Paramore se ponen pesados metiéndole guitarrazos a su nueva rola "The News"

Si algo nos quedó claro es que el 2022 fue el gran año para los regresos en la industria musical. Sobre todo, tuvimos de vuelta a varias bandas muy importantes que formaron parte del movimiento emo de mediados de los 2000. Tal es el caso de Paramore, quienes después de un buen rato en silencio, están de regreso con algunos planes bastante emocionantes para el futuro.

Fue una verdadera sorpresa cuando Hayley Williams, Zac Farro y Taylor York anunciaron que luego de varios años separados, se reunirían para dar varios shows, entre ellos su esperada presentación en el Corona Capital 2022, donde abarrotaron el escenario Doritos del festival para escuchar esos clásicos que marcaron a toda una generación (POR ACÁ les contamos cómo se puso su set si no tuvieron chance de verlos en vivo y a todo color).

Hayley Williams con Paramore en el Corona Capital 2022. Foto: David Barajas.

Paramore estrenó otro adelanto de su nuevo disco con la rola “The News”

Sin embargo, además de toda esta serie de conciertos, Paramore reveló con bombo y platillo que en 2023, y luego de seis años, estarán de vuelta de manera oficial con su sexto material discográfico titulado This Is Why. De este álbum ya pudimos escuchar el primer sencillo, la canción homónima. Sin embargo, tras su visita a la CDMX, ahora nos presentan una nueva rola llamada “The News” que suena brutal.

A diferencia del single anterior, en este tema se hacen más presentes los guitarrazos frenéticos que nos recuerdan a los primeros años de la banda. Pero además de la vibra rockera que nos da ciertos momentos de tranquilidad, sobresale la voz de Hayley, quien canta con toda sus fuerzas una letra que habla sobre el mal impacto que tienen los medios de comunicación en la sociedad mundial.

Foto: Captura de pantalla

Por si esto no fuera suficiente, también estrenaron el videoclip oficial de este single, el cual contó con la dirección de Mike Kluge y Matthew DeLisi, quienes han trabajado con artistas como Lil Nas X. En este visual vemos a Hayley Williams completamente cegada por la televisión –literal– mientras aparece una segunda versión de la cantante que muestra su lado rebelde ante la adversidad y los tiempos complejos.

Que no se les pase la fecha, porque This Is Why, el nuevo material discográfico de Paramore estará disponible el próximo 10 de febrero de 2023. Y para matar el tiempo que tendremos qué esperar para escucharlo completo, chequen a continuación “The News”, el segundo sencillo de este álbum: