de tiendas de discos que se ubicaban ahí. Originalmente, la idea es que los dos individuos que vemos en la portada fueran los hermanos Gallagher, que fieles a su costumbre, tuvieron la brillante idea de emborracharse hasta más no poder la noche anterior.

Así que ¿quiénes son esos dos sujetos que aparecen borrosos en la portada del What’s The Story Morning Glory? La respuesta es simple: La persona que vemos de espaldas, enfundada en un saco color beige es el propio Brian Cannon, quién es acompañado por Sean Rowley, un popular DJ y locutor de la BBC. Más al fondo, podemos apreciar a Owen Morris, productor de cabecera de Oasis, quién justo está tapando su cara con un vinyl de este mismo disco.

Por último, si creían que se había photosopeado a toda la gente para que la calle luciera vacía están más que equivocados, pues se trata de una foto sin muchos retoques, que con el objeto de que la calle estuviera sin gente fue tomada un Domingo a las 5 de la mañana.

Berwick Street hoy en día luce más o menos así

Wonderwall

¿Quién no ha dedicado “Wonderwall” a algún enamorado o enamorada?

Aunque para muchas personas, el titulo de la canción es un homenaje y referencia al primer disco solista de George Harrison, para el soundtrack de la película Wonderwall Music, en realidad la canción fue escrita por Noel Gallagher para su novia de aquel entonces, Meg Matthews, quién por trabajo salió varios días de viaje, mismos que aprovechó Noel para escribir este himno y demostrarle lo importante que ella era para él: su muro de contención, su fortaleza. Posteriormente Noel Gallagher y Meg Matthews se casarían y divorciarían, sin embargo “Wonderwall” se convertiría en el himno de toda una generación.

Cast No Shadow

Canción escrita para Richard Ashcroft, líder y vocalista de The Verve, quién en aquella época atravesaba momentos difíciles en su vida. El propio Ashcroft cuenta que cuando Noel Gallagher se la puso por primera vez no pudo contener el llanto.

Champagne Supernova

El origen de una de las frases más significativas de “Champagne Supernova” no es otra cosa más que una broma recurrente entre los integrantes de Oasis en aquella época, quienes se preguntaban unos a otros “Where were you while we were getting high?”

Sin darse cuenta, la frase cayó como anillo al dedo para la pieza que en aquel momento escribía Noel Gallagher, canción en la que al final, también terminaría apareciendo Paul Weller en la guitarra.

El video de Some Might Say

Todo estaba listo para la filmación del video de “Some Might Say”, sin embargo Liam Gallagher nunca llegó…. De ahí que la disquera y los productores del video decidieran rescatar pietaje de los primeros videos de Oasis (“Cigarrettes & Alcohol”, “Whatever” y “Supersonic”) para crear un nuevo video para “Some Might Say”.

El P.W. y P.H. de los agradecimientos

Uno de los misterios más grandes para los fans de Oasis en aquella época, era saber a quién estaba dedicada la frase ‘Eternal Respect to P.W. and P.H.’ que se lee en los créditos del disco. Pues bueno, el P.W. es ni más ni menos que Paul Weller, mientras que el P.H. se refiere a Paolo Hewitt, periodista musical que posteriormente se convertiría en una especie de ‘biógrafo oficial’ de Oasis.

Las canciones que se quedaron ‘guardadas‘

Noel Gallagher presume haber tenido listas “Stand By Me”, “Don’t Go Away” y “All Around The World” para incluirlas dentro del What’s The Story Morning Glory, sin embargo decidieron ‘aguantarlas’ (por fortuna) para su tercer disco.