Papa Roach cerró el día 1 del Warped Tour. La reseña completa por sopitas.com

Lo que necesitas saber: Papa Roach cerró el primer día del Vans Warped Tour con un setlist en el que hizo recordar la época dorada del nu metal

“Te dije que no era una fase”, se leía en un cartel que anduvo paseándose por varios de los escenarios del Vans Warped Tour. Y parece que ese fue el sentir de varios en el acto de Papa Roach.

Papa Roach, Vans Warped Tour 2026 / Foto: OCESA / César Vicuña

Papa Roach animó al final del Warped Tour: “¡Viva la cucaracha!”

Gritos, empujones, movidas de lo que queda de mata… La que fue juventud dosmilera, hoy público adulto, se plantó en el escenario Vans para revivir glorias pasadas. Reventar con el nu metal con el que gritaban angustiados a inicios de milenio.

Y hubo material para lastimar la garganta. Desde la previa con “Livin on a Prayer” de Bon Jovi y “Welcome to the Black Parade” de My Chemical Romance (momentazo) y, ya cuando Papa Roach salió, más aún.

“Even If It Kills Me”, “Dead Cell”, “Between Angels and Insects”, “Get Away With Murder”, “Scars” y, obvio, el súper clásico “Last Resort”, fueron materia prima para un buen cierre del primer día del Warped Tour. ¿Cómo va a cerrar Papa Roach?, se preguntaban varios… pues porque sí prende, aunque de una forma “cringosa”. “Déjenme ver los cuernitos en el cielo”, pidió Jacoby Shaddix… y ahí medio mundo haciendo la ya nada temible mano cornuta.

Papa Roach, Vans Warped Tour 2026 / Foto: OCESA / César Vicuña

Y faltó “Broken Home”, pero lo que no faltó fue el insistente ánimo de Shaddix para armar el mosh pit. No con buenos resultados, pero el intento se hizo. “¿Qué onda amigos?”, preguntó cuando los “chavos” no se separaron para armar lo que él visualizaba como el choque de cuerpos más tremendo de todo el festival.

En fin, pero no por eso la diversión cedió. “¡Viva la cucaracha!”, gritó en varias ocasiones… y muchos pensaron que Shaddix hacía alusión a la canción tradicional, para luego penosamente caer en cuenta de que era para que la gente vitoreara el nombre de la banda. “Ahhh, claro, ‘roach'”.

Gran cierre con la “nu metal time machine”

El recuerdo de unos inicios “desde abajo” en Vacaville, California se remarcó cuando la banda tocó “California Love” del gran Tupac Shakur… momento en el que Shaddix se lanzó hasta el escenario contiguo del Vans para celebrar con el staff que estaba en plena chamba, desmontando el equipo de The All-American Rejects.

Y el momento reflexivo llegó cuando, con apunte en mano (bueno, en el piso), se pidió pensar en aquellas personas que necesitan ayuda… aún cuando ellas mismas aseguren no necesitarla. “Gente a la que es urgente ayudar”, dijo Shaddix antes de que comenzara a entonarse la muy coreada “Scars”…

Y luego, el momento medio gacho, en el que la banda se aventó algunas canciones de sus últimos discos, esos que muchos de los fans dosmileros ya no siguieron y que tienen un enorme sonido a bandas de las nuevas generaciones (Imagine Dragons, The 1975… cosas del estilo). Ahí por un momento decayó el show.

Pero todo regresó a la “normalidad” con el potente medley (un popurrí, pues) en el que la banda evocó a las bandas que muchos hubiéramos matado por ver en un Vans Warped Tour (así, todos juntos): “Blind” de Korn, “My Own Summer” de Deftones, “Break Stuff” de Limp Bizkit y “”Chop Suey!” de SOAD.

Bandas que muchos de los que estaban ahí escucharon y siguen escuchando, porque claro que no, no era sólo una fase.