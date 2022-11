La historia, inspiración (y polémica) detrás de "Misery Business" de Paramore

A 18 de haberse formado podemos decir que Paramore ha cosechado varios éxitos que han contribuido a su carrera. Y si tenemos que mencionar uno que le abrió las puertas en todo el mundo, sin duda ese es “Misery Business”, la canción que logró impulsar el nombre de la banda estadounidense.

Fue en el año 2007 cuando la agrupación –hoy conformada por Hayley Willliams, Taylor York y Zach Farro– lanzaron su segundo disco de estudio titulado ‘Riot!’, el cual estuvo bajo la dirección de la disquera ‘Fueled by Ramen’ y que logró darle popularidad a la banda.

Foto: Paramore

“Misery Business” fue el primer gran éxito de Paramore

Y es que el primer sencillo de ese álbum fue precisamente “Misery Businnes”, rola que no sólo se convirtió en la primera con la que Paramore entró a la lista del Billboard Hot 100, sino también con la que comenzaron a llamar la atención de la chaviza emo que predominaba en ese entonces.

Uno de los ingredientes principales de esa fórmula fue el video musical de este sencillo, uno que estuvo dirigido por el director Shane Drake y. que seguramente recordarán porque en él vimos a Hayley y compañía darle una lección a la bully de una escuela que se creía superior por su apariencia.

Foto: YouTube

La canción estuvo inspirada en una persona de la vida real

El clip en cuestión nos mostraba que la chica del video era mala y se la vivía molestando a los demás sin que nadie hiciera algo al respecto. O bueno, así fue hasta que la vocalista de Paramore decidió enfrentarla con sólo una toallita húmeda con la que limpió su maquillaje.

La referencia en el video es que la apariencia no lo es todo cuando eres una persona mala, algo que a muchos les hizo pensar si alguien en la vida real había inspirado de cierta manera a la creación de este personaje. Y aunque la vocalista de Paramore lo negó en un principio, al final aceptó que sí fue así.

Foto: YouTube

Y se vio envuelta en polémica debido a su letra

Por allá de 2015 y a través de un blog que Hayley Williams tenía en internet, la cantante dijo que “Misery Business” la escribió cuando tenía 17 años y para nada se identificaba con las palabras ahora que tenía 26 años (en ese entonces, por supuesto).

“Ciertamente, desde una perspectiva muy estrecha. Realmente (la canción) no estaba destinada a ser esta gran declaración filosófica sobre nada. Era literalmente una página en mi diario sobre un momento singular que experimenté cuando era estudiante de secundaria”, indicó Hayley.

Foto: Getty Images

Algo que Hayley Williams reflexionó desde hace unos años

Y es que conforme pasaban los años, “Misery Business” comenzó a adentrarse en una “polémica” donde muchos debatían sobre si la canción era anti-feminista, pues uno de los versos dice algo como: “Once a whore, you’re nothing more, I’m sorry, that will never change” (Una vez una zorra, no eres nada más. Lo siento, eso jamás cambiará).

Para muchas personas era sólo la parte de una canción, para otras era un claro ejemplo de la misoginia por parte de Williams, quien en 2017 en otra entrevista tocó el tema sobre lo que había reflexionado respecto a la canción que llevó a Paramore a la fama.

Foto: Getty Images

“Lo que me molestó fue que ya había hecho un gran examen de conciencia al respecto [“Misery Business”], años antes de que alguien más hubiera decidido que había un problema”, dijo Hayley en una charla con el portal Track 7.

“Era una niña de 17 años cuando escribí la letra en cuestión y si de alguna manera puedo ejemplificar lo que significa crecer, obtener información y convertirme con un tono ‘Woke’, entonces está bien para mí”, aseguró en ese entonces.

Hayley Williams. Foto: Getty Images

La inspiración de “Misery Business” fue una ex novia de Josh Farro

Si bien a muchos ya nos había quedado claro que la canción no era la más “correcta” y la vocalista de Paramore era consciente de eso, la duda sobre la inspiración detrás de ella se mantuvo hasta que Hayley Williams reveló quién fue la chica que le hizo escribirla.

Fue en 2020, en una entrevista con la revista Vulture, donde Hayley Williams confirmó que “Misery Business” se trataba de una ex novia que el exintegrante de la banda, Josh Farro, tuvo hace años y por la cual Hayley sentía cosas no muy bonitas.

Aunque dejaron de tocarla por un tiempo, “Misery Business” ha regresado al repertorio de Paramore

“Cuando tenía 13 o 14 años y estaba enamorada de Josh, yo no le gustaba”, dijo Williams. “Él iba a pasar el rato con su novia, sobre quien escribí ‘Misery Business’ porque yo era una imbécil en ese entonces”, aseguró la cantante de ahora 33 años.

Aunque dos años antes, en 2018, la banda anunció que dejarían de tocar la canción porque “era momento de seguir adelante” y básicamente dejar atrás cosas que ya no los representaban y les avergonzaban, este 2022 se reportó que Hayley y compañía la han vuelto a interpretar en shows.

¿Será que en México la escucharemos durante el show que la banda tiene programado para la edición de este año del Corona Capital?

Line-up actualizado del festival. Foto: Corona Capital