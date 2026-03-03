Lo que necesitas saber: 'Master of Puppets' cumple en 2026 40 años de su lanzamiento. Uno de los mejores discos de Metallica.

Master of Puppets es considerado uno de los álbumes y, dentro de éste, “Orion” es el tema que roza la perfección (para muchos es perfecto). Así es, de un álbum con canciones como “Battery”, “Lepper Messiah”, “Welcome Home (Sanitarium) y la que le da nombre al disco, la joya de la corona es el tema instrumental protagonizado por el bajo de Cliff Burton. Y pocos replicarán esto.

Metallica, 1984 / Foto: Facebook de Metallica (crédito: Ross Halfin)

Tema de Metallica en el que Cliff Burton brilla

Track 7 del tercer álbum de estudio de Metallica, “Orion” fue ideada por el Burton y ejecutada de manera magistral por toda la banda. ¿Sobre qué trata? Sin letra, el que la escucha tiene carta libre para imaginarse lo que quiera: ¿un viaje por la constelación, una lucha mitológica del cazador griego hijo de Poseidón o simplemente?

Al darle play comienza la música in crescendo que no acaba de soltarse hasta luego de varios segundos. Burton desde el inicio siendo líder: con su bajo y un pedal wah-wah soltando notas que apelmazan el camino para la batería de Lars Ulrich, a la que después se suman las guitarras de James Hetfield y Kirk Hammet.

Cliff Burton / Foto: Facebook/Metallica (Russ Marino)

Sólo unos segundos toca al unísono la que, para muchos, es la alineación perfecta de Metallica. Al minuto 1:43, Cliff Burton vuelve a tomar las riendas. Se oye el primero de los solos que ejecuta en “Orion”. Casi 30 segundos en los que Burton maniobra de aquí para allá su Rickenbacker 4001, el cual es rematado por los acompañamientos de Hetfield, Hammet y Ulrich.

Luego del primer golpe de Burton, el tema vuelve al sonido inicial. Una cabalgata sincopada, quizás entre la maleza y las cruces de la portada diseñada por Don Brautigam, rumbo a esa nube roja y anaranjada que se ve al horizonte. Cada vez más rápido, mientras Hammet y Hetfield tiene un duelo de solos.

Burton murió a los seis meses del lanzamiento de Master of Puppets

Y, luego, silencio. Cliff Burton marca el nuevo rumbo de “Orion”. Lento, armonioso. En una aparente calma remarcada por los bends de guitarras que culminan en preciosos figuras que se mantienen iluminando hasta que da inicio la tercera y última parte de esta joya del Master of Puppets.

A los siete minutos de iniciado, el tema estalla. Un nuevo solo de guitarra más contundente lleva todo hacia una cabalgata final. James Hetfield, Kirk Hammet y Lars Ulrich, encabezados por Cliff Burton, realizan un machacante final que podría durar horas pero, en lugar de eso, se desvanece. Se pierde en el horizonte imaginario al que nunca llegamos (algunos).

Seis meses después del lanzamiento de Master of Puppets, Cliff Burton murió trágicamente en un accidente vehicular: el autobús en el que viajaba la banda volcó en un camino entre Estocolmo y Copengahue. “Orion” no volvió a ser tocado por Metallica sino hasta varios años después, 20 para ser exactos: en festival Rock am Ring de Nürburg, Alemania.