Más vivo que nunca: ¡Ozzy Osbourne estrenará video el lunes!

En el transcurso de la semana nos dieron tremendo respecto a la salud de Ozzy Osbourne, pues algunos medios internacionales ya andaban reportando que estaba en sus últimas en esta vida. Por fortuna todo quedó en eso, en un simple susto, pues el buen Ozzy está más vivo que nunca. Y no lo decimos solo porque su propia hija se encargó de desmentir la noticia, sino porque él mismo anunció que el lunes estrenará un nuevo video.

La noticia fue dada a través de la cuenta oficial de twitter del cantante. Con su peculiar estilo, publicó una foto acompañada del mensaje “¿Escuchaste? Nuevo video musical sale el lunes”, dejando claro que ni está en su lecho de muerte ni planea dejar de darle buena música a sus fans.

Did you hear?

New music video drops Monday pic.twitter.com/O0LVT598qP — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) January 4, 2020

Pero eyyyy, esas no son todas las noticias sobre nueva música del legendario líder de Black Sabbath, pues recordemos que este mes también se tiene planeado el lanzamiento de su nuevo álbum Ordinary Man (aunque por ahí se dice que quizá se retrase para febrero).

Y debemos recordar que en los últimos meses Ozzy ya no dejó ver un poco de este nuevo material. Recientemente dio a conocer el video de Under the Graveyard y luego el audio de Straight to Hell, por lo que tal vez el nuevo video corresponda a ese segundo sencillo de Ordinary Man.

Así que ya lo sabes, la próxima vez que escuches que el final del Príncipe de las Tinieblas está cerca, es muy probable que en realidad estemos por ver un nuevo renacer de esta leyenda viviente.